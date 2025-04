Podemos no se presentará en solitario a las elecciones en Andalucía 2022 aunque sube la tensión con Izquierda Unida

El culebrón de la confluencia de las izquierdas en Andalucía tiene todavía una semana por delante para el desenlace final que está, de nuevo, abocado a la negociación política entre los seis partidos políticos que la conforman ya que el próximo lunes 16 concluye el plazo legal para la presentación de las candidaturas provinciales. La Junta Electoral de Andalucía rechazó el recurso de subsanación que había presentado IU alegando un «error material» en el registro de la confluencia que dejaba fuera a Podemos. Como habían previsto los juristas (muchos de ellos de partidos de la propia coalición), el ardid no ha colado y Podemos (además de Alianza Verde) siguen fuera de este frente común.

Los seis partidos (IU, Más País, Equo, Iniciativa por Andalucía, Podemos y Alianza Verde) están ahora buscando «todas las vías administrativas para garantizar el acuerdo político» entre ellas el recurso a la Junta Electoral Central . Pero ya saben que esta vía tiene pocos visos de prosperar por lo que todo quedará pendiente de una negociación política que ya se ha visto que es muy complicada. Y que seguirá siéndolo.

La coportavoz estatal de la formación morada, Isa Serra , dejó este lunes claro que sólo contemplan concurrir a las elecciones andaluzas dentro de la confluencia Por Andalucía. Pero que tener en cuenta que de los seis partidos de la confluencia sólo Podemos Andalucía había registrado previamente a un representante ante la Junta Electoral Central por lo que está todavía en plazo para concurrir en solitario. ¿Le conviene este desgaste a la formación morada? Parece que no pero en este escenario todo podría suceder. También podría ser que Podemos rompa la baraja sólo en alguna provincia , garantizándose así que su nombre no se pierda en los comicios andaluces aunque no se presentase a la Presidencia de la Junta.

La candidata de la confluencia de izquierdas, Inma Nieto (que pertenece a IU) también insistía en la misma idea que Isa Serra; habrá una fórmula para que Podemos esté dentro de Por Andalucía: «El acuerdo fue tan ajustado en el tiempo que no permitió que fuese feliz del todo y llevamos tres días enredados en poder llevar a lo jurídico lo que en lo político ya es una realidad. Pero no habrá ruido interno durante la campaña. Para qué le sirve a la ciudadanía el ruido y la bronca, de ahí no se saca nada. Sería un lujo imperdonable y una frivolidad que estuviéramos en eso con la que está cayendo a pie de calle en Andalucía».

La primera bronca

Este lunes se produjo una primera reunión de negociación y Podemos (el entorno de Ione Belarra) trasladó que en IU no estaban dispuestos a cumplir el acuerdo firmado que no tiene registro oficial en la Junta Electoral de Andalucía. Fue el primer pulso de la negociación que volverá a ser duro y hasta el límite.

La Mesa de Partidos (en la que están los cuatro de la confluencia) explicó a ABC que es necesario modificar las fórmulas de financiación ya que el modelo que consta en el documento firmado no cumple con la norma del Tribunal de Cuentas .

El acuerdo establece una proporción de reparto del 60% de los recursos económicos para Podemos y el 40% para IU , mientras que los gastos de campaña y posteriores subvenciones se repartirían al 50% entre ambas fuerzas.

Las tensiones existen y las discrepancias son profundas porque van más allá de las elecciones andaluzas . Lo que está en juego es el fin del proyecto de Podemos tal y como lo concibió Pablo Iglesias que no quiere ser deglutido por el espacio amplio que proyecta Yolanda Díaz, quien se está preparando para ser la rival de izquierdas de Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales.

Ya se han evidenciado las primeras contradicciones. El mensaje que trasladan desde Podemos es que la confluencia andaluza —y, claro, el fracaso en el acuerdo y el embrollo político que ha generado— forman parte del espacio político que quiere construir la vicepresidenta Yolanda Díaz . Desde Izquierda Unida , sin embargo, el mensaje es completamente diferente. «Aún no ha podido comenzar a echar a andar porque tiene otros condimentos más a fuego lento», explicaba Nieto.

La propia Yolanda Díaz trataba de desvincularse de la confluencia andaluza explicando que su proyecto comenzará «de inmediato» nada más que terminen las elecciones en Andalucía. «Este proceso de escucha nada tiene que ver con estos comicios y los movimientos de los partidos de izquierda al respecto, Los partidos tendrán que estar pero no serán el ser (de este nuevo proyecto político). Creo que con eso lo digo todo».

Es más, la vicepresidenta segunda del Gobierno criticaba los errores que ha cometido la confluencia, «estas son las cosas que alejan a los ciudadanos de la política».

Los rivales políticos de izquierdas de Por Andalucía no dudaron en apoyar esta confluencia, clave para sumar votos en el futuro Parlamento andaluz. Desde el PSOE, la portavoz adjunta, María Márquez , insistía en el interés del PSOE en que esta coalición pueda presentarse a las elecciones. «Confiamos en que se resuelva, que salga adelante, que no haya problemas», mientras que ha reivindicado que «el PSOE es la referencia de la izquierda».

En un sentido similar se expresaba Teresa Rodríguez , líder de Adelante Andalucía, quien reiteraba «la invitación a no agredirnos entre las izquierdas, a cuidarnos, porque, efectivamente, tenemos que darle oportunidades de voto al electorado de izquierdas, para que se sienta animado». La candidata, que ayer presentó a su lista en Granada, ha eliminado el logo de la papeleta de su formación, Adelante Andalucía, para sustituirla por su rostro. Así evita confusiones con Andaluces Levantaos y Por Andalucía.