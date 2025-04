Inés Arrimadas saca a Ciudadanos de la foto de Colón

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas (c), participa durante un acto electoral

Se acabaron por ahora los titulares «PP, Ciudadanos y Vox…». La foto de Colón, aquella con la que los tres partidos exigieron elecciones a Pedro Sánchez en enero del 2019, ha pasado a mejor vida. Inés Arrimadas , elegida presidenta de Ciudadanos (Cs) el pasado 8 de marzo, se ha desmarcado en esta crisis del coronavirus de las posiciones de Pablo Casado y de Santiago Abascal y ha optado de forma inequívoca por una «lealtad absoluta» al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos.

En su vocabulario de estos «días negros» no caben las «negligencias dolosas» de las que habló Casado ni los ceses y «responsabilidades penales» de Abascal. Arrimadas fue la primera en llamar al presidente del Gobierno para transmitirle su preocupación por el aumento de contagios y fue la primera también en tenderle la mano para sacar adelante unos «presupuestos de emergencia nacional» . La oposición constructiva de Arrimadas no está exenta de crítica -ha cargado estos días contra la compra de tests de coronavirus defectuosos o contra las caceroladas contra el Rey amparadas por Unidas Podemos-, pero sí se aleja claramente de la postura que venía manteniendo su partido, especialmente en la última etapa de Albert Rivera .

Ayer en Twitter, la presidenta de Cs exigió al Gobierno «certidumbre y tranquilidad sobre la aplicación y el impacto de las medidas sanitarias y económicas». Además, le pidió a Sánchez una reunión telemática para poder debatir soluciones «desde la unidad» entre todos los líderes de los partidos políticos con representación en el Congreso. «Esas medidas deben ser consensuadas y evaluadas», expresó.

Ya en el pleno para prorrogar el estado de alarma, la intervención de la diputada liberal María Muñoz fue sintomática del cambio de rumbo al diferir por completo en fondo y forma de Casado o Abascal. El propio Sánchez dejó sin efecto eso de «la derecha, la ultraderecha y la ultra-ultraderecha» cuando agradeció la «actitud de colaboración» de Ciudadanos e invitó al presidente del PP a aplicarse el cuento.

Críticas al PP y a Vox

«El barco se está llenando de agua y hay que arrimar el hombro para sacarla; no vamos a perder ni un minuto en hacer otra cosa». Ese mensaje, lanzado por Inés Arrimadas en su última comparecencia, lo anticipó en su entrevista con ABC el pasado 16 de marzo cuando eludió la censura a Irene Montero por alentar al 8-M, a Pablo Iglesias por saltarse la cuarentena o al Gobierno por su falta de previsión.

Fuentes de su Comité Ejecutivo consultadas por ABC sostienen que no es el momento de «fiscalizar» los errores en la gestión de la crisis del coronavirus -aunque los ven, aseguran-, sino de superar la pandemia para evitar que los fallecidos por Covid-19 se sigan contando por miles. En Cs admiten en privado que creen que el PP y Vox no están «a la altura» y critican, por ejemplo, que tachen de «deriva autoritaria» el cierre del Congreso de los Diputados. Consideran que sería más útil que se uniesen a su petición de que las sesiones se celebren de forma telemática -pese a que el Reglamento de la Cámara Baja no lo permite- para «ser ejemplares» ante los españoles y evitar nuevos contagios.

El primero en cerrar filas con «el sentido de Estado» de Arrimadas fue su principal rival en las primarias de Cs, Francisco Igea , que a los pocos días de su derrota celebró públicamente haber perdido. Otras fuentes del sector crítico, en conversación con este diario, aplauden también sus primeros pasos como lideresa de los liberales. «Tiene buena pinta» , valoran.