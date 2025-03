Feijóo emplaza a Sánchez a hablar el lunes sobre una suspensión del 5-A

Feijóo esperará a reunir y escuchar al resto de partidos el lunes para hablar con el presidente Pedro Sánchez sobre qué pasos dar respecto a las elecciones en Galicia. Ese día estará el Estado de Alarma en vigor, lo que aportará «la seguridad» y podría habilitar «mecanismos» legales para una decisión sin precedentes. Con todo, dejó claro ayer tras reunir a su Gobierno y decretar la emergencia sanitaria y el cierre de tiendas que ese tema no es el más importante ni está en su agenda. Cree el presidente que no hay ningún gallego «pensando» en votar y destaca que «en este momento no se reúnen las garantias para celebrar las elecciones». También que «no podemos concretar el momento en el que se podrían darse el 100% de garantías» y ante cualquier tipo de riesgo en seguridad, sería «lógico» el aplazamiento .

Ese debate que mantendrán los partidos que concurren a las elecciones es el siguiente paso tras la cancelación de la precampaña y la petición de aplazamiento hecha ayer por la oposición. El primero fue el BNG , que no ve el momento para «reyertas políticas, sino para sumar para sacar este país adelante», señaló su candidata y líder Ana Pontón. Puso varias condiciones al aplazamiento, como el consenso entre las fuerzas, «una fecha alternativa antes del verano» a los comicios, «garantías jurídicas» que avalen el aplazamiento y la reapertura del Parlamento gallego.

El PSdeG se sumaría un poco más tarde a la petición. Sería tras un giro en su discurso: el jueves insistía que no celebraría actos multitudinarios de precampaña, para después afirmar a ABC que mantendrían « la actividad ordinaria del partido», como ruedas de prensa, alguna reunión con un colectivo o una visita a un alcalde. Dicho y hecho, ya que convocaron a los periodistas para la mañana de ayer, aunque la cita fue cancelada una hora antes de tener lugar. Más tarde el partido envió un comunicado reclamando un consenso para una nueva fecha electoral, que se busque el encaje legal para el aplazamiento, y pidiendo un comité de seguimiento del virus con los partidos políticos.

La última candidatura con representación en la Comunidad en pedir la suspensión fue Galicia En Común-Anova , la coalición donde se encuentran Podemos e IU. Con su candidato y diputado en el Congreso Antón Gómez-Reino en aislamiento preventivo, reclamaron que los colegios electorales no abran hasta el «control absoluto» de la emergencia. También que la Xunta tenga bajo su batuta «la totalidad de los recursos sanitarios privados». Ciudadanos se unió a su vez a pedir que no se vote ahora: «Lo vemos lo más razonable dada la situación de extrema gravedad», subrayó su candidata, Beatriz Pino.

País Vasco

El escenario es el mismo en el País Vasco, donde el lunes se producirá una reunión paralela entre el lendakari, Iñigo Urkullu , y los líderes de los partidos políticos del Parlamento autonómico. El clima es tenso en esta Comunidad Autónoma, donde algunos grupos de la oposición han reprochado en las últimas horas al Gobierno su falta de celeridad a la hora de tomar medidas contundentes para hacer frente a la crisis sanitaria. Las críticas proceden principalmente del entorno de EH Bildu , partido que ha exigido abiertamente postergar las elecciones. Su coordinador general, Arnaldo Otegui, se adelantó el pasado jueves al movimiento del Ejecutivo y anunció que los batasunos no celebrarán la campaña electoral: «No se dan condiciones», sentenció.

Unas declaraciones que han encendido los ánimos en Sabin Etxea, la sede del PNV . Muestra de ello es que dos de sus principales mandatarios, Aitor Esteban y Andoni Ortuzar, hayan salido a la palestra para cargar contra Otegui , al que el presidente nacionalista acusó de intentar «aprovecharse» de la crisis del coronavirus para sacar rédito político. «Desde Nostradamus hasta hoy ha habido caraduras y charlatanes que han intentado aprovecharse de las desagracias humanas. En Euskadi tenemos a Otegui», publicó en redes sociales.

No obstante, también los otros grupos de la oposición se muestran críticos con la actuación del Ejecutivo. En el caso de Podemos , Javier Ezkerekotza denunciaba en declaraciones a ABC la «falta de dinamismo» del lendakari, al que recrimina que haya retrasado hasta el lunes la reunión con los partidos. «Es un tema suficientemente importante como para hacer los movimientos cuanto antes», subrayaba.

El presidente vasco insistió ayer en que su gabinete continúa estudiando los cauces legales para atrasar los comicios, aunque reiteró que los pasos a seguir han de ser consensuados con el resto de partidos políticos.