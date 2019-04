Seguir Gregoria Caro @gregoriacarod Madrid Actualizado: 20/04/2019 01:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Desde que Vox irrumpió en el panorama político andaluz con 12 diputados en las elecciones autonómicas de Andalucía, el pasado dos de diciembre, no han dejado de subir en los sondeos. Y esa tendencia en alza se ha mantenido desde que arrancó la campaña electoral. Durante esta primera etapa la formación se ha fortalecido: tienen un electorado muy movilizado gracias al que en cada mitin cuelgan el cartel de «aforo completo». El reto del líder, sin embargo, está en poder traducir el 28 de abril ese poder de convocatoria en votos en las urnas.

«La encuesta de la calle es un buen síntoma», expresan. En el último tracking de GAD3 para ABC, Vox refleja una horquilla de entre 30 y 34 diputados y un 11,8 por ciento en estimación de voto. Nada que ver con el 0,2 por ciento obtenido en 2016. El último sondeo además apunta a un «sorpasso» de Vox a Unidas Podemos, que pasan a ocupar la quinta posición, y empiezan a ganar puestos para convertirse en una amenaza real para Ciudadanos.

En el partido explican que en algunas circunscripciones esperan superar al Partido Popular y Cs, porque el votante de centro-derecha está castigando a Pablo Casado y a Albert Rivera, y ve en el discurso de Abascal un líder del bloque anti-Pedro Sánchez. Por ahora, están tranquilos.

La formación ya prepara el acto con el que cerrará la campaña: será en la plaza de Colón, en Madrid. En Vox han sabido hacer propio ese espacio y buscan sacar rédito electoral al simbolismo. La plaza es donde el partido celebró la manifestación con PP y Cs para defender la unidad de España y es, además, donde Abascal arrancó la campaña (con la pegada de carteles). Hoy estarán en Albacete y mañana pondrán rumbo a Murcia.

La unidad de España

La defensa de la unidad de España y las críticas a los «guiños» de Sánchez con el independentismo son las ideas fuerza en los actos y con ellas consiguen atrapan a los votantes más a la derecha del PP. En territorios como Extremadura, Andalucía o Murcia, por ejemplo, según explica un candidato de Vox al Congreso de los Diputados, la estrategia también será apelar al votante socialista descontento con la nueva dirección de Ferraz. «Si algo tienen en común las personas socialistas y del PP en esos territorios es la defensa de la unidad de España», sostiene.

Otra baza que jugarán en la recta final será la del «veto» de la Junta Electoral Central (JEC), por el que no pueden participar en los debates de RTVE (día 22) y Atresmedia (día 23). En su acto en Mérida, el día que se conocía la resolución del órgano, ya les acusó de «censores». Tras la negativa, el partido ha convocado un mitin en Las Rozas el 22 y otro en La Coruña al día siguiente. Abascal está visitando localidades en Andalucía, Madrid, las Castillas o la Comunidad Valenciana, donde las encuestas auguran buenos resultados, pero, curiosamente, también está pisando plazas en las que no es así. Es el caso de Asturias, País Vasco, Canarias o Badajoz.

Saben que las provincias pequeñas y medianas son determinates en estas elecciones y obtener escaño en ellas dependerá de hacer podium o no, porque en las circunscripciones grandes el reparto de escaños es más proporcional, pero las demás no ocurre igual. Y no quieren perder esa oportunidad.