El PSOE se ve como en «Titanic» y el PP cree que «se hunde» Rivera ficha a Soraya Rodríguez como número tres para las europeas tras dejar el partido de Sánchez

El Wizink Center de Madrid fue ayer testigo del acto de presentación del lema del PSOE para las elecciones generales:«Haz que pase». Un eslogan que apela al electorado de izquierdas para evitar que suceda lo mismo que en Andalucía. Es decir, que su electorado se quede en casa por falta de motivación y esto permita sumar a los tres partidos a la derecha del PSOE: PP, Ciudadanos y Vox. El temor a una repetición del escenario andaluz sobrevuela en Ferraz, pese a que las encuestas dan una holgada victoria a los socialistas.

Según Sánchez, la única forma de evitar un gobierno del PP y Cs apoyado por Vox es «a través del voto y de una gran movilización el próximo 28 de abril». «Que la abstención no nos robe el futuro», concluyó el presidente, aunque desde primera hora fue otro el mensaje trasladado. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, comparó la frase escogida con la película «Titanic», que cuenta la historia del famosos transatlántico que se hundió. En ella, el personaje interpretado por Leonardo di Caprio le dice a la joven encarnada por Kate Winslet:«Haz que cuente». Pero, además, el lema del PSOE no es nuevo. Ha sido utilizado ya en numerosas ocasiones, según informa Ep. Por ejemplo, en una campaña que lanzó hace dos años la empresa de cosméticos Maybelline New York: «make it happen» decía en inglés. También es el nombre de una empresa española de «coaching», el título de un libro o el movimiento creado por un jugador de la NBA.

Un regalo para el PP

Tanto el lema socialista como la comparación de Celaá fueron un regalo inesperado para el PP, que lo aprovechó de forma inmediata. Desde Almería, Pablo Casado dio la vuelta al mensaje del PSOE:«El 28 de abril haz que pase esta pesadilla de nueve meses del peor presidente de la historia de España». Y dio la razón a Celaá por su comparación:«Este Gobierno es el Titanic, un barco que se hunde, y pretenden que la orquesta siga sonando y que la paguemos todos». En las redes sociales volaron dos vídeos para mofarse del «haz que pase» y del «Titanic» de Sánchez. En uno de ellos aparece este abrazando a Torra en la proa del transatlántico, con la música más famosa de la película.

Mientras, Ciudadanos anunció ayer el fichaje de la exdiputada del PSOE Soraya Rodríguez como número tres para las elecciones europeas. La que fuera portavoz del Grupo Socialista, que apoyó a Susana Díaz en las primarias, pidió su baja del PSOE el 6 de marzo. Precisamente, Cs colgó un cartel gigante en un edificio de Madrid para mofarse de la primera medida que tomó Sánchez en La Moncloa, cambiar el colchón. «Pedro, nosotros vamos a cambiar España», dice Cs. La ley electoral, sin embargo, prohíbe de forma tajante los carteles desde la convocatoria de elecciones hasta el inicio de la campaña.