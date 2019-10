Hubo violencia, aunque Sánchez la tapara

Edmundo Bal Actualizado: 15/10/2019 07:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Sí, señor Sánchez: hubo violencia en la sucesión de infames acontecimientos que el llamado «procés» desencadenó en Cataluña en el otoño de 2017. Usted y su Gobierno, ustedes sabrán por qué, obligaron a la Abogacía del Estado a borrar el término «violencia» de su escrito de acusación, toda vez que habían retirado al principal escollo de su camino, ni más ni menos que mi persona, como diría usted.

Según se puede leer en la sentencia, hubo violencia, hubo concierto de voluntades y el Tribunal Supremo observa un delito de sedición que puede incluir los fines de la rebelión. Esta versión era la que yo mismo redacté en mi tercer borrador de escrito, donde preveía incluso que la malversación y la sedición se encontraran en concurso medial. Un escrito donde, a falta de mayor concreción, como en todo borrador, se intuían penas de 16 años para Junqueras, muy cercanas a las que finalmente se han impuesto. Pero el Gobierno quiso que mintiera respecto a los hechos violentos que ahora el Tribunal Supremo estima contundentemente probados y, al negarme, me destituyeron. Hay compañeros que pueden corroborar lo que digo, porque vieron ese escrito. Si, limitándose a sus funciones, me hubieran dejado mantener ese escrito y llevarlo a juicio, el éxito sería hoy rotundo.

Sí, hubo violencia. La vieron todos los españoles y así está recogido en la sentencia. Por ejemplo, en la página 266, donde queda establecido que «la existencia de hechos violentos a lo largo del proceso de secesión ha quedado suficientemente acreditada» y se constatan «movilizaciones multitudinarias, acaecidas principalmente el día 20 de septiembre de 2017, puestas al servicio de la finalidad suscrita por los acusados».

Una página después, el propio Tribunal señala «la constatación de indiscutibles episodios de violencia», dando por buena la versión que siempre defendí y que me costó el puesto como abogado del Estado-jefe de Penal. Lo hice de buena gana, por mis principios, y lo volvería a hacer.

También queda probado en estas páginas que el Govern hizo caso omiso a las advertencias sobre la violencia que le hicieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por no hablar de los vídeos y los testimonios que presentan a ciudadanos organizados para impedir que los agentes cumplieran con el mandato judicial, en ocasiones de manera violenta.

Otra cuestión es la argumentación por la que el Supremo finalmente ha decidido quedarse en la sedición y no escalar a la rebelión. En palabras llanas, hubo violencia, sí, al contrario de lo que reflejó el escrito de la Abogacía del Estado condicionado por Sánchez, pero ésta no fue suficiente a juicio del Tribunal para fundar el delito de rebelión, porque no fue planificada como medio para alcanzar la independencia, sino que sucedió sobre la marcha. El Supremo añade, asimismo, que la verdadera intención de los autores no era declarar la independencia, sino forzar al Estado a una negociación sobre un referéndum pactado.

Desde Ciudadanos respetamos y acatamos la sentencia y consideramos que se ha hecho justicia. Desde el primer minuto, lo que Albert Rivera propuso es que se hiciera justicia, sin buscar venganza, pero tampoco impunidad. Tras el 10-N, respetaremos la sentencia desde el Gobierno, como no puede ser de otra forma, y nos comprometemos a no indultar nunca a los condenados. Lo que toca ahora es exigir a Sánchez que despeje de una vez por todas la incógnita de si piensa conceder el indulto a los condenados y estar muy vigilantes para que ninguno de ellos reciba privilegios. España no entendería que los condenados estuvieran en la calle en las próximas semanas.