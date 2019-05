Elecciones municipales Sevilla 2019 Ciudadanos pone el foco en las Tres Mil: «Dotaremos de medios humanos y financieros al barrio» Álvaro Pimentel critica que «Espadas ha dejado sin ejecutar casi el 50% del presupuesto del Plan Integral»

S. L. @abcdesevilla Sevilla Actualizado: 14/05/2019 12:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Alcaldía de Sevilla, Álvaro Pimentel, se ha comprometido a «seguir impulsado el Plan Integral del Polígono Sur, pero dotándolo con medios humanos y financieros». «El señor Espadas ha dejado sin ejecutar casi la mitad del presupuesto del Plan Integral, -ha puntualizado- y entendemos que aquí se tienen que ejecutar el 100% del presupuesto porque, si no, es muy difícil llevar a cabo las políticas para la mejora del barrio».

Pimentel ha realizado estas declaraciones tras haber mantenido un encuentro con los representantes de la Asociación Familiar Las Letanías y otros colectivos de la zona, acompañado por la diputada nacional de Cs, Sara Giménez. Tras escuchar las reivindicaciones del barrio, el candidato de Ciudadanos a la alcaldía hispalense ha afirmado que «hemos venido a dignificar a los habitantes de Polígono Sur». «Estas personas no se pueden sentir discriminadas, son habitantes con los mismos derechos y obligaciones, y por tanto aquí estamos para reafirmar que Ciudadanos va a hacer mucho por esta zona», ha asegurado.

Pimentel ha anunciado la puesta en marcha de un Plan Integral contra la Pobreza Infantil «para que todos los niños de esta zona puedan salir adelante con dignidad», así como un «plan de formación específico, con una auditoría anterior porque no son iguales las necesidades de formación que en este barrio que en otras zonas de Sevilla». Además, apuesta por una evaluación permanente de estas políticas «para corregir lo que no funcione y poder alcanzar los resultados que queremos, que no son otros que dignificar la vida de una vez por todas en el Polígono Sur y eso pasa por la educación y la formación para el empleo».

Pimentel se compromete también al desarrollar un plan adecuado de acompañamiento familiar desde el centro cívico del barrio «para atender a las familias que más lo necesitan».

Por su parte, la diputada nacional de Cs, Sara Giménez, ha explicado que «no podemos permitirnos que la desigualdad atraviese a tantas personas como lo está haciendo» y ha recordado que dentro del proyecto de Cs «hay medidas por las que vamos a luchar».

En definitiva, el candidato de Cs ha afirmado que «en Cs creemos que este barrio tiene muchísimo futuro y lo vamos a demostrar» y ha pedido el voto para la formación naranja porque «Ciudadanos es el partido de todos los barrios por igual».