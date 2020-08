Casado reorganiza el PP y releva a Álvarez de Toledo tras sonadas tensiones Gamarra será la nueva portavoz en el Congreso, Pastor vicesecretaria social y Martínez-Almeida portavoz nacional La ya exportavoz acusa al líder de dirigir el partido como un «ejército» y advierte que su cese será «perjudicial»

El presidente del PP, Pablo Casado, reorganiza el partido para consumar su giro hacia el centro y acabar con el enfrentamiento existente entre la dirección nacional y la del grupo parlamentario. El domingo por la tarde telefoneó a su portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, -que estaba de vacaciones- para citarla ayer por la mañana en su despacho y comunicarle su destitución. Su salida y la reoganización siguiente se venía mascando desde hacía semanas, pero el detonante fue una entrevista este domingo en «El País». En ella, sabiéndose en posición de salida, la ya exportavoz cargó contra la falta de explicaciones de Don Juan Carlos ante sus presuntos negocios, volvió a defender el gobierno de concentración con el PSOE que rechaza Génova y se despachó a gusto contra el secretario general del partido, Teodoro García Egea. Casado, tras leerla, lo tomó como un ataque a su autoridad y aceleró el cambio.

La nueva portavoz del PP en el Congreso será la antes «sorayista» Cuca Gamarra y este movimiento viene acompañado de una remodelación mayor. La exministra popular Ana Pastor será la nueva vicesecretaria de políticas sociales y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el nuevo portavoz nacional del partido. Todos ellos comparten un discurso moderado con amplia capacidad negociadora y una solvente gestión detrás.

Álvarez de Toledo: «Casado considera que mi concepción de la libertad es incompatible con su autoridad» - ATLAS

Larga reunión

La cita entre Casado y Álvarez de Toledo no fue ni agradable ni breve. El encuentro se alargó durante más de dos horas en las que el líder popular expuso los motivos del cese. Unas razones que Álvarez de Toledo desveló parcialmente después ante la prensa, acompañadas de duras críticas al líder del partido y acusaciones a su secretario general, Teodoro García Egea. «El señor Casado considera que mi concepción de la libertad es incompatible con su autoridad» y «rechaza tajantemente mi insistencia en un gobierno de concentración», fueron dos de las justificaciones que, según la exportavoz, le trasladó el líder. Éste también le comunicó que le preocupaba su posición ante una negociación con los socialistas sobre los nuevos Presupuestos o la renovación de los órganos judiciales. Casado también habría añadido que no considera relevante dar la batalla cultural que reclama Álvarez de Toledo. «Causas desdichadas», consideró la exportavoz.

En Génova se siguió esta comparecencia pública con «perplejidad» ya que no esperaban que la diputada desvelara unas conversaciones que entienden de ámbito privado. Fuentes de la dirección nacional consideraron este hecho «insólito» y acusaron a la exportavoz de dar «información sesgada y falaz» aunque no quisieron explicar en qué puntos «para no polemizar más». Sí confirmaron que una de las causas que detonó el cese fue su crítica a Don Juan Carlos. «Casado no va a tolerar que desde el PP se critique al Rey ni que se le exija explicaciones», señalaron las mismas fuentes, informa Mariano Calleja. El presidente del PP se lo hizo saber ayer a la exportavoz pero ésta decidió no incluirlo en su comparecencia.

Pulso con Génova

Tras desvelar el contenido de la reunión, la diputada pasó a acusar al presidente popular de dirigir el partido imponiendo la homogeneidad sobre la libertad de pensamiento, como si la formación fuera un «ejército». Consideró que con esta estrategia no logrará un partido «más grande y más fuerte» sino más pequeño y más débil. «Mi destitución es perjudicial para el Grupo Popular, para el PP y para la causa que defendemos», advirtió.

Álvarez de Toledo no cerró sin disparar otra vez contra García Egea, al que acusó de restringir al máximo su autonomía desde «el minuto uno». Y remató negando que su salida obedezca a que su perfil no encaja en el giro de Génova hacia la moderación. He trabajado por reconstruir el centro-derecha en España», subrayó.

Silencio interno

Casado tiene previsto explicar los nuevos cambios organizativos este jueves a la Junta Directiva Nacional. Antes de la comparecencia de la exportavoz, el presidente del PP dijo esperar poder seguir contando con ella. Una oferta que está por ver si se mantiene. Por su parte, Álvarez de Toledo admitió no haber decidido aún si consrvará su escaño o seguirá perteneciendo al partido. Su nombramiento como portavoz, en julio del año pasado, fue cuestionado internamente y ayer predominó el silencio entre el resto de cargos del PP. Hubo lamentos públicos pero en la bancada rival. La secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, consideró que su salida es una pérdida para la política.

