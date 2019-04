Sigue en directo el debate a seis en TVE

Actualizar

22.16María Jesús Montero (PSOE): «Vengo a este debate a hablar de la política de las cosas. De qué país queremos para España. Un país tolerante, con covnicvencia, donde los ciudadanos piensen que las instituciones son ejemplares».

22.15Cayetana Álvarez de Toledo (PP) en el minuto inicial: «Este debate es una anomalía más de la España anomala del señor Sánchez. Debería ser un cara a cara entre el señor Sánchez y el señor Casado. ¿Por qué no lo ha querido? Porque es el vanidoso útil del separatismo y un hombre de un coraje discutido y discutible. [...] ¿Qué decir del señor Sánchez que no se haya dicho ya? Una expresión que él haya utilizado: usted no es una persona decente».

22.06El de esta noche será el único debate de TVE de la campaña tras decidir Pedro Sánchez que su participación en formato similar hasta el día 28, jornada electoral, sería en Atresmedia.

22.03Les acompañarán el número dos de ERC por Barcelona, Gabriel Rufián, y el cabeza de lista del PNV en Vizcaya, Aitor Esteban, dos nombres propios de la pasada legislatura en el Congreso.

22.01El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, quien concurre a los comicios por Málaga, iba a ser en principio el rostro de Unidas Podemos en el debate, pero una decisión «consensuada», apuntan fuentes de la formación, ha decantado la participación en favor de Montero.

21.58La número uno del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, compartirá debate con su homóloga de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y con la también número uno del PSOE por Sevilla, María Jesús Montero (y ministra de Hacienda), en tanto que en representación de Unidas Podemos estará Irene Montero, cuyas visibilidad y relevancia en el partido va en aumento.

21.56Aunque no son los líderes los que aparecerán en el plató de la televisión pública a partir de las 22.00 horas, los partidos con mayor representación parlamentaria han elegido a nombres conocidos y con importante cuota de protagonismo esta campaña.

21.53TVE acogerá este martes el único debate de su programación durante la campaña electoral y será entre seis candidatos y candidatas del PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, ERC y PNV, un ensayo más del que enfrentará dentro de una semana a los principales aspirantes a la Presidencia del Gobierno.