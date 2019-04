Abascal: «Vox es una reacción de emergencia nacional» Este miércoles se ha presentado el libro de Sánchez Dragó titulado «Santiago Abascal. España vertebrada»

«Te gané al futbolín, Santi», ha presumido Fernando Sánchez Dragó. «Y me obligó a comer cabrito dos veces; para comer y para cenar», bromeaba Santiago Abascal. Así ha arrancado, con algún problema de audio, la presentanción del libro de Dragó titulado «Santiago Abascal. España vertebrada» (Planeta).

La sala del Hotel Intercontinental de Madrid para ver al líder de Vox estaba, como le gusta decir a Dragó, llena hasta la bandera rojigualda. Hubo muchos aplausos, muchas risas, y casi hubo lágrimas de Abascal. «Voy a beber que no quiero montarla como Pablo Iglesias», ha dicho Abascal, respecto a las últimas imágenes del líder de Podemos emocionado frente a una fosa común, cuando recordó su infancia rota por el terrorismo de ETA.

Poco se le ha escuchado al líder de Vox ante las cámaras en la precampaña, pero, al igual que en el libro de Dragó, en el acto se ha hablado de muchos temas; de épica, de los toros, de las redes sociales, de la caza y de lo «bien» que se tiene que cuidar a los hámsters, nótese la ironía de los interlocutores, con estas «nuevas leyes animalistas».

«No queremos hacer un mitin», ha recordado Dragó. Pero «Santi», como le llama el escritor, admitió que le costaba cambiar el tono: «Es que Vox es una reacción de emergencia nacional». Y ha continuado: «No está formado por tecnócratas sino por gente que viene a parar un golpe de Estado separatista». Aquí ha aprovechado el líder de Vox para lanzar un aguijón al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría: «Es que un registrador de la propiedad, abogados del Estado o notarios que no saben parar un golpe de Estado porque no estaba en el temario». Y no se ha olvidado Abascal de atizar a Ciudadanos. «Que los blanditos digan que Vox es nuestro grandísimo enemigo», ha dicho Abascal, en referencia a las palabras de Luis Garicano, le parece «una falta de escrúpulos». Los únicos enemigos de Vox, ha insistido, son PSOE, Podemos y los separatistas.

«¿Te ves en La Moncloa?», preguntó Dragó. «No pienso mucho en ello, pero sí», ha replicado Abascal. Y el público aplaude. Y alguien grita: «Pues cambia el colchón, presidente».