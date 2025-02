Moreno sale indemne del primer debate, que no cambia el guion de la campaña

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno , se sabía ganador y prefirió no arriesgar en el primer debate a seis de las elecciones andaluzas del 19 de junio celebrado en TVE. Para la izquierda no había mejor ocasión para intentar arrinconarlo y darle un vuelco a las encuestas, pero el debate resultó tan gris como la campaña. El mandatario andaluz no cometió un desliz y tampoco bajó en exceso al cuerpo a cuerpo , pertrechado de gráficos y cuadros para vender los «logros» de su gestión.

Para salir indemne de los golpes, Moreno encontró a un aliado en el candidato de Ciudadanos, Juan Marín , que tenía una de sus últimas oportunidades para remontar los sondeos. El vicepresidente de la Junta le hizo el trabajo duro a Moreno defendiendo la gestión compartida con tanto o más empeño que él y sólo dejó entrever sus diferencias con el presidente cuando éste dijo que quería gobernar en solitario. «Usted se confunde», le rebatió.

Juan Espadas , el candidato del PSOE, intentó sin éxito desde el minuto uno bajar a Moreno del púlpito presidencial criticando su «incapacidad de gestión» y cuestionando el avance económico . Ni siquiera reconoció la recuperación del Hospital Militar de Sevilla por parte del actual Ejecutivo regional, que llegó a decir que había sido posible gracias a los fondos del Gobierno de Sánchez.

El peor enemigo de Espadas fue la gestión pasada del PSOE, de la que él ha formado parte. Moreno no cesó de recordárselo: « Llevamos 37 años escuchando el mismo discurso desde 1990 , porque usted lleva desde entonces en la Junta de Andalucía». Fue «consejero de Manuel Chaves y José Antonio Griñán», ambos condenados por el caso ERE, dijo, en un hábil intento de asociarlo con una herencia salpicada por los casos de corrupción.

Olona, que usó un tono mitinero, se enfrentó a Teresa Rodríguez, quien la acusó de practicar «terrorismo machista»

El candidato del PP defendió el avance de Andalucía con el argumento de que « uno de cada cuatro empleos creados tiene acento andaluz » y se presentó como la única opción posible frente a un «Gobierno Frankenstein». El candidato socialista cuestionó el impacto de la reforma fiscal del Gobierno andaluz al sostener que sólo ha supuesto para los andaluces « cinco euros al mes en IRPF », al tiempo que reclamaba «gestionar bien los servicios públicos y situar a Andalucía a la cabeza de los fondos europeos». A un hipotético gobierno de Moreno con Vox, él lo llamó «exorcista» y le negó la abstención para facilitar su investidura.

La izquierda no estuvo sola en el ataque combinado. La candidata de Vox, Macarena Olona, irrumpió en el debate como un obús contra todos. Como si estuviera en un mitin, lanzó golpes durísimos contra el Gobierno del PP y Ciudadanos. A pesar de haberle prestando apoyo parlamentario durante tres años y medio, le recriminó que « se ha limitado a administrar el cortijo y la herencia socialistas ». Moreno optó por guardar silencio unas veces y contestarle otras, sacando a colación, por ejemplo, la 'pinza' del PSOE y Vox que bloqueó las cuentas de la Junta para 2022. Y Marín recriminó al grupo de Abascal que facilitara a Pedro Sánchez que «maltratara» a Andalucía en el reparto de los fondos de la UE para la recuperación.

Pero Olona también sacó el látigo para atizar a la izquierda . Uno de los momentos más ásperos llegó cuando Espadas salió en defensa de los trabajadores de la 'Administración paralela' de la Junta. Olona le espetó varias veces: « La banda del Word Perfect », en alusión a la mujer del candidato socialista, quien declaró en el Parlamento que había sido contratada por la fundación pública Faffe tras acreditar conocimientos en dicho programa informático. Espadas mudó el gesto y encajó el golpe balbuciendo: «Le pido respeto, los andaluces no quieren un espectáculo».

Del «terrorismo machista» a la inmigración

Con la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez , tuvo otro encontronazo. La aspirante anticapitalista definió a Vox como «brazo político del terrorismo machista». « Sus insultos, señora Rodríguez, son galones en mi pecho , porque vengo aquí con hambre de prosperidad y protección para los andaluces», le replicó Olona, quien llegó a proclamar que «nunca una mujer o una persona homosexual ha caminado por las calles de Andalucía con tanta inseguridad como ahora».

Entre tanto ruido, a la candidata de Por Andalucía, Inmaculada Nieto , le costó colar su mensaje. A los «dibujitos» que exhibió Moreno, opuso que los «más desprotegidos están peor» por políticas «fracasadas».