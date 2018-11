Elecciones en Andalucía 2018 Elecciones andaluzas: Juan Marín eliminará todas las «fundaciones fantasma» del PSOE en los primeros cien días de Gobierno Javier Imbroda, Inés Arrimadas, Juan Marín y Albert Rivera, protagosnistas del mitin multitudinario de Ciudadanos este sábado en Sevilla

«En los primeros cien días de Gobierno, vamos a eliminar todas las fundaciones fantasma que ha creado el PSOE en la Junta de Andalucía». Es el compromiso del candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, según ha anunciado ante los casi 800 congregados ante el mitin que el partido ha celebrado en el muelle de las Delicias de Sevilla. Junto a Marín, han intervenido los «primeros espadas» del partido naranja: Inés Arrimadas y Albert Rivera, además del número uno de la lista del partido por Málaga, el extrenador de balnocesto Javier Imbroda.

El acto, con lleno total, ha empezado con la intervención, precisamente, del exentrenador del baloncesto, que ha destacado que su partido es como el Caja San Fernando de baloncesto, equipo que entrenó durante un tiempo y fue capaz de ganar al Real Madrid, «uno de los miembros del bipartidismo deportivo». Imbroda cree que, igual que entonces, Ciudadanos es quien viene a acabar con el bipartidismo político de PP y PSOE. «En 2015 decían de nosotros "qué simpáticos son, qué graciosos", y sacamos nueve diputados en Andalucía», ha explicado. Para el candidato naranja, eso es lo que pasa cuando vienes a «molestar» a los que siempre han mandado, que al principio te minusvaloran. Pero «Ciudadanos es el único proyecto que puede anar las elecciones al PSOE», ha dicho.

Tras Imbroda ha tomado la palabra Inés Arrimadas, que ha recordado su vinculación con Andalucía (nació en Jerez de la Frontera) y con Sevilla (estudió en la universidad hispalense Pablo de Olavide). «Yo, como muchos, me he tenido que ir fuera -ha dicho- porque Andalucía tiene encima una losa que se llama PSOE. Ya está, 40 años son suficientes para ver que el PSOE no está a la altura de los andaluces», ha añadido la jerezana.

Arrimadas ha puesto el acento sobre la esrategia del PSOE andaluz de identificar a su partido con la comunidad. «El PSOE juega a igualar PSOE y Andalucía», ha dicho, y eso, cree, es una falacia. «En Andalucía todos somos andaluces, no solo lo del PSOE. Que no confunda Susana Díaz el acento andaluz con el PSOE», ha dicho. No ha sido el único dardo contra la candidata socialista. «¿Os habéis dado cuenta de que Susana Díaz ha ocultado en su cartel electoral el logo del PSOE?», ha preguntado a los congregados. «No ha trabajado en su vida y parauna cosa que has trabajado, no lo escondas, ponlo en el cartel», le ha dicho Arrimadas a la presidenta de la Junta, en referencia a su falta de currículum en la empresa privada, algo de lo que en Ciudadanos sí presumen.

EL tercero en intervenir ha sido el candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín. «Ya está bien de redes de clientelismo, de capitalismo de amiguetes» del PSOE en Andalucía, ha empezado. «Hoy Andalucía tiene la mayor tasa de paro de España y las listas de espera de sanidad más largas de España», ha denunciado. «Los andaluces tienen que esperar 57 días para que les vea un profesional de la sanidad», ha añadido el politico. Marín ha relatado los que, cree, son los grandes fallos del Servicio Andaluz de Salud: listas de espera, camillas en los pasillos de los hospitales, citas de un minuto con el médico... «Y no es culpa de los profesionales, es culpa de los gestiores, del PSOE», ha dicho.

Marín se ha comprometido durante su intervención a que, si gobierna, eliminará las «fundaciones fantasma» que el PSOE ha creado en la Junta de Andalucía. El dinero que se dedica a esas empresa, ha dicho, lo destinará a «sanidad, educación y políticas sociales». «Vamos a devolverle Andalucía a los andaluces. Aquí no hay una mandición bíblica», ha cerrado.

«Igualdad de los españoles»

El acto lo ha cerrado el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien ha empezado diciendo que lleva a Andaulcía «en el corazón y en la sangre» y asegurando que no se puede aspirar a gobernar España sin esta comunidad. «El PP -ha dicho- es una colección de derrotas electorales en Andalucía». Ciudadanos, ha valorado, «es el partido que más crece». Y eso, es «porque reprsentamos regeneración política; reformas económicas e igualdad entre los españoles».

Rivera ha puesto el acento en que su partido sí dice lo mismo en toda España. No como el PSOE, ha valorado, «que dice una cosa en cataluña, otra en el País Vasco y otra en Andalucía». Para el líder de Ciudadanos es imperioso cambiar el sistema electoral en Andalucía, eliminar los aforamientos y llimitarlos mandatos. SOn las medidas que su partido, dice, exigió a Susana Díaz para seguir apoyando su Gobierno, pero que ella se negó. «En el PSOE son alérgicos a la regeneración».

Para el líder naranja, es fundametal que su partido gane las elecciones para que no lleguen a San Telmo «los populistas», con los que, apuesta, pactará Susana Díaz para mantenerse en el poder como Pedro Sánchez hace en La Moncloa. Y para conseguirlo apela al «voto útil» del cambio. «Ciudadanos es el único partido que le puede ganar al PSOE», ha repetido porque, «si gobiernan PSOE y Podemos, preparad la cartera porque os van a meter la mano», ha adevrtido.