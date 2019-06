Javier Esparza: «La dirección socialista está traicionando a sus propios muertos» El presidente de UPN y candidato de NA+ se muestra seguro del pacto entre PSN y Bildu

Seguir Pablo Ojer @pabloojer Pamplona Actualizado: 20/06/2019 01:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de UPN, y candidato de Navarra Suma a la presidencia del Gobierno de Navarra, Javier Esparza, lo ve claro. Lo sucedido ayer en el Parlamento de Navarra demuestra que existe un pacto entre el PSOE y Bildu. Incluso, cuando ayer parecía que se habían roto las conversaciones entre socialistas y nacionalistas llamó a María Chivite para ofrecerle su colaboración. La respuesta de Chivite fue clara, que cada uno apechugue con lo que ha dicho.

¿Cómo ha visto lo sucedido ayer en el Parlamento de Navarra?

La dirección del PSOE ha cruzado una línea que los califica: lejos de la sociedad navarra, cerca de los que aplaudían y brindaban cuando ETA asesinaba a los representantes socialistas. La dirección socialista, la dirección, está traicionando a sus propios muertos. No vale todo, hay acuerdos inmorales. La sociedad navarra no ha avalado este pacto. Han montado un teatrillo hasta el punto de que el nuevo presidente del Parlamento llevó el discurso escrito de casa. Pero que digan la verdad, ha habido un acuerdo entre el Partido Socialista y EH Bildu y por eso los abertzales están en la Mesa del Parlamento. El sábado (día de la constitución de los ayuntamientos) no había un acuerdo y por eso, los nacionalistas no consiguieron apenas ayuntamientos. Pero hoy sí había un acuerdo.

¿Navarra Suma tenía algún tipo de acuerdo previo con el PSOE?

No teníamos ningún acuerdo con el PSOE. Siempre hemos tenido la mano tendida porque creíamos que eran constitucionalistas. Fíjate, hoy es el aniversario del atentado de Hipercor. Y hoy han pactado con quienes aplaudieron aquello. Con los socialistas siempre sucede lo mismo. Cuando tienen la oportunidad de elegir entre constitucionalistas e independentistas, siempre eligen a los independentistas. Ya sucedió con Esquerra Republicana. Ahora ha vuelto a suceder lo mismo, han preferido a Bildu. Siempre hemos dicho que para que María Chivite sea presidenta de Navarra, tiene que tener los votos de Bildu. Que salga María Chivite y diga eso, que quiere los votos de Bildu, que no monten un teatrillo como el de hoy.

¿Lo sucedido en el Parlamento puede tener alguna consecuencia en el Congreso de los Diputados?

Si se confirma lo sucedido hoy y hay un Gobierno de Navarra con Bildu, que no cuente para nada con los dos diputados de Navarra Suma en el Congreso de los Diputados. Un partido que se salta toda ética, que no cuente con nosotros.

Hoy se marca un antes y un después en la era Sánchez. Ningún presidente socialista había pactado con Bildu hasta hoy.

¿Cómo se plantea intentar alcanzar ahora el Gobierno de Navarra?

Los navarros votaron que los que estábamos en la oposición, gobiernen Navarra. Vamos a intentarlo de la mejor manera posible. Si los socialistas firman un pacto con Bildu, gobernarán Navarra, sí, pero lo harán con Bildu. Lo único que quieren es el sillón.