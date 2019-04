Elecciones 2019, reacciones y pactos de las generales, en directo

Actualizar

12.11El director de campaña del PP, Javier Maroto, se ha quedado a solo 384 votos de lograr un escaño por álava, y Ciudadanos a tan solo 77 votos de lograr un escaño más por Zaragoza y sumar así 58. Son dos de los escaños que, según el escrutinio prácticamente definitivo, se han adjudicado por diferencias de menos de mil votos en sus respectivas circunscripciones.

12.00El presidente de GAD3, el sociólogo Narciso Michavila, comentó este lunes en el Fórum Europa que al PSOE «políticamente» le beneficia un pacto con Cs para gobernar tras las elecciones generales celebradas el 28-A, si bien advirtió de que esa entente «le puede perjudicar» electoralmente, ya que buena parte de sus apoyos proceden de Podemos.

11.45El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha descartado este lunes que su partido vaya a buscar el apoyo de ERC con el fin de sumar una mayoría de gobierno que incluya a Unidas Podemos. Ábalos, en declaraciones en Telecinco, ha afirmado que la «ambición» del líder socialista, Pedro Sánchez, ha sido siempre gobernar en minoría como ya hizo en la anterior legislatura con 84 diputados, aunque esta vez con 123 escaños. «Siempre hemos aspirado, lo hemos dicho en campaña, que queríamos un proyecto autónomo y nos gustaría que así fuera, pero entendemos que hay que buscar acuerdos», ha manifestado el dirigente del PSOE.

11.38La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Ana Oramas, ha rechazado este lunes apoyar la posible investidura de Pedro Sánchez si pacta con «Podemos y los secesionistas vascos y catalanes» ya que, a su juicio, «un gobierno apoyado en ese radicalismo no va a ningún lado». En una entrevista en TVE, Oramas ha asegurado que el «compromiso con los canarios» de no respaldar esta investidura no impide apoyos puntuales a «cada proyecto de ley, presupuesto o pacto de estado» que presente el futuro gobierno.

11.24La secretaria general del PP andaluz, Loles López, ha dicho que «siempre que ha gobernado el PSOE, luego nos han llamado los españoles para levantar este país», porque aunque sea la hora de la «autocrítica» el PP «es un gran partido». En una entrevista con Canal Sur Televisión, Loles López ha reconocido que los resultados de las elecciones generales «no son buenos» para su partido, ha felicitado al PSOE por su victoria y ha descartado que el hecho de que Ciudadanos haya sacado más votos que el PP en Andalucía tenga repercusión alguna sobre el pacto de Gobierno en Andalucía entre ambos partidos.

11.15La diputada electa de Unidas Podemos por Guipúzcoa Pilar Garrido ha afirmado que la posibilidad de que se diera un gobierno del PSOE en solitario «puede llevar a una situación de bloqueo». «Los gobiernos monocolor del bipartidismo no tienen demasiado sentido», ha añadido. En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Garrido ha valorado los resultados electorales de este domingo que han permitido a la formación en Euskadi «consolidarse con un suelo sólido». «Nos ha faltado un empujón para sacar todos los diputados que queríamos pero somos una fuerza con la que hay que contar», ha destacado.

11.03El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha asegurado este lunes que se alegra por el resultado de las elecciones generales, en las que el PSOE ha resultado ganador, y que se ha puesto de manifiesto que la entidad demoscópica «ha cumplido su papel». Tezanos, en declaraciones a la Cadena SER, ha defendido su teoría de que las encuestas había que tomarlas con «mucha cautela» y de que su propósito es aportar «información útil» a los ciudadanos.

10.48El PSOE gana en escaños, y Cs empuja al PP a la tercera plaza en Madrid. De ocupar el primer puesto en votos y escaños, con 15 diputados, el Partido Popular se despeñó en Madrid hasta los 7, y pasó a convertirse en la tercera fuerza política, por debajo del hegemónico PSOE -con 11 diputados- y de Ciudadanos, que adelanta a la formación popular por primera vez, y escala dos puestos, subiendo del cuarto que fue en 2016 a ser el segundo partido en votos en el Parlamento por la circunscripción madrileña.

10.40José Manuel Villegas, respecto a posibles pactos: «España se merece que haya diálogo» y por ello su oposición será crítica, vigilante, pero también «constructiva» porque «hay que intentar llegar a acuerdos nacionales en determinados temas».

10.31Francisco Javier Fernández-Lasquetty, el jefe de Gabinete de Pablo Casado, se ha quedado fuera del Congreso de los Diputados, al igual que la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, y el torero Miguel Abellán. El derrumbe del PP ha llegado también hasta la lista por Madrid, donde los populares han pasado de 15 a 7 escaños, con lo que, junto a Pablo Casado, por Madrid solo entran Adolfo Suárez Illana, Edurne Uriarte, Daniel Lacalle, Andrea Levy y Antonio González Terol.

10.14El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reúne este lunes a las 17 horas a la Comisión Ejecutiva Federal del partido para hacer balance de las elecciones generales del domingo, que ganó con 123 diputados frente al hundimiento del PP por la fragmentación del centroderecha.

10.02La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha afirmado este lunes que su partido no descarta gobernar en minoría después de su triunfo en las elecciones generales, en las que ha logrado 123 escaños, si bien ha apuntado que «no hay ninguna prisa» a la hora de tomar decisiones sobre las posibles opciones.

9.54Usuarios de Forocoches enviaron en la madrugada de este domingo a la sede nacional del Partido Popular a un grupo de mariachis que, guitarras y trompeta en mano, captaron la atención de los presentes. Se pudo escuchar el «canta y no llores» en Génova. Todo empezó en torno a las 22.30 de la noche, cuando un usuario creó un hilo en el que llamaba a recaudar dinero para contratar a un grupo de mariachis. «Podemos hacer algo épico. Es el hundimiento del PP y Forocoches no puede faltar a la cita», aseguraba.

9.37El director de la campaña electoral del Partido Popular, Javier Maroto, se queda fuera del Congreso de los Diputados, ya que su formación pierde los dos diputados que tenía por el País Vasco. El también vicesecretario general de Organización del PP, que es el «número tres» de Casado en Génova y responsable de la campaña electoral, era el cabeza de lista por álava y en la dirección nacional no creían que su escaño corriera riesgo. Sin embargo, finalmente se ha quedado sin él.

9.30La vicepresidenta en funciones del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este lunes, horas después de conocerse la victoria del PSOE en las elecciones generales, que Pedro Sánchez quiere seguir en la línea mostrada durante los últimos diez meses e intentarán gobernar en solitario. «Vamos a intentar un gobierno en solitario porque creemos que como partido y como Gobierno la gente nos ha entendido muy bien», ha dicho Calvo en la Cadena Ser. «Pensamos que tenemos un respaldo más que suficiente para ser el timón de este barco. Sabemos perfectamente que Unidas Podemos nos ha ayudado mucho y nos refuerza en sentido progresista. Pero pensamos que tenemos que seguir en esta línea». El PSOE inicia las negociaciones para la investidura y la formación del próximo gobierno con la intención de gobernar en solitario, sin la entrada de Podemos en el Ejecutivo, como reclama Pablo Iglesias. Y también parece descartar un pacto con Ciudadanos, el partido en quien se podría apoyar si no quiere depender del apoyo de los independentistas.

9.24José Manuel Villegas, en una entrevista en la «Cadena Ser»: «Los españoles nos han mandado a la oposición». «El PSOE va a gobenar con el apoyo de Podemos, la discusión es si en un gobierno de coalición o monocolor, nosotros estaremos vigilando a este Gobierno». El secretario general de Ciudadanos descarta un pacto con Pedro Sánchez.

9.13«Peleamos muy duro para que la derecha no gobernara», ha dicho Carmen Calvo, en una entrevista en la «Cadena Ser». «Unidas Podemos nos ha ayudado mucho en los últimos diez meses». «La ultraderecha se ha pegado un tiro en el pie».

9.09La Bolsa española ha abierto con una caída del 0,74%, hasta los 9.431,90 puntos, un día después de la celebración de las elecciones generales que ha ganado el PSOE, liderado por Pedro Sánchez, que ahora deberá pactar con otros partidos para formar gobierno. Tradicionalmente, todos los lunes poselectorales ha caído la bolsa española.

8.57La España vaciada cambia la papeleta azul por la roja. La tónica se invierte en las provincias rurales y despobladas, donde se desploma Podemos, Vox no tiene peso y Ciudadanos golpea con fuerza. La España vaciada, rural, despoblada o interior, como la prefiera llamar cada uno, dictó sentencia y le otorgó su confianza al PSOE para quitársela al PP. Nada nuevo bajo el sol en las localidades más olvidadas por los sucesivos gobiernos, donde se ha repetido el patrón que allí impera: el partido que gana las elecciones también lo hace en las circunscripciones pequeñas.

8.44En Unidas Podemos (UP) el 28-A acabó con una sensación agridulce. La alegría se palpaba en el ambiente: superaban los 40 escaños y obtenían unos mejores resultados que los que les auguraban las encuestas. Además, los 123 representantes del PSOE hacen viable un gobierno de izquierdas. Pero hay otro hecho cierto: la coalición de Podemos e Izquierda Unida se dejó ayer casi una treintena de diputados al pasar de 71 a 42.

8.30Tras los resultados de las elecciones generales, llega el momento de los pactos. Pedro Sánchez tendrá que elegir entre Ciudadanos y Podemos y los nacionalistas. Además, la campaña de Rivera complica la posibilidad de un pacto al margen del secesionismo, aunque tanto él como el presidente del Gobierno descartaron anoche esa posibilidad.

8.15«La derecha o el día de la bestia», un análisis de Juan Fernández-Miranda: «A la noche más demoníaca del PP y sus exiguos 66 escaños sólo le faltó un seis más para conseguir la cifra de la bestia: 666. La noche más dura del PP desde su refundación, y curiosamente, el peor enemigo no ha estado a su izquierda, sino a su derecha. Quién se lo iba a decir a José María Aznar y aquel partido cohesionado que viajó al centro para llegar al poder».

7.58Bieito Rubido, director de ABC, firma hoy La Tercera con un artículo en el que apela al « Sentido de Estado»: «El viejo aserto de que en política no hay amigos eternos ni enemigos permanentes vuelve a confirmarse. El sacrificio lo tiene que hacer Albert Rivera, aunque no soporte a Sánchez. Solo así podemos analizar con una luz de esperanza los resultados de ayer. Solo así nuestro país puede encarar un tiempo de estabilidad y reformas que aliente a la sociedad española y que nos permita crecer como país próspero y gobernable».

7.57La entrada de Iglesias en el Gobierno y la necesidad de algún apoyo independentista, aunque sea como abstención, condicionará a un Gobierno de Sánchez que puede afrontar un próximo debilitamiento económico. Manuel Marín explica las seis claves de la noche electoral

7.55Ciudadanos roza el «sorpasso» al PP de Pablo Casado y se sitúa en tercer lugar. Albert Rivera tenía razones de peso para hablar de «sorpasso» durante la última semana de campaña y ha estado a punto de lograrlo tras un hundimiento del PP en las urnas sin precedentes. Los liberales se sitúan a menos de diez escaños de los populares y a menos de un punto. A medianoche, Albert Rivera y su Ejecutiva salieron a las puertas de la sede a celebrar con sus afiliados lo que ven como un gran éxito. El líder liberal no dejó lugar a la especulación y prometió a los suyos que pasará a la oposición: no habrá «pacto del abrazo» con los socialistas. Sin embargo, se reivindicó como «la esperanza» de España y habló de un proyecto de futuro. «Os prometo que más pronto o más tarde vamos a gobernar España», clamó ante cientos de simpatizantes.

7.52El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido el mal resultado de su partido tanto en el conjunto de España como en Galicia y ha fijado como objetivo de la formación del que no hay que desviarse lograr un buen resultado en las municipales, autonómicas y europeas del próximo mes. En una comparecencia ante los medios en un hotel compostelano, pasada la medianoche, preguntado por si Pablo Casado debería dimitir y por si se ve próximamente en la política estatal, ha insistido en que las ocupaciones del partido han de ser «reconocer y detectar» por qué han obtenido un resultado «malo sin paliativos». «Cometeríamos un grave error, con elecciones en tres semanas, -dentro de un mes- en descuidar la principal tarea en este momento: conseguir unos buenos resultados» en las elecciones del próximo mes

7.50El PP pierde la hegemonía en el Senado y las fuerzas constitucionalistas no suman para aplicar el 155. La suma de las fuerzas partidarias de aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, –esto es, PP, Ciudadanos y Vox, a los que cabe agragar Coalición Canaria– se queda en 59 escaños y no alcanza ni de lejos la mayoría absoluta de 133 votos requerida en el Senado para poner en marcha la medida. La peor ecuación posible de los partidos autodenominados constitucionalistas se hacía realidad ayer cuando el escrutinio al 95,8% confirmaba una estrepitosa caída en el número de representantes del Partido Popular en la Cámara Alta donde, víctimas de la temida división del voto de la derecha, los de Pablo Casado dejaban de ser el gran partido hegemónico, puesto de privilegio que venían ocupando ininterrumpidamente desde 1996.

7.49El PP de Casado se hunde y se queda con menos de la mitad de los escaños que dejó Rajoy. El desastre ha sido absoluto en el Partido Popular, donde no se recuerda una noche electoral como esta. Pablo Casado se ha estrenado como candidato con el peor resultado histórico de su partido desde que fue refundado en 1990. Pero ha sido aún peor que eso. Ha sido el hundimiento de una formación que hace ocho años tuvo en sus manos una mayoría absoluta de 186 diputados y controlaba el poder territorial en toda España. Ahora, Casado se ha quedado por debajo de los 70. Los populares pierden su representación en el País Vasco y en Cataluña solo sobrevive Álvarez de Toledo.

7.47Los resultados de las elecciones generales dejan solo dos posibilidades: o bien Pedro Sánchez vuelve a echarse en manos de Podemos y los nacionalistas, o bien pacta con Albert Rivera. Sin embargo, la sobreactuación del líder de Ciudadanos, que ha basado su campaña en la única idea de echar al actual jefe del Ejecutivo, complica esta posibilidad. Anoche mismo, en sus mensajes los dos líderes prácticamente descartaron el acuerdo.

7.45El PSOE rentabiliza el miedo a Vox, pero necesitará al independentismo para gobernar. Tres veces ha necesitado Pedro Sánchez presentarse a las elecciones para ganarlas. La estrategia de infundir miedo ante la extrema derecha le funcionó y el PSOE logró reconquistar a 1,98 millones de votantes que le habían abandonado entre 2015 y 2016. Con el 99,93 por ciento de los votos escrutados, 7,474 millones de españoles le han dado su confianza. Aupado por la fragmentación de la derecha, la Ley D’hont le otorgó 123 escaños, 38 más que en 2016. Una cifra que, no obstante, queda lejos de los 176 diputados que otorgan la mayoría absoluta necesaria. Todo apunta a que tendrá que pactar con los independentistas catalanes para alcanzar la mayoría absoluta. Un trance que Sánchez pretendía evitar y que solo podría esquivar con un improbable pacto con Ciudadanos. La formación naranja, convertida en tercera fuerza política , alcanza los 57 escaños y la suma escala hasta los 180 diputados, cuatro más de los 176 de la mayoría absoluta. Sin embargo, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, volvió a negar ayer por la noche cualquier opción de pacto con Sánchez, anticipando una nueva legislatura en la oposición. Así contamos ayer en directo en ABC la jornada electoral