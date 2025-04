Directo Crisis del PP | Sigue la última hora

La batalla política entre el presidente del PP, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha recrudecido. En la noche de este miércoles, salió a la luz un episodio de guerra sucia entre ambos dirigentes, con acusaciones cruzadas entre Génova y la Puerta del Sol.

Como telón de fondo, el supuesto espionaje al hermano de la presidenta Díaz Ayuso , unos hechos que habrían sido impulsados desde una empresa del Ayuntamiento de la capital, que encabeza José Luis Martínez-Almeida.

19:48 Sectores del PP piden una renovación total en el Congreso Nacional ante el "daño irreparable" por la guerra Casado-Ayuso La desolación y el desánimo se ha instalado en cargos del PP de todos los niveles por el "suicidio en directo" que, a su entender, están protagonizando públicamente el líder de la formación, Pablo Casado, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Cada vez más voces reconocen en privado a Europa Press que la única solución a esta guerra abierta pasa por una "renovación total" en el Congreso Nacional del PP, que está previsto en principio para el mes de julio. "Casado queda muy tocado y Ayuso también", resume un veterano dirigente del partido, que cree que los errores cometidos por ambas partes en un conflicto de dura varios meses y que estalló de forma virulenta hace apenas 48 horas hace irreconducible la situación del PP, que está en este momento "fracturado". Con las elecciones andaluzas previstas a partir de otoño y la formación de gobierno pendiente en Castilla y León, en las filas del PP no saben medir en este momento la dimensión y las consecuencias que puede tener en el medio y largo plazo esta "guerra a muerte", pero subrayan que los adversarios políticos del PP están "frotándose las manos" porque le han dado "munición para rato". "Vox está comiendo palomitas", lamenta un presidente regional. (EP)

18:15 IU Madrid pide a sus ediles que recaben información sobre contrataciones públicas relacionadas con el hermano de Ayuso IU Madrid ha pedido este viernes a sus cargos públicos en los ayuntamientos de la región y asambleas locales que soliciten información a sus ayuntamientos sobre las contrataciones públicas que se pudieran haber hecho a principios de la pandemia y de las que se podía haber sido adjudicatario la empresa para la que trabaja el hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. (EP)

17:28 Baltar traslada su "lealtad" a Casado tras el conflicto con Ayuso El presidente del Partido Popular ourensano, Manuel Baltar, ha trasladado su "lealtad al presidente nacional", Pablo Casado, tras la crisis entre Génova e Isabel Díaz Ayuso. "Creo que no hay dos personas, creo que hay un presidente nacional", ha sentenciado Manuel Baltar manifestando que la elección de Pablo Casado fue resultado de un congreso en el que participaron todos los que resultaron elegidos compromisarios.

17:14 «Desde la distancia, desde el sur, no reconocemos a nuestro partido». Así se ha pronunciado este viernes el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía y presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, sobre la crisis abierta entre la dirección nacional del PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; insistiendo en que en el Gobierno andaluz están «centrados en Andalucía». Bendodo, sobre la crisis en el PP: «Desde la distancia no reconocemos a nuestro partido» Bendodo, sobre la crisis en el PP: «Desde la distancia no reconocemos a nuestro partido»

16:57 Casado contacta con los 'barones' del PP, que exigen soluciones ya para frenar la guerra interna con Ayuso El líder del PP, Pablo Casado, ha estado conversando en las últimas horas con todos los presidentes autonómicos del PP en medio de la crisis interna abierta entre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y la dirección nacional del partido. Entre los 'barones' territoriales del PP hay preocupación por la magnitud de esta guerra interna y esta lucha sin cuartel entre Ayuso y Casado, que está siendo retransmitida en directo por los medios de comunicación y provocando "mucho daño" a la formación.

16:40 Carromero, convocado este lunes para dar explicaciones de la contratación de detectives El hasta ayer director de la Coordinación de Alcaldía, Ángel Carromero, está convocado este lunes a las 10 horas en una comisión extraordinaria y urgente de Portavocía y Seguridad, a petición del Grupo Mixto, para que dé explicaciones sobre "la contratación de investigadores o detectives privados para asuntos particulares del Partido Popular". La portavoz del Grupo Mixto, Marta Higueras, ha definido a Carromero como "mano derecha" del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, además de apuntarle como "en principio implicado en los hechos", el presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad. Carromero ha sido la primera víctima en la guerra entre Génova y Ayuso y dimitió este jueves por la tarde.

16:33 El Gobierno: "Que no nos usen como coartada de sus líos" El Gobierno ha pedido hoy al Partido Popular que no les use en sus líos internos y ha instado al presidente del PP, Pablo Casado, que vaya a la Fiscalía a entregar el expediente que tiene con las sospechas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. " El Gobierno no tiene nada que ver con esto", ha exclamado la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodrígue.

16:30 López Miras, el único barón del PP que cierra filas con la gestión de 'Génova' tras el conflicto con Ayuso El presidente de Murcia se muestra "convencido de la honorabilidad" de Ayuso, aunque define como "adecuada" la actuación de García Egea. Los barones territoriales del PP se han pronunciado este viernes de forma distinta sobre la guerra interna entre la dirección nacional del partido y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a raíz de un presunto espionaje al hermano de la dirigente madrileña, aunque los cuatro mandatarios autonómicos 'populares' sí que han coincidido en señalar la gravedad de la situación. Eso sí, el presidente murciano, Fernando López Miras, ha sido el único que, por el momento, ha cerrado filas con la gestión de la dirección nacional de la formación y su secretario general, Teodoro García Egea.

16:28 Juanma Moreno: "Unidad, Unidad, Unidad" El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apostado este viernes por la «unidad» ante la crisis abierta entre la dirección nacional del PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «Unidad, unidad, unidad», se ha limitado a repetir Juanma Moreno a su llegada a la apertura de las I Jornadas Andaluzas Letras para la Concordia, que se celebran este viernes en Cádiz en torno a la figura y la obra literaria de Rafael Alberti y José María Pemán, y a preguntas de los periodistas sobre su opinión al respecto de la crisis abierta en el seno del PP.

15:52 Dimite el responsable de comunicación online del Partido Popular El responsable de Comunicación Online del Partido Popular, Ismael Sirio López, ha dimitido de su cargo, según ha podido saber este diario. En un mensaje enviado a sus compañeros, Sirio López informaba a la dirección su decisión de dejar su papel como responsable de redes.

15:04 Pedro Sánchez, presidente del Gobierno Poco después del Consejo de Ministros, desde Bruselas, el presidente del Gobierno no ha querido inmiscuirse «en cuestiones internas» porque el Gobierno «está en lo que tiene que estar» pero sí que ha pedido «que se aclarara cuanto antes cualquier acusación de corrupción». Sánchez ha descartado un adelanto electoral, insistiendo en que el Gobierno está en garantizar la estabilidad y culminar una legislatura. Informa Víctor Ruiz de Almirón [Lee aquí la crónica completa sobre la postura de Moncloa]

14:36 Felipe González advierte: El «lío» interno del PP afecta a «todos» «El lío de ayer y hoy es para todos, y no hay instituciones que puedan soportar una crisis de esta magnitud», ha asegurado el expresidente González en un intervención en el Ateneo de Madrid. Según el expresidente, la crisis interna desatada en el PP durante las últimas horas por el enfrentamiento entre Ayuso y Casado «fragiliza voluntariamente las instituciones» y, además, provoca una «partitocracia dispersa y enfrentada» en detrimento del «consenso». Informa EP.

14:28 La EMVS de Madrid realizará dos auditorías para demostrar que «no se contrató a una empresa de detectives» La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) llevará a cabo dos auditorías de su contratación, una interna y otra externa, para demostrar «que desde la empresa pública no hubo ningún tipo de relación contractual con ninguna agencia de detectives». Tal y como ha informado en un comunicado la empresa municipal, pedirá también al servicio de inspección de hacienda que fiscalice la contratación de la empresa. Del mismo modo, se facilitará toda la documentación solicitada por todos los grupos de la oposición. Estas son algunas de las medidas que se han tomado en el consejo administración extraordinario de la EMVS celebrado hoy tras la petición de ayer de la vicealcaldesa, Begoña Villacís, para explicar el posible espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde la EMVS.

14:25 López Miras, «convencido» de la honorabilidad de Ayuso, ve «correcta» y «adecuada» la actuación del PP nacional El presidente de la Región de Murcia se ha mostrado «convencido de la honorabilidad» de la presidenta madrileña, aunque ha definido como «correcta y adecuada» la actuación de Teodoro García Egea. «Me remito a las palabras del presidente del PP, Pablo Casado», ha dicho López Miras, que ha admitido que hoy «muchos» están «decepcionados» con los 'populares', por lo que ha urgido a «redoblar esfuerzos» para demostrar que su partido es «el de siempre». Informa EP.

14:17 Núñez Feijóo, presidente de Galicia Sobre si está dispuesto a «arrimar el hombro» para superar este momento de crisis, ha vuelto a reiterar que él es «el presidente de Galicia». «Mi responsabilidad me lleva a ser leal con mi partido y decir lo que pienso». Preguntado por las explicaciones que ha ofrecido Ayuso sobre su hermano, no ha querido entrar en el fondo del asunto por desconocer el «expediente» de la polémica, pero ha recordado las dificultades, durante el inicio de la pandemia, para conseguir material sanitario; y ha repetido que cualquier duda que afecte a una Administración compete a este a dar explicaciones «contundentes». No obstante, considera una «precipitación», en este momento, «empezar a abrir expedientes» de compra y «empezar a valorar conductas». Informa Pablo Pazos.

14:16 Alberto Núñez Feijóo vuelve a pronunciarse A la conclusión de un acto en Santiago, Feijóo, quien desde este jueves ha hablado con Casado, ha querido reiterar de forma pública su «apoyo y lealtad» a quien es «mi presidente» para que «busque una solución» y lograr una «resolución» que ha de fraguarse en cuestión de «días», y «no» de «meses». Feijóo ha asegurado que «el PP no está en crisis, lo que hay es un desencuentro profundo y lamentable entre la presidencia de la Comunidad de Madrid y la dirección nacional del partido». «El partido está en forma», ha apostillado. Lo que pide es que Casado «acierte» en sus decisiones y «se busque un punto de encuentro» entre las dos partes enfrentadas en esta 'guerra civil'. «Espero que tengamos la suficiente cintura y capacidad de reacción para solventar la hemorragia», ha abundado.

14:07 Yolanda Díaz considera al PP inhabilitado para gobernar La vicepresidenta segunda ha manifestado que en el PP están «en este momento inhabilitados para gobernar»; y que la presidenta Díaz Ayuso está destapando «lo peor de la política y lo peor de la historia del PP». Díaz ha diagnosticado que refleja «el peor rostro de la política», que «daña no sólo al PP, sino que daña a las instituciones democráticas y, en definitiva, daña a la democracia». «Luchas internas intestinas, presuntos supuestos de corrupción, espionajes presuntos… todo lo que aleja a la ciudadanía de la política», ha afirmado. Para Díaz, «da la sensación de que el Partido Popular no dedica ni un minuto de su vida a trabajar por los problemas de la gente en plena pandemia, en plena crisis económica y social». Y por todo ello ha sentenciado: «Están realmente, pienso, en este momento inhabilitados para gobernar». Informa Servimedia.

13:52 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acaba de desvelar que su hermano Tomás cobró 55.850 euros por la gestión de la compra por parte de la empresa de un amigo de mascarillas en plena escasez de material sanitario en la primera ola de Covid. Tomás Díaz Ayuso, ha sido la baronersa popular, «envió a la empresa Priviet Sportive cuatro facturas en el año 2020»: «La factura de 30 de junio de 2020 fue por gestiones poir la compra de mascarillas en China, vendidas a la Comunidad de Madrid a 5 euros cuando los precios en ese momento llegaban a 10,5 euros». Sigue leyendo aquí.

13:49 Finaliza la comparecencia de los consejeros Enrique Ruiz Escudero y Javier Fernández-Lasquetty.

13:48 Javier Fernández-Lasquetty «Toda la actuación de la Comunidad de Madrid fue totalmente ajustada a la legalidad, ha sido auditada y fiscalizada y ha sido absolutamente irreprochable. La Comunidad y su presidenta han hecho exactamente lo que tenían que hacer y muy bien hecho».

13:46 Enrique Ruiz Escudero «Nuestra misión era conseguir mascarillas en aquel momento, buscando proveedores a nivel nacional e internacional. Toda España estaba en extrema necesidad con la adquisición de equipos de protección individual. Quisimos comprar la mayor cantidad de material para salvaguardar a la población».

13:44 «Cuando Ayuso tuvo esa reunión con Casado fue cuando conoció la existencia de ese contrato», reitera Enrique Ruiz Escudero.

13:38 Javier Fernández-Lasquetty «No es el lugar en el que debamos hablar de cuestiones del PP. Es la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. El comunicado acaba de salir y es de conocimiento público, por tanto está al alcance de cualquiera que tenga interés en conocer la verdad».

13:36 Enrique Ruiz Escudero «La presidenta ha dado los detalles que tiene en relación al contrato, el resto no porque no está relacionado».

13:33 Javier Fernández-Lasquetty «Estamos centrados en las cuestiones que se refieren a la actuación de la Comunidad de Madrid», dice preguntado por Ángel Carromero.

13:33 Enrique Ruiz Escudero «Aquí nos encontramos la Consejería de Economía y Hacienda y la de Sanidad que es la que realiza la contratación y estamos encantados de poder dar las respuestas que nos realicen».





13:32 Javier Fernández-Lasquetty «No hay ninguna infracción del código de altos cargos, van a tener una nota del secretario del consejo de Gobierno en el que les da más detalles técnico-jurídicas».

13:29 Enrique Ruiz Escudero «Tomás Díaz Ayuso no influyó en la compra de las mascarillas porque era una necesidad, no descontextualicemos lo que estábamos viviendo en esos momentos, que eran absolutamente dramáticos».

13:27 Javier Fernández-Lasquetty «El nombre de Tomás Díaz Ayuso no aparece en las facturas ni tendría por qué aparecer. Legalmente no tendríamos posibilidad ni aunque quisiéramos saberlo».

13:24 Javier Fernández-Lasquetty «Más de 6.000 preguntas y peticiones de información a lo largo de los dos años que empezó la pandemia, ha habido toda la transparencia en todos los contratos. Hoy el presidente del PP ha expresado algunas dudas, no es cierto lo que ha dicho, el órgano que contrata es el Servicio Madrileño de Salud, no el Consejo de Gobierno. En contra de lo que ha dicho Pablo Casado en una entrevista, no hay por parte de la presidenta infracción de ninguna clase, ni de incompatibilidades».

13:22 Javier Fernández-Lasquetty «Para hacer la auditoría la Cámara de Cuentas seleccionó por muestreo y seleccionó 266 contratos, que son los que mira pormenorizadamente desde el principio hasta el final, uno de ellos es el de Priviet, y lo que se trasluce es que no hay tacha ni reparo de ninguna clase sobre ese contrato, lo van a ver en el anteproyecto de informe de la Cámara de Cuentas».

13:20 Javier Fernández-Lasquetty «El contrato se hizo con absoluto respeto a la ley de contratos del sector público, ese contrato pasó y ha pasado todos los controles previos y posteriores de la Comunidad de Madrid y toda la transparencia. Es un contrato totalmente irreprochable. Les vamos a entregar la documentación administrativo con la correspondiente memoria justificativa. El contrato subió al portal de contratación el 10 de junio de 2020, que alguien diga que no ha estado a disposición...».

13:18 Enrique Ruiz Escudero «Cada expediente ha seguido el mismo procedimiento, ha sido publicado con transparencia en el portal de contratación y mi obligación como consejero es garantizar la salud y poner al alcance de los madrileños todos los recursos necesarios, siempre con arreglo a derecho, siempre siguiendo los procedimientos legales. Nuestra gestión ha sido siempre honrada».

13:16 Enrique Ruiz Escudero A lo largo de estos meses, el Servicio de Salud Madrileño ha tramitado más de 4.000 contratos. Todos los procedimientos se han tramitado de manera legal y acorde a las prescripciones de la legislación. Lo más de 4.000 expedientes de contratación Covid se han adaptado a procedimiento».

13:15 Comienza la comparecencia de Enrique Ruiz Escudero y Javier Fernández-Lasquetty.

13:03 Isabel Díaz Ayuso envía un comunicado «Siempre me he negado a dar explicaciones sobre la actividad laboral de mi hermano porque nunca he interferido en ella. Quizá haya sido un error. Pero me parece denigrante tener que aclarar las relaciones comerciales de mi hermano con una empresa por sospechas basadas en informaciones que nadie explica de dónde han salido. Como la honorabilidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid y mía personal está puesta en tela de juicio por la Dirección Nacional de mi partido, me veo obligada a informar de lo siguiente:

Tomás Díaz Ayuso envió a la empresa Priviet Sportive 4 facturas en el año 2020. La factura de 30 de junio de 2020 fue por gestiones para la compra de mascarillas en China, vendidas a la Comunidad de Madrid a 5€ cuando los precios en ese momento llegaban a 10,5€.

En ese momento, abril de 2020, las siguientes empresas vendieron mascarillas a precios superiores:

• Biogen: FP3: 10,5 €

• Palex FFP2: 6,5 €

• Lost Simetry: FFP2: 6 €

• Helianthus: FFP2: 5,95€

• Barna: FFP2: 5,30 € La factura a Priviet Sportive no es una comisión por obtener el contrato de la Administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es distinto. Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación. Esa factura es de 55.850€, más IVA. Del resto de las facturas no tengo que dar cuenta porque no tienen relación con la Comunidad de Madrid y mi hermano tiene derecho a su privacidad. Espero que con esta explicación nadie dude de mi honorabilidad ni de mi ejemplaridad. Insisto en que nunca influí para la compra de mascarillas a esta empresa, y que supe de ese contrato cuando me informó Pablo Casado, no antes. Facilitaré el informe del secretario del Consejo de Gobierno en el que se recoge que no he tenido ningún deber de abstención en este contrato.»

12:44 Enrique López, el hombre de Génova en el Gobierno de Ayuso, se cae de la convocatoria de consejeros Finalmente, no saldrá el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López. Sí que lo harán los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty; y de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, desde la Real Casa de Correos.

12:31 En breves instantes comenzará la comparecencia del consejero de Presidencia Justicia e Interior, Enrique López; el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty; y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

12:15 El PP de Baleares admite «perplejidad» y «malestar» ante lo sucedido en Madrid La secretaria general del PP de Baleares, Sandra Fernández, ha trasladado la «absoluta perplejidad» de la formación ante lo ocurrido en Madrid y ha reconocido que existe «malestar» entre la militancia. Fernández ha evitado pronunciarse sobre el expediente abierto a Isabel Díaz Ayuso, o el papel de la dirección nacional y del secretario general Teodoro García Egea. «No es nuestro papel, no es lo que nos corresponde ni es lo que nos piden los afiliados, pero quienes tienen la oportunidad y la responsabilidad, deben resolver la situación», ha señalado. «Todo el que quiere al PP, sus bases y sus afiliados pueden sentirse inquietos o perplejos. Nos afecta a todos», ha puntualizado. Informa EP

11:52 Mañueco pide que «la verdad se abra paso por encima de todo» en la crisis interna del PP El candidato del PP y ganador de las elecciones del 13-F, Alfonso Fernández Mañueco, se ha referido este viernes a primera hora a la guerra desatada entre el líder nacional del Partido Popular, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para trasladar la «indignación y preocupación» de votantes, afiliados y alcaldes «por la situación que estamos viviendo». El líder popular castellano y leonés ha pedido que se «aclare» el asunto «y que la verdad se abra paso por encima de todo». Sigue leyendo aquí.

Pablo Casado, tras su intervención en Cope

11:36 «Unidad, unidad, unidad», pide Juanma Moreno El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apostado este viernes por la «unidad» ante la crisis abierta entre la dirección nacional del PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «Unidad, unidad, unidad», se ha limitado a repetir Juanma Moreno a su llegada a la apertura de las I Jornadas Andaluzas Letras para la Concordia, que se celebran este viernes en Cádiz en torno a la figura y la obra literaria de Rafael Alberti y José María Pemán, y a preguntas de los periodistas sobre su opinión al respecto de la crisis abierta en el seno del PP. Informa EP

11:31 El expresidente madrileño Ignacio González dice que los detectives que se quisieron contratar para Ayuso son los que le espiaron en Colombia El que fuera presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha confirmado que la agencia de detectives que se tanteó para realizar presuntamente un seguimiento al entorno de la jefa del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, es la misma que le espió en Colombia. Sus primeras palabras en una entrevista en 'Telecinco', recogidas por Europa Press, han sido para condenar una «situación triste y lamentable» porque «pensaba que estas prácticas ya se habían acabado». «Desgraciadamente parece que estamos asistiendo a una repetición de un uso de estas fórmulas que son realmente lamentables, inadmisibles y destructivas», ha cargado González, quien ha puesto el foco en que «curiosamente» se da la circunstancia de que él pasó por una serie de seguimientos por parte de «la misma agencia de detectives que está en esta trama».

11:12 La portavoz del Samur en el Ayuntamiento de Madrid ha aclarado que «han acudido dos coches de Bomberos Madrid a las 10:54» a la Real Casa de Correos por lo que parecía ser un incendio y «se han ido a las 11:12». Se trataba de una caldera de condensación «que ha generado vapor de agua, pero no hay ningún fuego».

11:02 Feijóo deja el cese de García Egea en manos de Pablo Casado por la guerra con Díaz Ayuso Alberto Núñez Feijóo deja en manos de Pablo Casado el futuro de su número dos, Teodoro García Egea, por la guerra con Isabel Díaz Ayuso. Preguntado durante una entrevista en EsRadio por si Casado debe cesar a su secretario general, ha remarcado que es Casado quien debe buscar una «alternativa» a un conflicto interno «mayúsculo», pues, como presidente del partido, posee una «responsabilidad indelegable». «Tiene que tomar una decisión (...) y estoy convencido de que tiene el apoyo del partido para tomarla. Si me pide mi opinión se la daré, no a través de los medios de comunicación», ha subrayado. Informa Pablo Pazos. Sigue leyendo aquí.

10:56 Así ha sido la intervención de Pablo Casado en el programa 'Herrera en Cope' Casado pide explicaciones a Ayuso: «No es ejemplar que un hermano cobre de un contrato adjudicado por mi gobierno» Casado pide explicaciones a Ayuso: «No es ejemplar que un hermano cobre de un contrato adjudicado por mi gobierno»

10:39 Ayuso sobre Casado: «Quiero pensar que le están engañando y le han dado algo intoxicado» La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido al presidente nacional del PP, Pablo Casado, negando las acusaciones lanzadas contra ella y afirmando que «quiero pensar que le están engañando y le han dado algo intoxicado». Ayuso ha realizado estas declaraciones en el programa de Carlos Herrera en la Cope, tras la entrevista realizada a Casado. Sigue leyendo aquí.

10:27 Carromero es llamado a comparecer el lunes en comisión municipal urgente para responder a las preguntas de la oposición El hasta ahora director de Coordinación de Alcaldía, Ángel Carromero, ha sido llamado a comparecer este lunes en una comisión extraordinaria y urgente de Portavocía y Seguridad, donde se someterá a las preguntas de la oposición por el presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, pudiendo haber empleado recursos públicos. Ayer el Grupo Mixto solicitaba esta comisión urgente a la presidenta de este foro, la concejala de Más Madrid Amanda Romero. Veinticuatro horas después Más Madrid ha anunciado la celebración de la comisión en un comunicado. Carromero presentó en la tarde de ayer jueves su dimisión pero el cese no será efectivo hasta una próxima reunión de la Junta de Gobierno. Desde la comisión de Portavocía y Seguridad, presidida por el grupo municipal de Más Madrid, «se pretende que dé explicaciones por los gravísimos hechos en los que supuestamente está implicado».

10:01 Alberto Núñez Feijóo, en EsRadio «La prioridad es unir el partido entorno al presidente Casado y presentar una alternativa de Gobierno. Ordenemos el debate, organicemos nuestras prioridades». Asimismo, ha manifestado que «este asunto debe resolverlo Casado sentándose con la presidenta de la Comunidad de Madrid» y darle una solución al partido.

09:56 Isabel Díaz Ayuso, en COPE: «Quiero pensar que están engañando e intoxicando a Casado» La presidenta madrileña continuó defendiéndose de los ataques de Pablo Casado ante Carlos Herrera: «Sé que está esa comisión pero lo que no sé es la cantidad, lo que tengo claro es que sé que no es ilegal. Intentar enredar, mezclar medias verdades, pero es que no puede ser que nadie de mi casa me impute un delito. La comisión no es ilegal. Vamos a dar una rueda de prensa en la Comunidad de Madrid, con los consejeros de Justicia, Sanidad y Economía, para ver si convenzo al PP que la Comunidad de Madrid es absolutamente honrada. Quisiera saber cómo el PP se entera de esta historia, por qué ha empezado todo esto. Tengo también claro que no he hecho otra cosa que trabajar honradamente. No sé quién le ha trasladado información a Casado, quiero pensar que le están engañando y que le han dado algo intoxicado».

09:51 Isabel Díaz Ayuso, en COPE: «No hemos dado un trato de favor a mi hermano» Tras la intervención del presidente del PP, Pablo Casado, en Herrera en Cope, llegó una repentina llamada de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para tener su derecho de réplica. Esto ha comentado la presidenta regional: «El gobierno de la Comunidad de Madrid jamás ha dado un trato de favor a mi hermano ni a mi entorno. No hay nada ilegal, ni mi consejo de Gobierno ha intervenido. Lo que quiero saber es de dónde han sacado esa cifra, cómo ellos tienen esa información que yo ni tengo. Mi hermano lleva 26 años trabajando como proveedor del sector sanitario. Él me dijo que era para traer mascarillas en pandemia cuando no había».

09:48 Enrique Ossorio, portavoz de la Comunidad de Madrid «Ese contrato no lo suscribe Ayuso, eso si seria delictivo, pero no es el caso. Ese contrato sé que existe, pero si hay una comisión, si comercial o no comercial, el que acusa tendrá que ponerlo encima del a mesa. He visto al señor Pablo Iglesias haciendo esa misma labor, la de acusar sin pruebas. Hoy he visto al presidente de mi partido denegando la presunción de inocencia a una persona, me parece impresionante. El hermano de la señora Ayuso desde hace 26 años trabaja en eso. Uno de los miles de contratos que se firmaron en pandemia fue este. La mayoría de empresas con las que se firmo la comunidad esos días eran chinas nunca habían sido proveedores nuestros tampoco. Hay un contrato que el director médico encargado de suministrar Ifema dijo que había que hacerse, con todos los trámites y fiscalizado. Se han lanzado acusaciones delictivas sin tener ninguna prueba. El que acusa de un delito es el que tiene que demostrar que se ha llevado a cabo».

09:41 El dirigente popular, que dice sentirse decepcionado con Ayuso, le pide explicaciones sobre el contrato que realizó el hermano de la presidenta de Madrid y asegura que el PP no contrató a ningún espía. "No es ejemplar que un hermano cobre de un contrato adjudicado por mi gobierno", ha afirmado. Casado reconoce que recibió un dossier con datos confidenciales del hermano de Ayuso, pero negó que procediera de Moncloa. Concluye la intervención de Casado en el programa de 'Herrera en la Cope'.

09:33 Expediente informativo El presidente del PP ha aclarado que el expediente informativo que anunció ayer Teodoro García Egea será para culminar y dilucidar la información que tienen y averiguar «qué es lo que ha sucedido». Sobre la declaración de Ayuso ayer, Casado ha insistido en que «no se puede difamar a un compañero del partido». Además, ha recalcado que su compromiso con el partido es acabar con la corrupción. «Quiero que esto se resuelva en beneficio de los afiliados»

09:27 Pablo Casado, preguntado de nuevo por el contrato de las mascarillas, ha manifestado que «en el momento que ella no me da la información y ella reconoce que si ha habido una relación contractual, es muy fácil demostrar cuál ha sido el contrato y el beneficio». Sobre si el hermano de Ayuso se ha beneficiado: «Eso no es ejemplar, yo nunca lo permitiría con un hermano mio». «Si yo presidiera esa institución debería inhibirme para hacer ese contrato», ha añadido.

09:23

09:20 Dimisión Carromero Pablo Casado explica que «dimite porque está puesto en la picota de todos los medios de España y no quiere que su defensa personal afecta al alcalde de Madrid»

09:18 Comparecencia de López, Lasquetty y Escudero a las 12.30 El consejero de Presidencia Justicia e Interior, Enrique López; el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty; y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, comparecerán ante los medios a partir de las 12.30 horas desde la Real Casa de Correos

09:17 El presidente del PP niega que contrataran a nadie para investigar a Isabel Díaz Ayuso. «Si alguien lo hubiese hecho, sería cesado inmediatamente. Jamás lo permitiría». Sigue en directo su intervención.

09:15 Sobre la ilegalidad de la operación de las mascarillas, Pablo Casado declara que no está denunciando el contrato sino que pide explicaciones. «Es una cuestión interna»

09:11 No fue Moncloa Pablo Casado desmiente «absolutamente» que Moncloa le proporcionará la información. Casado admite que recibió un dossier con datos confidenciales sobre el hermano de Ayuso pero niega que procediera de La Moncloa.

09:10 Pablo Casado no especifica quien le envió la información sobre Díaz Ayuso. Sigue su intervención aquí.

09:08 «Mi obligación es no hacer un proceso electoral orgánico cuando hay una duda», expone Casado sobre el congreso del PP de Madrid.

09:07 Sobre el contrato de Isabel Díaz Ayuso, Casado ha declarado que le «llega una información a finales de verano». Ha explicado que primero preguntaron a los afectados, siguiendo el procedimiento interno habitual para depurar responsabilidades. «Le pido a Ayuso que venga al despacho para hablar y le digo con absoluto respeto y con pesar, me ha llegado esto y me preocupa». Casado explica que no recibe más respuesta de Ayuso sobre el tema.

09:04 Pablo Casado: «Lo que ocurrió ayer es algo que no merezco. Llevo apoyando a Ayuso a 17 años y no me arrepiento, y estoy muy satisfecho» «Jamás le he dicho que no contará con mi confianza para presidir el PP de Madrid», ha añadido el presidente del PP.

09:04 Pablo Casado, en 'Herrera en Cope' «Estoy muy sorprendido y decepcionado pero con la conciencia tranquila. Lamento mucho lo que está pasando y soy consciente del daño que hace esto al partido»

09:01 Ayuso cancela su visita a una farmacéutica tras la crisis del PP La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha suspendido la visita que tenía prevista para este viernes a una farmacéutica tras el cruce de acusaciones con la dirección nacional de su partido. Ayuso iba a acudir a las 11 horas a las instalaciones, en Colmenar Viejo, de Pharmamar, una farmacéutica española dedicada a la investigación de medicamentos de origen marino que trabaja en un fármaco contra el coronavirus. Esta visita, prevista desde hace días, se mantuvo ayer pese a los acontecimientos pero a primera hora de hoy se ha cancelado, tal y como han informado desde el Gobierno regional, sin especificar el motivo. También el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha suspendido su visita al Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela.

08:55 Escucha a Pablo Casado, en Cope El presidente del PP interviene por primera vez en el programa 'Herrera en Cope' a las 9 tras el estallido de la crisis interna. Sigue su intervención aquí.

08:50 Begoña Villacís, en Onda Madrid «A nosotros en Castilla y León por una moción absurda cesaron a todos los consejeros de Ciudadanos generando una inestabilidad en el peor momento posible, quiero que se advierta la diferencia entre partidos, que nosotros estamos pensando en los ciudadanos y no en intereses partidistas. Vamos a llegar hasta el final, se va a cesar a quien se tenga que cesar y aquí va a haber transparencia. Tenemos que ser mucho más serios, no está sobre la mesa una moción de censura en el Ayuntamiento. Si Mañueco estuviese en mi lugar, ya habría hecho la moción de censura. Si estuviera en mi lugar estaría salivando con la alcaldía. Pero nosotros no tenemos sobre la mesa una moción de censura».

08:49 Begoña Villacís, entrevistada en Onda Madrid La vicealcaldesa de Madrid ha hablado esta mañana: «El PP busca libertad para gobernar ellos solos, buscan tener sus cortijos pero el Ayuntamiento no será uno de ellos. Tuvimos conocimiento de los hechos a través de los medios de comunicación. Reclamamos un consejo extraordinario de la EMVS. El Ayuntamiento de Madrid no es un cortijo del PP».

«Yo no hablo de otros partidos, yo no soy Almeida ni soy Carromero, ellos conocen hechos que yo desconozco. Ciudadanos es una garantía de que aquí va a haber transparencia. Me venía a la cabeza las frases insistentes de que quiero gobernar con libertad, es importante que sepamos que cuando un gobernante reclama libertad pierde transparencia, que es extremadamente útil».

08:43 El PP, dividido en dos El Partido Popular se fractura en las redes sociales, entre dirigentes y parlamentarios partidarios de Pablo Casado y los que lo son de Isabel Díaz Ayuso. Entre los partidarios de Casado, la mayoría de los diputados y presidentes regionales del partido, muchos de ellos con los puestos ligados a la dirección nacional actual. Entre los partidarios de Ayuso, dirigentes y militantes de Madrid, diputados y una parte de la vieja guardia. Los hay neutrales, como Mañueco.

08:34 Pablo Casado, a las 9h El presidente del Partido Popular intervendrá a las 9 de la mañana por primera vez tras estallar la guerra interna en el PP

08:30 Buenos días, ABC retoma la información sobre la crisis interna en el Partido Popular.

21:09 Cayetana Álvarez de Toledo pide la dimisión de Casado La exportavoz del Grupo Popular en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo ha solicitado este jueves la dimisión del presidente del PP, Pablo Casado, tras la «inaudita» crisis interna que se ha abierto en el seno del partido.

Así lo ha asegurado Álvarez de Toledo en Sevilla, en el acto de presentación de su libro ‘Políticamente indeseable’, después del cruce de acusaciones mutuas entre Ayuso y la dirección nacional del PP, quien le ha abierto expediente informativo y se reserva acciones legales contra la presidenta madrileña por sus declaraciones.

20:29 Envían una corona de flores a Génova: Pablo Casado. Siempre te recordaremos.

20:22 Los manifestantes cortan Zurbano Parte del grupo de los dos centenares personados ahora mismo en Génova corta la calle de Zurbano al grito de «Ayuso valiente, Ayuso presidente».

20:16 Carteles en favor de Ayuso Un grupo de manifestantes portan carteles de apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid frente a la sede del PP en Génova. Foto: Jesús Nieto.

20:02 El expediente informativo del PP a Ayuso puede acabar con la suspensión de militancia o su expulsión del partido El expediente informativo abierto que la dirección nacional del PP ha abierto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, puede desembocar en un expediente disciplinario que concluya con la suspensión de militancia, la inhabilitación para desempeñar cargos en el seno de la formación o en representación de ésta, o expulsión del mismo, según recogen los Estatutos del PP.

19:53 Mariachis en Génova Dos centenares de personas, acompañados por unos mariachis, se congregan a las puertas de la sede del PP en Génova para mostrar su apoyo a Isabel Díaz Ayuso y pedir a gritos la dimisión de Pablo Casado. Gritan «Ayuso presidenta», informa Jesús Nieto.

19:35 Almeida anula su asistencia al XII Festival Internacional de Magia de Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy, han cancelado su asistencia a la entrega de los premios Nuevos Talentos 2021 y Madrid Ciudad Mágica en el marco del XII Festival Internacional de Magia de Madrid que se celebra hasta el 13 de marzo. Estaba previsto que acudieran este jueves a las 20 horas.

19:20 Primeras bajas de afiliados en el PP En plena jornada negra, decenas de afiliados del Partido Popular han llamado a la sede de Génova para darse de baja, según ha podido saber ABC.