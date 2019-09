El Gobierno ya no disimula y se muestra convencido de imponer su relato electoral Celaá asegura que la ciudadanía «entiende y entenderá» que no hay gobierno por la «inflexibilidad» de Podemos

Seguir Víctor Ruiz de Almirón @vic_almiron Madrid Actualizado: 13/09/2019 15:12h

El Gobierno sigue sin dar muestra alguna de flexibilizar sus posiciones ante la negociación con Unidas Podemos: «No caigamos en debatir mas una propuesta que deviene absurda y vacía de contenido», ha dicho la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, en su tradicional intervención semanal y cuando no mediaba pregunta alguna de los medios.

Celaá ha insistido en que «el Gobierno de coalición es inviable» por la «falta de confianza constatada a través del proceso de negociación». La portavoz del Ejecutivo en funciones ha argumentado que no aceptan una fórmula en la que un Ejecutivo «bajo vigilancia de una parte sobre la otra». Rechazando también que pueda estar «sujeto a periodo de prueba alguna», en referencia a la propuesta realizada ayer por Pablo Iglesias.

Cuestionada sobre la posible decepción en su electorado, Celaá ha dado muestras de que se piensa mucho en tener bien armado un relato electoral: «La ciudadanía entiende bastante mejor que lo que algunos pensamos, que hay una inflexibilidad por parte de Unidas Podemos en lo que se refiere a la posibilidad de desbloquear un gobierno que va a traer cosas muy buenas para la ciudadanía. Es preciso labrar un escenario de confianza. La ciudadanía lo entiende y lo entenderá cada día más, porque no interesa a España un gobierno endeble, débil, poco conexo y que además no nos trae estabilidad».

Ha insistido Celaá en que «el que crea en la estabilidad y en la institucionalidad del país tiene que aspirar a tener un gobierno que le dé estabildaid para cuatro años». También ha despachado rotundamente la posibilidad de una coalición en diferido, sumando en el futuro a Podemos al Consejo de Ministros, como ha planteado hoy el líder del PSC, Miquel Iceta: «No se ve ahí posibilidad de construir nada en firme».

Con la actual disposición de las piezas sobre el tablero lo más probable es que no haya nueva investidura. Iglesias ha dicho hoy que se abstendrá si Unidas Podemos no entra en el Gobierno. Y sin apoyos suficientes Pedro Sánchez transmitirá que no se presentará a la investidura: «No someteremos a la ciudadanía a una nueva frustración si no se cuenta con respaldo suficiente».