Ciudadanos pide reprobar a Montero por «mentir» sobre la financiación de las comunidades autónomas La formación naranja propone que los pagos a cuenta a las comunidades no estén incluidos en las limitaciones de un Gobierno en funciones

El portavoz de Economía e Industria de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Marcos de Quinto, ha registrado este miércoles una petición para reprobar a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, por no presentar el límite de gasto no financiero del Estado antes del 1 de agosto, como establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y por «mentir sobre la existencia de un informe de la Abogacía del Estado».

De Quinto también ha registrado en la Cámara Baja otras dos iniciativas más. La primera de ellas ha sido la solicitud de comparecencia de Montero en la Comisión de Hacienda para que informe acerca del «incumplimiento de las previsiones» de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y sobre las « referencias al supuesto informe de la Abogacía del Estado».

La segunda de esas iniciativas es una modificación a la actual Ley del Gobierno, en la que Ciudadanos detalla las limitaciones del Ejecutivo en funciones, entre las que no se incluyen «el cumplimiento de las obligaciones contempladas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, incluida la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y el límite de gasto no financiero».

En ese sentido, Ciudadanos quiere que su reforma evite que el Gobierno se escude en que está en funciones para no comparecer en el Congreso, para no aprobar los objetivos de déficit y techo de gasto y para no dar los fondos a las comunidades autónomas para financiar los servicios básicos de los ciudadanos.

«El Gobierno ha incumplido la Ley de Estabilidad Presupuestaria sólo para presionar a los partidos y a las comunidades autónomas con el único objetivo de investir presidente a Pedro Sánchez», según De Quinto.