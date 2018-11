Casado se aleja de Cospedal y las «prácticas del pasado» que «avergüencen» al PP Promete «ejemplaridad» pero no tolerará el «afán inquisitorial» contra Génova mientras Sánchez calla con Delgado Génova considera «inaceptables» las gestiones de Cospedal con Villarejo encargando seguimientos a Javier Arenas

Itziar Reyero

Pablo Casado ha aprovechado el acto de desagravio a la senadora del PP Pilar Barreiro, absuelta de un presunto caso de corrupción, para marcar distancias con cualquier «práctica del pasado que nos pueda avergonzar». Sin mencionarlo expresamente, el líder de Génova se ha referido al último escándalo que cerca a la exsecretaria general María Dolores de Cospedal, quien habría encargado al excomisario de Policía Villarejo un seguimiento Javier Arenas. «Nuestro compromiso con la ejemplaridad, la transparencia, y rendición de cuentas tiene que ser absoluto. En este partido no se tolera la corrupción ni prácticas que no sean ejemplares aunque no conlleven ningún tipo de delito de corrupción», ha señalado en la reunión de grupo con los 147 senadores del PP.

Casado agradece el paso a un lado de Cospedal, que ayer renunció a su puesto en la ejecutiva de Génova. Pero acusa la presión sobre el partido tras filtrarse la reunión con Villarejo en la planta séptima de Génova y las supuestas escuchas a compañeros y rivales políticos en 2009. Fuentes de la dirección del PP consideran «inaceptables» esas maniobras «impropias» de un partido. Antes de entrar en la reunión del grupo en el Senado, Arenas ha evitado hacer comentarios a la polémica que le afecta directamente: «El PP es mi partido, he sido en el PP casi todo. Me parece que lo mejor que puedo hacer es no hacer ningún comentario», se ha excusado ante los periodistas.

El líder del PP ha ratificado su compromiso con la «ejemplaridad» ante prácticas corruptas o indeseables, aunque ha afirmado ante los suyos que no tolerará el «afán inquisitorial» contra su partido mientras el PSOE y Pedro Sánchez callan ante las revelaciones sobre la relación que la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, tuvo con Villarejo. «Se ceban con nosotros», se ha quejado tras enumerar los escándalos que cercan a varios miembros del Gobierno socialista.

«Tenemos que ser un partido ejemplar, pero al mismo tiempo responsable y justo. Por eso en los últimos días en los que hay filtraciones interesadas que nos quieren marcar la agenda tenemos que mantener el equilibrio, exigente sin hacernos partícipes de ninguna práctica del pasado que nos pueda avergonzar. Pero también justo y equilibrado a la hora de tomar las medidas que se esperan de nosotros sin caer en afanes inquisitoriales», ha remarcado Casado.