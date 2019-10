Las autoridades belgas dejan a Puigdemont en libertad sin fianza, pero con condiciones

Adrián Marina Bralo SEGUIR Madrid Actualizado: 18/10/2019 11:46h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido de la justicia, ha comparecido voluntariamente ante las autoridades belgas, pero ha rechazado su entrega a nuestro país. Lo ha hecho en relación con la nueva euroorden emitida por el Tribunal Supremo, que pide su entrega a España para que sea juzgado por el «otoño caliente» en Cataluña de 2017.

Posteriormente, en declaraciones a la prensa, ha manifestado que ha quedado en libertad sin fianza pero con condiciones. En concreto, según ha informado Efe, deberá comunicar si tiene intención de salir de Bélgica y mantener una residencia fija en el país.

Acompañado de sus abogados, Puigdemont ha comparecido ante las autoridades belgas «voluntariamente», según un comunicado emitido por su oficina, «siguiendo todos los pasos oficiales que acompañan a este procedimiento». En el mismo documento, el equipo del expresidente confirma que ha recibido la notificación de la Orden Europea de Detención y Entrega —la euroorden—, pero «se ha opuesto a su entrega a España».

Por su parte, el magistrado Pablo Llarena, el juez instructor del «procés», comunicará de forma inmediata a Bélgica que Puigdemont no tiene inmunidad al no ser europarlamentario. El fugado no ha cumplido dos requisitos necesarios para adquirir esa condición: ni ha acatado la Constitución española ante la Junta Electoral Central, como exige la ley, ni ha tomado posesión del escaño. El magistrado informará en un escrito a las autoridades belgas, después de que éstas preguntasen a España por esta cuestión esta madrugada.

Llarena reactivó la orden europea de detención y entrega contra Puigdemont el pasado lunes, tras dictarse la sentencia del procés, en la que los principales líderes del plan secesionista ilegal fueron condenados por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos. La euroorden contra Puigdemont, que está fugado de España desde el 31 de octubre de 2017, es por esos delitos. Informa Luis P. Arechederra.

Huido desde 2017

Puigdemont lleva huido en Bélgica desde finales de octubre de 2017, cuando tomó esta decisión para evitar el juicio por el referéndum ilegal del 1 de octubre, celebrado ese mismo año, además de la declaración unilateral de independencia del día 27. Su vicepresidente, Oriol Junqueras, se quedó en España y este lunes se confirmó su condena a 13 años de cárcel por sedición y malversación.

El resto de los miembros del Govern que pasaron por el Tribunal Supremo, donde ha sido juzgada esta causa, han sido condenados a penas que van de los 10 años y medio a los 12 años. Por su parte, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha sido condenada a 11 años y medio y los «Jordis» —los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural— pasarán nueve años en prisión.

Tercera euroorden contra Puigdemont

Como ya informó ABC, el juez instructor del «procés» reactivó este lunes la orden europea de detención y entrega contra el expresidente catalán. El magistrado Llarena aprovechó la sentencia firme del Tribunal Supremo, que supone una base más sólida y consistente para convencer a un tribunal extranjero.

La Audiencia Nacional cursó una primera euroorden en noviembre de 2017, inmediatamente después de la huida de Puigdemont a Bélgica, que fue suspendida al pasar el caso al Tribunal Supremo. En marzo de 2018 se reactivó, algo que provocó la detención de Puigdemont en Alemania.

Sin embargo, tal y como informa Efe, el tribunal regional de Schleswig-Holstein rechazó su entrega por rebelión y sólo la admitió por malversación, extremo que Llarena rechazó al considerar que sería injusto con los acusados que no habían huido y debían responder por todos los delitos que se les imputaban.