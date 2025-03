Casado y Ayuso se alían para que el 4-M sea un trampolín hacia La Moncloa

Las elecciones autonómicas de Madrid huelen a primarias nacionales. Al menos en el Partido Popular afrontan el reto del 4 de mayo como una oportunidad para doblar el pulso a Pedro Sánchez y lanzarse de una vez por todas hacia La Moncloa, en una carrera que hasta ahora se les había puesto muy cuesta arriba y que en el mes de marzo dio un giro. Tanto, que de la noche a la mañana se encontraron con el viento a favor. Ayer, en la presentación de la candidatura del PP de Madrid, Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso juntaron sus manos y se mostraron como un tándem electoral: si gana Ayuso, y ganar es solo gobernar, también lo hará Casado. La suerte está echada para los dos a la vez, y los implicados lo saben.

Nada menos que 136 candidatos, más tres suplentes, se dieron cita en el Parque Lineal del Manzanares, un foro compartido por Podemos en otros actos electorales, para hacerse la foto de familia y lanzarse ya a la contienda electoral. Los diputados de la Asamblea se incrementan en cada convocatoria electoral, por el crecimiento poblacional, en un ascenso que parece no tener fin, a costa del bolsillo de todos los madrileños. Uno de los primeros en llegar fue Toni Cantó , el fichaje más llamativo en estas elecciones, como número cinco. El exdirigente de Ciudadanos tiene previsto hacer una campaña intensa, pero ayer no le tocaba hablar, y se limitó a posar con el resto de compañeros.

Buena sintonía

El protagonismo exclusivo fue para Casado y Ayuso. Llegaron caminando juntos, con José Luis Martínez Almeida , Pío García Escudero y Ana Camins con ellos. Para el público del parque la atención se centró sobre todo en Ayuso. El líder del PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid quisieron exhibir una total sintonía en los objetivos del partido, sin competencias internas ni nada por el estilo. De momento, su meta común es el 4 de mayo: el resultado será una victoria o una derrota para los dos. De alguna manera, ayer ligaron su futuro.

«Llevamos 20 años peleando en la misma trinchera», recordó Casado, quien trajo a colación cómo apostó por ella ya en Nuevas Generaciones de Madrid, y mucho más tarde para ser presidenta de la Comunidad. La apuesta incluyó a Almeida como alcalde. Y aquel triplete, rememoró, fue recibido por unos y otros con enorme escepticismo. Casi dos años después de las elecciones autonómicas, el liderazgo de Ayuso fue puesto como ejemplo por José María Aznar , en un momento en el que Casado pasaba por horas bajas, justo después del fiasco de las elecciones catalanas. Un elogio compartido ayer por el presidente del PP: «El liderazgo es tener coraje, principios y un objetivo claro para servir a lo más importante, que son las personas». Es el liderazgo, añadió, que está demostrando Ayuso.

La apuesta de Casado para la Comunidad de Madrid, pues, salió bien y se transformó en un liderazgo sólido, hasta el punto de que hay quien ya mira más allá y ve a Ayuso como líder nacional. Lo que cualquiera puede ver dentro del PP es la buena relación que existe entre uno y otra, y cómo pretenden apoyarse mutuamente en una batalla por los principios y contra la izquierda para llegar al Gobierno de España, pasando por el 4-M.

Mayoría absoluta

Casado lo dijo con toda claridad. «Lo que va a pasar el 4 de mayo va a ser la clave para que yo llegue a ser presidente del Gobierno cuando se convoquen las elecciones. La historia se va a repetir», aseguró. Una idea que volvió a repetir con insistencia: «Esa victoria será clave para llegar cuanto antes a la Presidencia del Gobierno y acabar con la pesadilla de Pedro Sánchez». Las elecciones autonómicas tienen así para el PP una clave nacional evidente: «Madrid representa lo mejor de España. Esa España necesita una victoria clara del PP en Madrid el 4 de mayo».

Pero al PP no le vale cualquier victoria. La mayoría absoluta está en 69 diputados, y las encuestas le sitúan de momento por debajo de los 60. Necesitaría sumar con Vox o, en su caso, con Ciudadanos. Y en el PP no quieren coalición como la que había antes con Aguado en la Vicepresidencia, y que estuvo presidida por la desconfianza desde el minuto uno. Casado reclamó ayer una victoria amplia, suficiente, para no depender de nadie y poder aplicar el programa del PP en solitario.

Ambiente en la calle

En el acto de presentación oficial de la lista del PP se vivía un clima de optimismo: los consultados aseguran que se están encontrando una gran respuesta en las calles, el primer termómetro demoscópico que manejan los políticos. No obstante, a micrófono cerrado muchos reconocen que unas elecciones son siempre un reto, y apuntan lo importante que es «no equivocarnos; que se equivoquen los otros». Citaban como ejemplo de esos errores «ocurrencias como lo de Iglesias pidiendo que se cierre el Hospital Zendal».

«Faltan 34 días para que Díaz Ayuso gane las elecciones», anunció Martínez-Almeida . El alcalde madrileño es el último en la candidatura de la presidenta regional, una forma simbólica de darle su apoyo. Fiel a su estilo, bromeaba: «Tengo el honor de cerrar la lista, pero no descarto salir elegido».

Díaz Ayuso justificó el adelanto electoral por los «pactos ocultos y el tacticismo», que habían generado «inestabilidad; no podíamos permanecer impasibles». Presentarse le permitirá «gobernar sin que le pongan palos en las ruedas, con las manos libres», defendió Pablo Casado .

Desconfían en la cúpula popular de que el Gobierno central pueda maniobrar contra la región en plena campaña, aprovechando la subida de datos de la pandemia. «Quieren asustar», aseguran, cuando se les comentan el incremento en las cifras de contagios.