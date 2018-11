Casado asegura que si Susana Díaz cae el domingo, a Sánchez «le quedan dos telediarios» en La Moncloa El líder del PP quiere liderar «la España de los balcones» con un partido «sin complejos, moderado y moderno»

Mariano Calleja

@Marianocalleja Seguir Fuengirola Actualizado: 29/11/2018 21:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Otra jornada maratoniana de Pablo Casado en la campaña andaluza, este jueves en la provincia de Málaga con un total de siete actos electorales. El broche final ha sido el mitin en Fuengirola, donde ha prometido liderar la España de los balcones, que reivindica la bandera y todo lo que representa, con un PP «sin complejos, moderado y moderno». Casado ha advertido además de que si Susana Díaz cae derrotada el domingo, a Sánchez le quedarán «dos telediarios» en La Moncloa.

Casado ha defendido el valor de la bandera: «La bandera es algo importante, no es un guiñapo para sonarse los mocos», ha advertido. «La revolución de las banderas, la España de los balcones, que yo aspiro a liderar, es una España que se rebela ante el conformismo, ante los políticos irresponsables». «La España de las banderas es un mandato firme, sereno y claro para que los partidos se pongan las pilas», ha señalado.

El líder del PP se ha dirigido a los votantes desencantados de su partido que optaron por otras formaciones en las elecciones pasadas: «Es un momento reflexión para decir a los votantes desencantados del PP que esta sigue siendo su casa». «Somos su partido», ha remarcado.

Casado ha reivindicado el pasado de la UCD, «los padres de la democracia moderna», e incluso ha relacionado el PP con la herencia de la socialdemocracia moderada y patriótica. Por eso ha apelado «al votante socialista avergonzado del PSOE, y también de Ciudadanos, por el pacto con Susana Díaz», así como a los votantes que querían probar cómo gestiona Podemos en ayuntamientos como Cádiz. «A todos ellos les decimos que somos partido sin complejos, pero moderado y moderno».

«Nos va a tocar volver a hacer la refundación del centro derecha, y la haremos», ha asegurado Casado. «Hay un partido que está más vivo que nunca», ha asegurado.

Poco antes, en Mijas, Casado ha pedido el voto útil para el PP, el único, ha dicho, que no apoyará a Susana Díaz tras las elecciones del próximo domingo: «Seguimos teniendo los mismos principios que os hicieron venir a la política. A todos aquellos que confiaron en otras opciones, que acabaron gobernando con socialistas y comunistas, hay que recordar que todo lo que no sea un voto al PP acaba pactando con Susana Díaz, y acaba haciendo caso a Zapatero hoy en San Fernando. Todo lo que no sea votar el domingo al PP acaba siendo perpetuar en La Moncloa a Pedro Sánchez y a sus aliados independentistas y podemitas».

«Os pido ese empujón final», ha solicitado Casado a afiliados del PP en Mijas. El líder del PP