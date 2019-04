Así ven las elecciones del 28-A varios extranjeros residentes en España: «Va a subir Vox»

C. B. | Á. G. C. Actualizado: 27/04/2019 02:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si hay algo evidente cuando llegan unas elecciones generales es que el futuro del país en cuestión está en juego. Tras una intensa campaña electoral, ha llegado la jornada de reflexión, es decir, la víspera de los comicios, en la que está establecida una serie de prohibiciones legales que impiden la propaganda política, que ya se ha realizado fuertemente durante dos semanas. Además, la normativa que rige el ámbito electoral indica que para votar hay que ostentar la nacionalidad española. Pero ello no impide que miles de extranjeros que residen en España opinen sobre el desarrollo de las elecciones y el futuro panorama político que se avecina en nuestro país.

Lo cierto es que algunas personas están más implicadas en la vida política del país que les acoge que otras. «La verdad es que no estoy interesado en las elecciones. Es decisión de los ciudadanos españoles, yo solo soy un invitado», cuenta Alfred, un neozelandés que ejerce de profesor asistente de inglés en un colegio del sureste de Madrid. Olivier, sin embargo, cree que es muy necesario preocuparse por la vida política del país. «He cambiado mi nacionalidad para ser español y poder votar. Llevo más de 18 años en España y siempre he querido votar y aportar mi grano de arena. Me parece algo fundamental, un derecho», explica este francés de 54 años.

«Me ha llamado la atención que no se hable mucho de las elecciones en España. De hecho, me enteré en las últimas semanas de que había elecciones. En Estados Unidos, las próximas elecciones serían algo de lo que todo el mundo hablaría todo el tiempo. Diría que en general, porque se habla muy poco, no me interesa mucho la política española», asegura Dominique, una estadounidense de 23 años. «Leo las noticias y la política es un tema frecuente de conversación entre mi grupo de amigos. La política es parecida en todos los sitios. Los políticos aquí usan las mismas estrategias para llegar al poder. Estas elecciones, de verdad, me suenan mucho y tienen mucho que ver con las últimas dos en Estados Unidos», se suma Thomas, otro estadounidese que ejerce de profesor en la capital de España. A Juan, un venezolano de 24 años, siempre le ha gustado la política. «Por eso tengo un especial interés en el asunto, esta es la primera vez que vivo un proceso electoral tan de cerca en unas elecciones en las que no participo. La situación política en mi país, Venezuela, obliga a tener un cierto interés en la política, ya que nuestro día a día se ve fuertemente influenciado por la misma».

«La desesperación se expresa con extremos»

Preguntados por las diferencias entre la política en sus países de origen y España, Olivier cree que «en Francia se vive más la política». «Hay varias revistas semanales y muchos programas sobre política. Se toma muy en serio. De España me choca que la política es como un tema tabú todavía, aunque cada vez se habla más». Siguió desde el país galo el primer debate a cuatro, el que se realizó en la televisión pública. «No me gustó el formato, lo vi artificial», dice. «Una diferencia sorprendente respecto a Estados Unidos es que no hay un límite de tiempo para el mandato del Presidente del Gobierno en España. Me parece que los que se oponen a la regla actual necesitan cambiar la ley», opina Dominique, que apunta al desempleo como tema más comentado y del que cree «que es un factor que contribuye en gran medida a las elecciones».

Lo cierto es que en las elecciones de este domingo 28 de abril, se prevé que se forme un panorama político inédito con cinco fuerzas políticas atesorando la gran parte de los votos, especialmente con la sorprendente irrupción de Vox. «No creo que se vaya a cambiar mucho, porque veo que los partidos no han ofrecido ningún proyecto viable. Dependerá de quién pacte con quién... Tengo claro que va a subir Vox. La "extrema derecha" está en auge no solo en Europa, sino en todo el mundo», detalla Thomas. «Sin embargo, creo que el PSOE ganará con el apoyo de Podemos y quizá algún partido nacionalista. Si gana el PSOE, tendrá que apaciguar a Podemos. Si gana el PP o Ciudadanos, tendrán que apaciguar a Vox. No sé si eso producirá cambios de verdad». Y Alfred coincide en el crecimiento del partido que preside Santiago Abascal: «Vox probablemente ganará algunos votos debido a la desesperación por el cambio. La desesperación se expresa con extremos, la gente quiere una solución rápida. Pero creo que ganará un partido de los ya establecidos», apunta.

«Desde que Pedro Sánchez ha convocado elecciones generales he tratado de informarme acerca de las posturas políticas de cada partido –explica Juan–, y por el mismo hecho de ser venezolano, "las izquierdas" tienen muy mala connotación para mí y creo que para cualquiera de mis compatriotas. Por eso el PSOE y Unidas Podemos son partidos a los que rechazo por naturaleza, y por supuesto aún más por el papel patético que han jugado en la situación venezolana, teniendo vínculos (por parte de Podemos) y por la posición blanda del PSOE. Todo esto sumado a Zapatero que ha sido un personaje nefasto para Venezuela, dando oxígeno a la peor dictadura que ha vivido el país».

«Luego está mi posición como inmigrante en España, que me ha llevado a pensar qué me conviene más a mí y a mi familia. Hablando con varias personas que votan este domingo, todos coinciden los mismos puntos: "con Sánchez y su alianza con Podemos empeorará económicamente España", " Casado es un candidato inexperto y poco firme", "Ciudadanos y Rivera tienen una postura política que se amolda a conveniencia" y bueno, "Vox es extrema derecha, y los perfiles autoritarios terminan siendo todos iguales, los de izquierda y los de derecha". Todo esto, junto a lo que he leído de los programas electorales, me lleva a pensar que con Unidas Podemos y el PSOE me va a ir mal en España y no harán nada útil en Venezuela más que ayudar a la dictadura. Con Ciudadanos y el PP, mi estancia en España puede mejorar y harán algo más contundente con Venezuela. Y con VOX, tengo sentimientos encontrados, por un lado el fomentar el nacionalismo hace que al inmigrante (legal o no) se le ataque o menosprecie, pero es el gobierno que tomaría la postura más firme en el conflicto venezolano. Por eso, como inmigrante venezolano, si tuviese derecho al voto, no sabría por quién hacerlo. Si al PP o Ciudadanos y así mejorar mi estancia en España, o apoyar a Vox para que pudiese volver más rápido a mi país...».

«Sánchez ha hecho en España lo que Mitterrand en Francia»

Olivier, afincado en España desde hace 18 años, piensa que es «triste» que en España «si sacas una bandera te llamen "facha"». «En Francia sobra patriotismo, es un país 'chauvinista'», define Olivier. « Por ejemplo, François Mitterrand se convirtió de alguna forma en valedor de la aparición de un partido de "extrema derecha", la Agrupación Nacional [anteriormente conocido como Frente Nacional]. Sánchez ha hecho en España lo que Mitterrand en Francia», zanja.

Para terminar, Alfred se cuestiona el sistema de financiación de las fuerzas que aspiran a gobernar en España. «Los principales partidos políticos tienen grandes cantidades de dinero para publicitarse. ¿Quién los financia? Si alguien dona grandes cantidades de dinero a un partido, ¿qué esperan a cambio?», se pregunta el profesor neozelandés. Sea como fuere, los españoles están llamados este domingo a las urnas y, por el momento, vaticinar un resultado parece desafío inalcanzable.