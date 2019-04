Madrid Actualizado: 13/04/2019 11:18h

11:17El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado partidario de castigar los pitos al himno nacional y ha pedido llamar «la Rojigualda» a la selección española de fútbol, y rechaza la política de fichajes del Athletic del Bilbao por «etnicista y política». Todo esto lo ha dicho en una entrevista a «Marca»

11:12Además, el presidente nacional del Partido Popular tendrá actos en Valladolid, Meneses de los Campos (Palencia) y Avila. Aquí tiene intervencion y luego sale de nazareno en la procesion de Los Estudiantes

11:04Casado, de camino a Valladolid, ha hecho parada en Burgos, donde ha dicho: «Vamos a pedir el voto no para nosotros ni para este partido, sino para todos los españoles, para servirles y ayudarles en sus vidas porque, por desgracia, las cosas no van bien. Estas elecciones van de qué partido puede mejorar la vida de los españoles en su día a día. Y también nos duele España, la España que se está rompiendo. El valor seguro del PP no lo tienen otros partidos».

10:30El PSOE, por su parte, ha presentado ya ante la Junta Electoral Central la denuncia contra la campaña « Falcon Viajes» impulsada por Nuevas Generaciones, la rama juvenil del PP. Además, ha presentado un escrito ante la Fiscalía de menores por la utilización concreta de una imagen de las hijas del presidente por si el caso pudiese considerarse como una intromisión en el derecho al honor y a la intimidad.

10:01José María Aznar, en Barcelona con Cayetana Álvarez de Toledo, y Mariano Rajoy, en Pontevedra, fueron dos de los personajes destacados de la primera jornada de campaña electoral. Los expresidentes del Gobierno dieron su apoyo a Pablo Casado —que no estuvo presente en ninguno de los dos actos— con un estilo muy propio. Te invitamos a leer un análisis de la primera jornada de campaña del PP en este enlace.

