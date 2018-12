PP y Cs quieren cerrar el acuerdo del cambio antes del 27 de diciembre El líder del PP-A, Juanma Moreno, confía en llegar a un acuerdo previo a la constitución del Parlamento y pide no «truncar» el sueño de muchos andaluces

M. M./S. A.

SEVILLA Actualizado: 07/12/2018 09:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Elecciones andaluzas: La ley de la oferta y la demanda

El Partido Popular y Ciudadanos ya han encontrado el primer punto en común para la formación del gobierno del cambio en Andalucía. Se trata de la fecha límite para alcanzar un acuerdo y que ambas formaciones fijan en el 27 de diciembre. Ese día se constituye el Parlamento andaluz y tanto el líder nacional del PP, Pablo Casado, como el de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguraron ayer en Madrid que antes de Navidad quieren tener cerrado el acuerdo que garantice la alternancia en la Junta de Andalucía.

Así, Casado explicó ayer que el objetivo de su partido es llegar a un «pacto global» con Cs que incluya no solo la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta, sino la configuración de la Mesa del Parlamento, cuya Presidencia, cree, debería corresponder a los de Rivera puesto que son la formación con menos escaños y votos de las dos que buscan el acuerdo. El líder nacional del PP indicó durante el acto de ayer en Madrid por los 40 años de la Constitución que su formación aspira a un acuerdo de «47 escaños» -los mismos que tenía la socialista Susana Díaz en la recién terminada legislatura. Con esa afirmación, Casado deja ver que su opción está en un acuerdo solo con Ciudadanos, en el que Vox no entraría. Al hilo de esta posibilidad, Casado aseguró que si los de Santiago Abascal no les apoyan, tendrán que explicarlo a sus votantes.

En todo caso Vox no parece presentarse como un problema ante este eventual gobierno del cambio, toda vez que han dicho en varias ocasiones que ellos aspiran a la alternancia y que no serán obstáculo para que el PSOE deje de gobernar en Andalucía. Además, según el programa de los de Abascal, ellos quieren medidas concretas como el cierre de Canal Sur, eliminar el término «realidad nacional» del Estatuto de Autonomía o reformar el subsidio agrario (PER), entre otras cosas, pero no aspiran a sillones ni cargos.

Antes de Navidad

Por su parte, el líder nacional de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró también ayer que quiere tener cerrado el grueso del acuerdo con el PP antes de Navidad. Fuentes cercanas a Rivera dejan ver que el nombre del presidente de la Junta de Andalucía y del Parlamento se negociarán de forma conjunta, de modo que es de esperar que la fuerza política que se haga con San Telmo cederá a la otra la Presciencia de la Cámara andaluza.

Sin embargo, para Rivera, el nombre del presidente del próximo Ejecutivo no está cerrado y sigue apostando por Juan Marín, candidato de Ciudadanos, que, cree, debe gobernar con una hoja de ruta definida esencialmente con el PP. Rivera quiere además que las reuniones entre su formación y el PP sean cuanto antes y que se cree ya una mesa de negociación sobre políticas concretas para ir enmarcando un acuerdo entre ambos partidos que sea el núcleo central del futuro gobierno de la Junta.

Llegados a ese punto, cree el líder de Ciudadanos, sería el momento de pedir al PSOE de Susana Díaz su abstención. Siguiendo la lógica de la presidenta de la Junta en funciones, Rivera cree que Díaz tiene que dejarles gobernar para no bloquear a Andalucía en el Parlamento.

«Lealtad y sinceridad»

Por otro lado, el candidato a la Presidencia de la Junta y máximo dirigente del PP andaluz, Juanma Moreno, aseguró ayer en Ayamonte (Huelva) que negociará con Ciudadanos a partir de la próxima semana para poder formar un Gobierno en Andalucía, «con máxima lealtad y franca sinceridad», y confió en llegar a un acuerdo porque «no podemos truncar el sueño de muchos andaluces».

Así, Moreno abogó porque en estas dos semanas de negociación que hay por delante «se deje atrás el debate de sillones, porque los sillones ya los han decidido los andaluces el pasado domingo, y nos centremos en el debate que realmente le importa a Andalucía, que es el de las reformas».

«Tenemos que ver qué reformas hay que hacer en materia económica, fiscal, de servicios públicos, de regeneración ética y democrática, eso es lo que me interesa y de lo que estoy con ganas de escuchar por parte de Ciudadanos», apuntó Moreno.

El líder popular aseguró estar centrado en «hacer un acuerdo mayoritario que nos permita un nuevo Gobierno en Andalucía, y por lo tanto Ciudadanos lo que tiene que hacer es decidir qué quiere hacer en Andalucía».

En cuanto a Vox, coincidió con el líder de su partido al afirmar que los de Abascal no han planteado «ninguna exigencia. Nos han emplazado a que nos pongamos de acuerdo PP y Ciudadanos y, a partir de ahí, ya han dicho que no van a ser ningún impedimento para que haya un cambio». Sobre la petición de eliminar Canal Sur, Moreno se mostró abierto a reformar la cadena pública y hacerla «equilibrada, independiente y de calidad», pero no a cerrarla porque «está en el Estatuto de Autonomía».