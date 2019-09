Cayetana Álvarez de Toledo abre la guerra con el PP vasco de Alfonso Alonso La portavoz en el Congreso critica la tibieza de los populares vascos con el nacionalismo y el «perfil propio» que pretenden tener

Seguir Mariano Calleja @Marianocalleja Madrid Actualizado: 12/09/2019 20:51h

La Convención política del PP vasco, que empieza este viernes en Vitoria, ha subido hoy muchos grados de temperatura, y dejó ver a las claras el enfrentamiento, a menudo encubierto, entre la dirección nacional, que dirige Pablo Casado, y la autonómica, que presiden Alfonso Alonso.

En una entrevista en «esRadio», la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha considerado un «grave error» que los populares vascos defiendan la foralidad.

Además, ha acusado al PP vasco de cierta tibieza con el nacionalismo con el objetivo de obtener mejores resultados electorales.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha señalado que no sabe exactamente qué es eso del «perfil propio» del que ha hablado Alfonso Alonso. «Si el perfil consiste en decir que la legitimidad de nuestro ordenamiento constitucional tiene zonas reservadas que se remiten a derechos históricos previos y no a la propia Constitución y a la soberanía común, me parecería un grave error».

Según Álvarez de Toledo, «el proyecto moderno, moral y eficaz pasa por la reivindicación de la igualdad de los españoles y de su libertad, es decir del principio constitucional en el que estamos».

Además, ha censurado «los errores que se cometieron en el PP vasco», porque «se apartaron de esa consigna de que lo moral es lo eficaz y se creyó que acercándose a posiciones más tibias, más de contemporización con el marco del nacionalismo, se podía obtener un mejor resultado. Ya se ha demostrado que esa posición ha fracasado».