Las encuestas acertaron la victoria de Pedro Sánchez, y el CIS fue el que mejor previó el descalabro del PP

El PSOE, tal y como avanzaban todas las encuestas, ha ganado las Elecciones Generales 2019. La cuestión era en qué medida quedaban el resto de partidos para que los distintos pactos que se abren tras las elecciones sean posibles. Lo que todas daban también por sentado es que detrás de los socialistas, quedaría el Partido Popular, y que Ciudadanos no tenía nada asegurado el tercer puesto. Los resultados, sin embargo, han dibujado un panorama en el que Ciudadanos se ha consolidado como tercera fuerza, a tan solo 8 escaños del Partido Popular. Por su parte, sondeos como el CIS o GAD3 sobredimensionaron la irrupción de VOX en el parlamento, que aunque es significativa, se tendrán que conformar con 23 parlamentarios en la Cámara Baja.

[ Consulta aquí todos los resultados de las elecciones generales]

GAD3: preveía la mayoría absoluta de PSOE + UP + ERC

La última encuesta que publicó ABC, de GAD3, el pasado 22 de abril pronosticaba que el centro-derecha tendría más votos que el PSOE y el resto de formaciones, pero la división hacía que el bloque PP-Cs-Vox solo sumaran entre 153 y 162 diputados, cuando la mayoría absoluta se encuentra en 176. De este modo, los escaños de PP (81-86), Cs (42-44) y Vox (30-32) eran insuficientes para GAD3. Tras los resultados de las elecciones generales, los tres partidos de la derecha obtendrían 145 escaños, por debajo de la estimación de la empresa GAD3, que les daba, al menos, 153.

Los socialistas, por su parte, ganaban según GAD3 las elecciones obteniendo entre 134 y 139 escaños (al final, se conforman con 123). Solo necesitaban pactar con Unidas Podemos (27) y ERC (13) para lograr entre 161 y 166 escaños. La suma de estos tres, tras el recuento ronda los 180 escaños, suficientes para poder gobernar con mayoría absoluta.

Sin embargo, también le servía, según el mismo sondeo, para sumar al PSOE, el partido de Albert Rivera (176-183 escaños), aunque el líder de Ciudadanos ha descartado en varias ocasiones un pacto con Pedro Sánchez. Su suma, tras conocer los resultados, es más holgada, llegando a los 180 escaños.

CIS: Mayoría absoluta de PSOE + UP

El último CIS publicado, el del 9 de abril, colocaba a los socialistas en primera posición, con entre 123 y 138 escaños, y se ha acercado basntante (de momento, los socialistas se quedan con 125 diputados). La suma de la derecha lograba, según este sondeo, entre 137 y 164 escaños. A diferencia de la encuesta de GAD3, el CIS proclamaba casi presidente a Pedro Sánchez si solo tiene que pactar con Pablo Iglesias, alcanzando entre los dos entre 156 y 179 diputados. Esta era la encuesta más optimista con Podemos, que le otorgaba 41 diputados. Ahora, una vez conocidos los primeros resultados, una suma de PSOE con Podemos (42) en solitario no basta, pero lograrían junto con ERC llegar a los 180 necesarios.

El CIS sí que prevía también la suma PSOE + Ciudadanos, que como se ha dicho anteriormente, sí que bastaría a Sánchez para gobernar.

El CIS era el sondeo más pesimista con el Partido Popular y la que más se ha acercado a su resultado. Asignaba a los populares entre 66 y 76 escaños, y se han quedado de momento en 65. Estos, junto a los de Ciudadanos (42-51) y los de Vox (29-37) llegaban a entre 137 y 164, aún lejos de la mayoría absoluta necesaria para gobernar pero próxima a los resultados finales (144).

Otras encuestas

La última encuesta de Sigma Dos pronosticaba un empate entre los dos bloques. Tanto PSOE más Podemos como PP, Cs y Vox sumaban 174 escaños. Sánchez necesitaría volver a contar con los nacionalistas.

La estimación de 40db, por su parte, daba vencedor al PSOE con 129 escaños. La suma con Cs (49) alcanzaría la mayoría absoluta. Si no, con Unidas Podemos (33) no sería suficiente y tendría que buscar apoyos en los independentistas. El bloque de la derecha no tendría opciones puesto que juntos sumarían tan solo 156 escaños.

El sondeo de IMOP Insights da vencedor con holgura a Pedro Sánchez, pero necesitaría pactar con Podemos, Compromís y PNV para alcanzar la mayoría absoluta. Aunque con poco margen dentro de la horquilla, así que posiblemente sería necesario buscar un acuerdo con los independentistas.