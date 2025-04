Madrid se rinde a Ayuso con un PSOE sobrepasado y echa a Iglesias de la política

Los madrileños dieron ayer un mensaje claro e incontestable: quieren que les gobierne Isabel Díaz Ayuso . Ni la pandemia les frenó, como había ocurrido en otras regiones que votaron en plena crisis sanitaria: Madrid reventó las urnas con una participación (76,2%) nunca superada en la historia de las elecciones regionales de la democracia. Y lo hizo aupando a la candidata popular al mejor resultado de la historia del PP de Madrid, castigando duramente al PSOE y borrando del mapa político -de momento, del madrileño- a Ciudadanos.

Díaz Ayuso demostró que su decisión de adelantar las elecciones fue un acierto: duplicó sus propios datos de 2019, cuando era una candidata que despertaba muchas dudas incluso entre los suyos. Su resultado (65 escaños) es comparable con los mejores de la historia de grandes triunfos populares en la región madrileña, y devuelve de hecho al PP a los tiempos de las celebraciones desde el balcón de Génova, tal vez por última vez desde esta sede.

Aire a Casado

De hecho, los votos de la candidata popular superan a la suma de los tres partidos de la izquierda: PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos juntos. Díaz Ayuso se ha podido hacer, según los estudios demoscópicos, con unos 100.000 votos socialistas . Pero también ha recogido sufragios de Ciudadanos y de Vox, logrando de hecho esa unidad de los apoyos conservadores que persiguen los populares desde hace años.

El triunfo de Díaz Ayuso recoloca al PP -y a Pablo Casado- en la carrera política: «Hoy Madrid ha puesto una moción de censura democrática al sanchismo», destacó el presidente del PP , quien insistió en la necesidad de unir a la derecha para ganar: «Hay partido». Díaz Ayuso tampoco se olvidó del presidente del Gobierno en su agradecimiento a los votantes: «Esa forma de gobernar desde La Moncloa tiene los días contados». El triunfo de Díaz Ayuso la catapulta con toda probabilidad también a la presidencia del PP de Madrid, un cargo ocupado de forma interina por Pío García-Escudero desde la salida de Cristina Cifuentes y que nadie podrá disputarle ahora a una Ayuso en estado de gracia.

Batacazo de Gabilondo

El batacazo de la noche se lo dio el PSOE: su candidato, Ángel Gabilondo, que fue el más votado en las elecciones de 2019, no evitó el «sorpasso» de Más Madrid, y sus resultados (24 diputados) fueron los peores de la historia de la democracia en las elecciones regionales madrileñas: ocho puntos por debajo del que era hasta ahora el más malo, que fue el obtenido por Tomás Gómez en 2011.

De hecho, por su izquierda, Más Madrid y Unidas Podemos suman más votos y escaños que el PSOE. En este absoluto descalabro sin duda tuvieron que ver los bandazos de Gabilondo: del «con este Iglesias no» al «Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones». Pero también las intromisiones de La Moncloa en la campaña del candidato socialista, junto con el efecto negativo del apoyo recibido tanto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez como por los ministros socialistas.

El PSOE no logró ser el partido más votado en ninguno de los municipios del ‘cinturón rojo’: en Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés o Móstoles ganó el PP, y los votos socialistas cayeron en porcentajes de entre el 11 y el 16 por ciento. «No lo he logrado», reconoció Gabilondo, que insistió en luchar contra la desigualdad «estemos donde estemos». Y auguró: «Dentro de dos años nos veremos de nuevo en las elecciones». A José Luis Ábalos, ministro y secretario de Organización del PSOE, no le quedó más que reconocer la derrota: «No hemos sabido atraer a todo nuestro electorado», y tras calificar las elecciones que acababa de perder de «innecesarias», quiso poner distancia con el castigo sufrido por su partido: los comicios «son sólo en Madrid».

Mónica supera a Errejón

En Más Madrid (24 escaños) dieron con la clave adecuada: su candidata, Mónica García, se ha revelado como todo un descubrimiento, capaz de superar incluso los resultados que obtuvo Íñigo Errejón en las autonómicas de 2019 a pesar de ser una total desconocida para la mayoría de los votantes. Su gesto de plantarle cara a Pablo Iglesias rechazando acudir juntos a estos comicios, y una campaña muy pegada a la calle y con un lenguaje directo y claro, le han permitido cosechar muchos de los votantes de izquierda. Y que Más Madrid superara muy ampliamente a Unidas Podemos, en la pugna entre ambas fuerzas desde que rompieron en 2019.

Pablo Iglesias, líder nacional de Unidas Podemos, cumplió su principal objetivo: evitar que su partido se quedara fuera de la Asamblea por no alcanzar el 5 por ciento de los votos: logró el 7,2 y 10 escaños. Pero los apoyos obtenidos reflejan que su peso entre el electorado madrileño es más bien raquítico : tres escaños y 1,6 puntos porcentuales más de apoyo. Tal vez por eso, anunció que dejaba la política porque no quería ser «un tapón».

Su marcha permitirá que entre en la Asamblea, al tercer intento -y gracias a que correrá la lista al no recoger Iglesias su acta- el ex Jemad, Julio Rodríguez, que no consiguió ser diputado en diciembre de 2015 (cuando concurrió al Congreso por Zaragoza) ni en junio de 2016 (cuando lo intentó por Almería). La estrategia de confrontación y tensión no parece haberle funcionado a Pablo Iglesias, que apenas subió un punto en los principales municipos de la corona metropolitana madrileña a los que tanto aludió en sus actos de campaña.

El techo de Vox

Por su parte, Vox, el partido a la derecha del PP que en Cataluña les barrió en las últimas elecciones, y que en las generales de diciembre de 2019 se les acercó peligrosamente en resultados, en Madrid parece haber tocado techo: se quedó con 13 diputados, uno más que en 2019. Rocío Monasterio, la candidata de Vox, se apresuró a recordarle a Ayuso que los votos de Vox «son decisivos» y «hacen falta para que no entre la izquierda en Madrid». No para la investidura: puede conseguirla Ayuso sola por mayoría simple.

En Ciudadanos, el ‘efecto Bal’ no fue suficiente: el partido se esfuma, y pasa de los 26 diputados obtenidos en 2019, y de ser cogobernantes en la Comunidad de Madrid, a desaparecer del Parlamento madrileño. Hasta el último momento confiaron en alcanzar esa barrera del 5 por ciento de votos necesaria para obtener representación. Pero no lo lograron: la moción de censura fallida de Murcia se cobró anoche otra víctima más.