La presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz - ABC

Elecciones en Andalucía 2018 Susana Díaz tras las elecciones andaluzas: «Si no gobierno, me voy a quedar en el Parlamento» La socialista ignora los avisos que desde la dirección nacional del partido que no quiere que sea ella quien lleve el mando en las próximas elecciones locales