Bildu, reacio a dar su apoyo a la socialista Chivite en Navarra Hoy comenzarán las negociaciones «formales» para un acuerdo de programa

El presidente del Parlamento de Navarra, el nacionalista Unai Hualde (Geroa Bai) comenzó ayer la ronda de contactos para buscar un candidato o candidata a la investidura del Gobierno de Navarra. Y no hubo sorpresas. Para el portavoz de Bildu, Mayorga Ramírez, «no se dan las condiciones para acudir a una sesión de investidura de María Chivite». Ni tan siquiera las ve la propia candidata socialista que ya advirtió, y hoy reiterará al presidente del Parlamento, que no se presentaría mientras no tuviera un acuerdo programático que le garantice los 23 votos que busca de Geroa Bai, Podemos e Izquierda Ezkerra.

Ninguno de los demás representantes políticos que se reunieron ayer con Unai Hualde hablaron todavía de darle los votos a la candidata socialista, pero dejaron entrever que no pondrán muchos obstáculos. El portavoz de Podemos, Mikel Buil afirmó que «ahora estamos en un proceso de negociación y dependiendo de ello será nuestro voto. Pero tenemos como referencia el objetivo de impedir que la derecha pueda gobernar en Navarra». La representante de Izquierda Ezkerra, la marca navarra de Izquierda Unida, Marisa de Simón, más optimista, aseguró que «votaremos a favor una vez que se alcance un acuerdo, que parece probable que se alcanzará».

Pero es que ni tan siquiera Bildu amenazó con la negativa a Chivite que echaría por tierra las pretensiones de la socialista. Tan solo recordó que «el último precedente que tenemos de ellos es del día 15, en el que los socialistas dieron muchas alcaldías a la derecha» y olvidó que si el propio Mayorga Ramírez está en la Mesa del Parlamento es precisamente gracias al visto bueno de los socialistas. Fue un acuerdo que no necesitó la «interlocución directa» que solicitan los miembros de Bildu y salió adelante.

Acuerdo programático

El primer paso efectivo para que María Chivite se convierta en presidenta de Navarra se dará esta tarde cuando se reúna con los que pretende que sean sus socios, Geroa Bai, Podemos e Izquierda Ezkerra para continuar las negociaciones en torno a un acuerdo programático. El pasado lunes, los socialistas les entregaron un documento de 40 páginas con diferentes propuestas. Hoy se espera que los demás partidos entreguen sus contrapropuestas.

A partir de hoy se iniciará una carrera por lograr ese acuerdo porque en 10 días comienzan los Sanfermines que todo lo detienen, aunque nadie duda de que continuarán las negociaciones «discretas», y porque si Pedro Sáncheznecesita cualquier tipo de apoyo del PP o de Ciudadanos para la investidura o para los Pactos de Estado, Pablo Casado ya advirtió que tendrá que ser a costa de que los socialistas se olviden del Gobierno de Navarra. Si para entonces María Chivite tiene un acuerdo de Gobierno, será más difícil echarla para atrás.