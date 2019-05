Formaciones de todo el país denuncian los errores en el recuento electoral Las quejas por el recuento de las últimas elecciones han llegado desde numerosos puntos de la geografía española

El Ministerio de Interior ha reconocido fallos en la página web que recoge el recuento en las pasadas elecciones municipales. Un error que no afecta al recuento en sí, sino al sistema de recopilación, tal y como han apuntado fuentes del ministerio a ABC. Por este motivo, el reparto provisional podría variar respecto a los resultados publicados el domingo tras la revisión de la Junta Electoral Central. La declaración se ha hecho después de que numerosas formaciones (y desde provincias muy diversas) hayan llegado reclamaciones que podrían alterar el resultado final de los comicios. Una variación que, en algunas localidades debido a lo ajustado de la pugna en las urnas, podría cambiar el color del partido ganador.

En León, una reclamación del PSOE podría dejar a Vox sin los dos concejales que había conseguido en un primer momento. Según fuentes socialistas, se han detectado errores en 12 mesas electorales de León capital a la hora de volcar los datos del recuento. Ahora, de cumplirse esta queja, Vox perdería los dos concejales que obtuvo, que irían a los socialistas y a la Unión del Pueblo Leonés (UPL).

En Barcelona, la CUP ha denunciado que «un error del Ministerio del Interior» le «restó 56.056 votos» de su cómputo global en los comicios municipales. En un comunicado, la CUP ha señalado que al filo de la medianoche Interior publicó los resultados totales de la coalición CUP-AMunt, con un total de 121.274 votos, una cifra «errónea, ya que, a partir de un segundo recuento que ha hecho la formación a través de los datos desglosados por municipios del mismo Ministerio», ese número asciende hasta los 177.330 votos. «El error del Ministerio es en la suma del recuento total y, por lo tanto, no tiene afectación en los resultados obtenidos en los diversos municipios donde la CUP se ha presentado en estos comicios», indica.

En Fuerteventura, el nuevo recuento de los resultados de las elecciones al Cabildo hace posible un gobierno tripartito de izquierdas que arrebate esa plaza a Coalición Canaria. El Ministerio del Interior ha publicado esta tarde en la web de las elecciones el resultado corregido de las elecciones tras haber asignado consejeros a dos partidos que no podían obtenerlos, al no superar la barrera mínima del 5 % que la ley exige para estas instituciones.

En Ibiza, la Federación Socialista d'Eivissa (FSE-PSOE) pedirá mañana a la Junta Electoral de Ibiza y Formentera que revise el recuento de votos de once mesas electorales donde, según los socialistas, «podría haber un error». Desde el PSOE han asegurado que son un millar de votos los que no coinciden entre la plantilla del escrutinio con el volcado de datos que hizo el Ministerio del Interior a la aplicación digital. La senadora socialista Patricia Abascal ha confirmado que han detectado que en once mesas del municipio de Vila se adjudicaron «los votos del PSOE de Vila a la formación Proposta per Eivissa (PxE)».