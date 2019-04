Casado rechaza el «trágala» de Sánchez en TVE: «Esto no es Venezuela ni Aló, presidente»

Seguir Mariano Calleja @Marianocalleja Madrid Actualizado: 18/04/2019 14:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En el equipo de campaña de Pablo Casado no salen de su asombro con cada nuevo capítulo de este culebrón en el que Pedro Sánchez ha convertido la celebración de debates electorales. Desde Cáceres, Casado ha advertido de que rechaza el «trágala» de Sánchez en TVE y ha subrayado que él sí tiene palabra, y mantiene sus compromisos en Atresmedia el día 23, y en la televisión pública el día 22.

«Es un trágala al dictado de Ferraz», ha denunciado Casado. «Yo soy una persona de palabra. Cuando doy la mano a alguien cumplo lo que se ha propuesto. Y no vamos a cambiar los planes por mucho que Sánchez quiera instrumentalizar la televisión de todos para adaptarla a su agenda».

Visiblemente indignado con la posición de Sánchez y ahora también de TVE, Casado ha advertido de que no puede ser que se juegue con los españoles, con los impuestos con los que pagan la televisión pública, y con los espectadores de dos cadenas privada. «Es inaceptable. No nos vamos a plegar a los caprichos de Sánchez».

Casado ha acusado al candidato socialista de utilizar TVE a su antojo. «Está intentando que pasemos por el aro el resto de partidos, los candidatos, los espectadores, los accionistas y los medios. Pero esto no es Venezuela, no es Aló presidente».

El presidente del PP ha vuelto a pedir a Sánchez que no esconda y acepta un cara a cara. «Si tiene miedo a debatir será por algo», ha comentado. «Pero nosotros no estamos al dictado de la estrategia de campaña de Sánchez». A su juicio, no quiere debatir para no contestar sobre los independentistas, sus pactos, los indultos, el paro o lo que se ha encontrado el PP en la Junta de Andalucía. «Solo quiere hablar de Franco».

«Ya está bien, va de moderado, pero es el presidente mas radical de la historia de España. Desprecia a la opinión publica, a sus adversarios y a los medios de comunicación. No se puede tolerar», ha avisado Casado.

El líder del PP ha confirmado que irá al plató de las cadenas con las que ya se había comprometido. Además, ha acusado a la Administradora de TVE de actuar como «asesora» de Sánchez porque «está a su dictado.