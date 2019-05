Resultados elecciones municipales Sevilla 2019 La alcaldía de Valencina de la Concepción se decide este viernes entre Partido Popular y PSOE Los populares confían en que no se llegue al lanzamiento de una moneda tras impugnar una tercera papeleta del PP, que apareció con un trazo de bolígrafo y que fue anulada

Valencina de la Concepción estará a lo largo de la jornada de este viernes muy pendiente de lo que se decida en la Junta Electoral de Zona (JEZ). En juego, nada más y nada menos que la alcaldía del municipio aljarafeño. El lanzamiento de una moneda podría dar un vuelco o corroborar el reparto de concejales que se produjo en la noche del pasado domingo 26.

Ese día, el PSOE obtuvo 6 concejales gracias a los 1.580 votos conseguidos y el PP sumó 5 ediles con dos sufragios menos, pero el pasado miércoles los populares consiguieron empatar después de que se validaran dos votos del PP inicialmente anulados. Los dos partidos firmaron el acta de escrutinio dando por válido el empate a 1.580 sufragios.

La JEZ consideró válidos estos dos votos dirigidos al Partido Popular que según el PSOE «habían sido declarados nulos por unanimidad por la totalidad de las mesas electorales» al estar rotos. Los electores le dieron, además, un acta de concejal a Adelante y otro a Ciudadanos que, a la postre, podrían ser claves para consolidar una mayoría absoluta tanto para un bando como para el otro.

Por tanto, PP y PSOE llegan empatados a sufragios a la jornada de este viernes, si bien desde las filas de los populares se espera incluso que no se llegue al lanzamiento de la moneda puesto que en juego hay otro recurso sobre una tercera papeleta que apareció durante el escrutinio marcada con un trazo de bolígrafo. Se trataba de un voto correspondiente a la mesa 12-A de un colegio de Valencina.

Y mientras se resuelve este empate, este jueves los dos partidos han emitido sendos comunicados en los que se acusaban unos a otros. Según el alcalde en funciones de Valencina y candidato a revalidar el cargo, el socialista Antonio Manuel Suárez, merced a la impugnación del PP, la JEZ ha considerado válidos «dos votos rotos dirigidos al Partido Popular que habían sido declarados nulos por unanimidad por las mesas electorales, una decisión que beneficia injustamente al PP y que perjudica gravemente al PSOE».

Antonio Suárez aseguró que los dos votos al PP «fueron declarados nulos por la totalidad de las mesas electorales, es decir, por el presidente y los vocales, porque la rotura de ambas papeletas, una de ellas de hasta diez centímetros, es previa a la extracción del sobre y eso nunca es admisible».

Por su parte, Ramón Peña (PP) aseguró que «voy a seguir peleando, luchando y trabajando para situar a mi pueblo donde realmente se merece y para que una moneda al aire no decida el futuro de Valencina. Nuestro destino lo decidiremos entre todos los valencineros, que habló alto y claro el pasado domingo; la democracia no debe entender de otra cosa que no sea la voz del pueblo».

El alcaldable popular aseguró que no ha «acusado a nadie» de romper papeletas del Partido Popular. «Nadie en su sano juicio puede acusar a los apoderados de romper votos, pues es bien sabido que los votos sólo los pueden tocar el presidente y los vocales de una mesa». Para Peña, los socialistas «tienen miedo a la democracia».

Otros casos similares

El cara o cruz ya resolvió alcaldías en 2015, como las de Albánchez (Almería) o Arantzazu en el País Vasco. Este año, la alcaldía de Peal de Becerro (Zamora) y la de Tolox (Málaga) también se decidirán mediante sorteo. Como anécdota hay que destacar que en el municipio de Barrado (Cáceres) se ha vivido en dos ocasiones esta circunstancia, puesto que en las municipales 2007 empataron a votos el PP y el PSOE y en las de 2015, también.