Cruzada del PP contra el efecto llamada migratorio de Sánchez Reclama al Gobierno los «emails» con otros países y la factura del operativo Aquarius

El Partido Popular ha iniciado una cruzada en forma de ofensiva parlamentaria contra la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de haber convertido la respuesta de España ante la crisis humanitaria del Aquarius en un «show mediático» con un claro «efecto llamada». Los populares han registrado en los últimos días en el Congreso una veintena de preguntas y solicitud de diversa documentación relacionada con el atraque del barco Aquarius, que llegó a Valencia el pasado domingo 17 tras serle negada la entrada a Italia. El buque, gestionado por la ONG Médicos Sin Fronteras, rescató a 630 inmigrantes en aguas libias y llegó a España tras ocho días de navegación. El PP, además de poner el solfa la actuación del Ejecutivo del PSOE por romper la política común, le reclama conocer qué gestiones realizó con otros gobiernos para atraer al Aquarius y a cuánto asciende la factura de la operación.

Los populares no discuten el «acto humanitario» de rescate, pero critican su utilización «propagandística» por el Ejecutivo socialista, al que recuerdan que cada semana se rescatan a decenas de personas en las costas españolas. En concreto, España recibió 1.500 inmigrantes el mismo fin de semana en que llegó el Aquarius, pero sin el foco mediático de Valencia, según destaca Carlos Rojas, diputado popular por Granada y portavoz adjunto del grupo popular.

«No se puede utilizar la llegada de un barco lleno de inmigrantes como un festival de variedades políticas, con dos ministros ondeando una bandera del patrimonio en un puerto mientras esperan la llegada de dicho barco. Eso no se puede hacer», censura Rojas, que señala que la Armada Española ha salvvado más de 15.000 vidas en los dos últimos años. «Solo la fragata Reina Sofía rescató a 4.000 personas y allí en el puerto no había ningún político esperando al barco, no había ningún reality, no se montó ningún show mediático», prosigue el diputado popular.

Doble rasero

Rojas firma 19 preguntas para su respuesta por escrito que están dirigidas a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El trasfondo de la denuncia del PP es que se esté aplicando un doble rasero en la política migratoria, al conceder un estatus especial a los que fueron rescatados por el buque francés al norte de Libia y los que cada día intentan llegar a España por el Mar de Alborán. Así, quiere saber cuántas personas han sido rescatadas en las costas andaluzas desde que el gobierno anunció la llegada del Aquarius y cuantas en lo que va de año.

También se pregunta dónde se encuentra en la actualidad cada uno de los más de 1.200 inmigrantes rescatados en las costas andaluzas en los últimos 10 días y cuántas ordenes de devolución han sido dictadas en 2018 mes a mes incluyendo Junio. Cuántos de los rescatados en los últimos diez días han sido sometidos a tutela judicial, cuántos han recibido asistencia jurídica y ante qué autoridad judicial han comparecido.

Relación con Marruecos

Al PP le preocupa la relación de España con Marruecos, principal aliado para contener la presión migratoria. El portavoz del grupo, Rafael Hernando, ya criticó que Sánchez rompiera con la tradición de los presidentes españoles que suelen iniciar sus viajes oficiales en Marruecos. Hernando censuró que Sánchez optara por «el glamour de París» a reforzar la relación con Rabat, especialmente en la actual crisis migratoria.

«¿Cómo piensa el Gobierno que puede afectar el show mediático organizado por el Ejecutivo en Valencia a nuestras relaciones con Marruecos? ¿De qué forma el efecto llamada producido por el asunto “Aquarius” puede afectar al trabajo de contención que en relación con la inmigración ilegal realiza el gobierno de Marruecos?», pregunta Rojas al Ejecutivo.

Los populares reclaman también a la vicepresidenta del Gobierno o al ministro del Interior que remita al Parlamento la relación de comunicaciones o «e-mails» que hayan tenido lugar entre los gobiernos español, italiano y francés, con cualquier autoridad de la Unión Europea, o bien con la ONG Médicos Sin Fronteras, en relación con el Aquarius.

Así mismo, el PP desea saber la factura concreta de esta operación, y en concreto ha solicitado tanto a la Vicepresidencia como al Ministerio del Interior la relación de ejecución de pago y obligaciones de pago o facturas del Gobierno de España en relación con el operativo del Aquarius.