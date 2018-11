Elecciones andaluzas 2018 Teresa Rodríguez: «Consultar a los inscritos sobre un pacto de gobierno en Andalucía ya quedó descartado» La opción quedó atrás en la II Asamblea Ciudadana de Podemos Andalucía, celebrada en 2016

La candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta y coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha explicado este miércoles que si bien poner en marcha una consulta a los inscritos del partido sobre un posible pacto de gobierno es algo que está recogido en los Estatutos, esta opción ya fue descartada en la II Asamblea Ciudadana de Podemos Andalucía, «donde decidimos asambleariamente que esa propuesta de pacto de gobierno no se iba a presentar» pues se acordó que «no vamos a ser muleta del PSOE-A en ningún caso».

Así se ha pronunciado Teresa Rodríguez a preguntas de los periodistas en Sevilla, después de que el secretario general de su formación política, Pablo Iglesias, haya afirmado que el escenario de pactos tras las elecciones autonómicas del 2 de diciembre es algo que tendrán que decidir los inscritos porque es una tarea que «pertenece plenamente a la soberanía de Podemos Andalucía» y a la «soberanía» de Izquierda Unida.

Rodríguez, que ha rechazado que estas declaraciones resten autonomía al partido a nivel regional, ha explicado que precisamente la autonomía la entienden «en clave de participación de los inscritos, en que desde abajo decidan y tomen decisiones importantes» y en Podemos, como en IU, «siempre los acuerdos y pactos de gobierno lo han decidido los militantes e inscritos, como marca el Estatuto».

No obstante, ha incidido en que consultarían a las bases en el caso de que tras el 2D haya una propuesta de pacto de gobierno, si bien ha aclarado que Podemos tiene claro desde la II Asamblea Ciudadana que «no vamos fortalecer al partido del régimen, que es el PSOE-A». Fue en ese cónclave, como ha recordado, cuando «decidimos asambleariamente que esa propuesta de pacto de gobierno no se iba a presentar, no cogobernar con Susana Díaz fue un acuerdo orgánico que tomamos entonces».

Asimismo, Teresa Rodríguez ha indicado que los Estatutos no recogen nada en cuanto a la convocatoria de una consulta a los inscritos sobre un posible apoyo de investidura, toda vez que ha explicado que «hay muchos modos de articular referéndums» y cuando ha recordado que «se puede consultar casi todo». «De hecho hemos consultado cosas de lo más insólitas, pero lo obligatorio es hacerlo sobre un posible acuerdo que en Andalucía no se va a producir porque ya hemos tomado con carácter previo la decisión», ha zanjado.

Maíllo rechaza que les «arrinconen»

Por su parte, el líder andaluz de IU, Antonio Maíllo, ha insistido en que la confluencia quiere «construir una alternativa en la que el próximo gobierno se llame Adelante Andalucía y lo dirija Teresa Rodríguez», toda vez que marca el reto de aquí al 2D de convencer al mayor número de andaluces de que «no pueden dirigir el futuro de Andalucía ni quienes vienen de Madrid a hablar de Cataluña y que se han autodescalificado, ni quienes llevan años haciéndose fotos con los banqueros y empresarios que han generado esta crisis».

«Estamos para ganar en estas elecciones, para decir que si Andalucía quiere un nuevo gobierno hay una confluencia que puede conformar una mayoría frente a quienes nos quieren arrinconar en un marco de debate postelectoral cuando aún no se ha decidido la voluntad de los andaluces», ha agregado antes de apuntar que con esto «se falta el respeto a Andalucía».

«Impugnamos el Gobierno de Susana Díaz, sus políticas aliadas con la banca privada, su negación a que haya habido una banca pública porque se lo dijeron los banqueros, frente a eso construimos un proyecto de futuro para Andalucía que no está situado en ningún pacto postelectoral», ha remachado el candidato de Adelante Andalucía.

Sintonía con CGT

Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo se han reunido este miércoles con dirigentes de CGT, un sindicato con el que han constatado una «enorme coincidencia» en lo que a las novedades políticas respecta para la agenda económica con la vista puesta en las elecciones de diciembre.

En este sentido, el líder andaluz de IU ha dicho que esas prioridades tienen como objetivo clave la redistribución de la riqueza, «que tiene que ver con una reorganización del mercado de trabajo como promotor de un empleo estable y de calidad»; así como ha reivindicado un Gobierno andaluz «que no sea neutral en torno a la prioridad de que se puede orientar un modelo económico nuevo en el que la clave para esa redistribución sea el blindaje de salarios y condiciones laborales, de servicios públicos y el orgullo de la gestión directa de esos servicios, así como una política de transparencia en la administración pública».

Por su parte, la candidata a la Presidencia de la Junta ha puesto de manifiesto la coincidencia de Adelante Andalucía y CGT en la defensa de los sectores más precarios, entre ellos los subcontratados con la Administración pública, de modo que ha explicado que una de las principales apuestas de la confluencia va a ser recuperar la gestión de dichos servicios para «garantizar mejores condiciones laborales, que se cumple la normativa laboral y garantía de servicios públicos en mejores condiciones».

Y otro de los asuntos que han tratado con el sindicato, como ha explicado Teresa Rodríguez, ha sido la situación del ferrocarril en Andalucía y «la importancia de poner sobre la mesa que tenemos sin conectar por Media Distancia nuestras capitales de provincia en Andalucía», a la par que han criticado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, «no ha levantado la voz» y ha permitido que «se traigan trenes en malas condiciones de otras comunidades autónomas».