La eurodiputada Paloma López no se presentará a las europeas al rechazar 'la subordinación de IU a Podemos'

La eurodiputada de IU Paloma López ha decidido no volver a presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo del 26 de mayo al no compartir la estrategia de subordinación a Podemos ni el proyecto de «vaivenes y ambigüedades» que lidera Alberto Garzón.

Paloma López, que ha promovido junto al responsable de Empleo de IU, José Antonio García Rubio, una nueva corriente dentro de Izquierda Unida, señala que ha tomado esta decisión por coherencia, ya que considera que, con la dirección actual, están perdiendo su identidad.

No se trata de una cuestión «de logos y siglas» como ha argumentado la cúpula de IU para ridiculizarlos, explica en una carta a la militancia.

Se trata -insiste López- en que la deriva de Garzón deja a la clase trabajadora sin un partido político que defienda de verdad sus intereses en las instituciones.

«Soy de izquierdas, de esa izquierda que sigue pensando que existen las clases, y que el eje capital-trabajo sigue siendo el eje de la lucha y la transformación», incluso ahora, en esta nueva sociedad.

No ha querido volver a presentarse, aunque la dirección de IU habló con ella de esta posibilidad, porque no está interesada en ocupar un sillón si no es para defender el proyecto en el que cree, afirma, «desde la pluralidad» que siempre ha defendido, pero entendida «como un valor añadido».