Sánchez evita comparecer tras el debate y difunde un vídeo desde Ferraz

«Estamos muy satisfechos», ha dicho Ábalos tras el debate a cuatro celebrado este lunes en TVE. Pedro Sánchez ha sido el único de los cuatro participantes que no ha comparecido tras el mismo, dejando al frente al actual ministro de Fomento y su jefe de campaña. «Estamos muy satisfechos de cómo ha transcurrido el debate. Ha demostrado tener conocimiento de los problemas de nuestro país, y con el rigor y la honestidad de no tener que dramatizar sobre las condiciones de nuestro país», ha dicho a las cámaras.

A su llegada a la sede de Ferraz y difundido en vídeo por redes sociales, Pedro Sánchez ha animado a los suyos, ya que «en los últimos momentos es cuando hay que aumentar el ritmo» rodeado de cientos de seguidores socialistas. «Gracias por seguir el debate desde la sede de Ferraz», ha dicho a los allí presentes. «Lo único que proyectan es mentiras, insultos, crispación, y se ha visto a un partido socialista con ánimo y proyecto de futuro. Esto pinta cada día mejor, pero no tenemos que relajarnos», ha comentado con los suyos.

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, se mostró satisfecho al final del debate: «Me he quedado con ganas, pero por suerte, mañana más», dijo con una sonrisa, emplazando a continuar mañana en Antena 3 lo empezado este lunes en la televisión pública.

Por su parte, Pablo Iglesias ha destacado la importancia de que los debates «sean obligatorios. La gente no aguanta más los monólogos y quiere ver más debate». «Me voy con amargura: le he preguntado tres veces al candidato socialista si va a pactar con Ciudadanos y no ha querido responder», ha reprochado el líder de Unidas Podemos.

Intenso debate

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha evitado durante el debate en TVE descartar un pacto de gobierno con Ciudadanos, como le ha reclamado una y otra vez el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Sánchez ha optado por destacar que es posible «un tercer espacio» en el que haya una «amplia mayoría» que apoye un Gobierno formado por socialistas e independientes "progresistas", como el que ha liderado estos 10 meses.

Es más, Sánchez ha reprochado duramente al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que haya puesto un «cordón sanitario» al PSOE y no a una «ultraderecha» que ha calificado de «temible» y que ha identificado con Vox, ausente del debate.