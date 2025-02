«¿Sabe hacer torrijas, señora Olona?», «me visto de vaca», y otras frases del debate de los candidatos

Los seis principales candidatos a las elecciones andaluzas del 19 de junio han protagonizado este lunes un debate intenso en Canal Sur en el que han dejado frases como puñales para sus adversarios y mensajes claros dirigidos a sus votantes. Cada aspirante a la Presidencia de la Junta de Andalucía comenzó con una primera intervención de un minuto que abrió Juanma Moreno y cerró Teresa Rodríguez . A medida que avanzaron los minutos, el ambiente se tensó y comenzaron a interrumpirse y cruzarse ataques. Estos son algunos:

Juanma Moreno (PP)

«La derecha me ataca y la izquierda me ataca... Eso quiere decir que estoy en el centro»

[A Espadas y Olona] «No soportan que nosotros gobernemos desde la moderación y la serenidad. Y por eso unen esfuerzos»

«La mayor constructora que ha habido en Andalucía ha sido el Servicio Andaluz de Salud. Hemos hecho 33 instalaciones sanitarias y los ciudadanos lo saben. Quedan muchas cosas por hacer, evidentemente después de la herencia recibida. Ganaríais en credibilidad si reconocierais algún mérito de este gobierno. Pero, ¿todo, todo mal? No es creíble».

[A Espadas] «Usted no puede venir aquí como alguien nuevo. Ha sido consejero de Chaves y Griñán»

Muestra un rotulador con el tapón rojo a los espectadores y reprocha la falta de credibilidad a sus oponentes en el debate: «Por mucho que lo intenten, señores Espadas y Nieto [la candidata de Por Andalucía], esto no es un camión . La gente puede decir que es bolígrafo, no es exactamente un rotulador, pero no es un camión y los ciudadanos saben que no es un camión».

«El señor Espadas habla no como candidato a la Junta sino como delegado de Pedro Sánchez en Andalucía. Ha venido aquí a defender el Gobierno de Sánchez».

«El legado que nos encontramos del PSOE era un maltrato a los profesionales de sanidad, educación y políticas sociales».

«Señora Olona, usted no sabe lo que es gobernar».

Juan Espadas (PSOE)

[A Moreno] «Usted ha recibido más recursos que nunca. Es verdad, no ponga cara extraña. Ha reducido 1.200 aulas educativas y siguen saturadas de niños y niñas. Han querido quitar la gratuidad de la enseñanza de 0 a 6 años y de las matrículas universitarias». Moreno le replica: «No es cierto». «Me lo han dicho los rectores», le insiste Espadas.

«246 personas me han escrito al whatsapp que pusimos en marcha para quejarse de la sanidad. El último. un señor con problemas de espalda»

«Los ganaderos nos han dicho 'estamos muy molestos con el señor Bonilla, porque ha venido a hacerse una foto con una vaca, pero no está con nosotros'».

Espadas interpeló una y otra vez a Moreno sobre si iba a pactar con Vox, que votó a favor de su investidura como presidente tras las elecciones del 2 de diciembre de 2018. El candidato del PP prefirió no contestarle. «Escúcheme, señor Moreno. Si no me visto de vaca para ver si me escucha mejor », ironizó Espadas. Se refiere a la vaca Fadie de Añora, en Córdoba, con la que se retrató Juanma Moreno en esta campaña electoral y en la anterior de 2018, que se ha convertido en un talismán para el aspirante del PP y presidente de la Junta de Andalucía».

[A Moreno] «Usted es un señor de derechas, que hace políticas de derechas, que representa al PP y que no ha ganado todavía unas elecciones, pero pactó con Vox para ser presidente de la Junta».

«Los socialistas no vamos a subir los impuestos, pero no vamos a hacer regalos fiscales a los ricos para que la sanidad, la educación y los servicios sociales estén hechos unos zorros»

Sobre un posible pacto del PP-Vox en Andalucía: «Es una declaración de amor en toda regla, clara y clarita. Es el segundo capítulo del pacto entre el PP y Vox después del acuerdo de la última legislatura. La señora Olona ha dicho que quiere consolidar ese pacto entrando en el Gobierno Los andaluces tienen que decidir si quieren un gobierno con Vox, o un gobierno progresista. El PSOE sale a ganar, el problema lo tiene el PP, que no le habla claro a los andaluces».

Juan Marín (Ciudadanos)

«Cs creó el consejo andaluz LGTBI, algo que no se había hecho, y le quería decir a la señora Olona que no lo va a cerrar. No se va a dar un paso atrás en la libertad de los andaluces».

«Me asombra que la señora Olona, antes de que voten los andaluces, venga aquí a repartirse los sillones, tras ofrecer la vicepresidencia de la Junta a Moreno. Supongo que si se ponen de acuerdo con el PP, van a intentar acabar con el Estado de las Autonomías».

« ¿Usted sabe hacer torrijas, señora Olona? ¿Con vino o sin vino? ». Macarena Olona, candidata de Vox a la Presidencia andaluza, le había recordado antes a Marín que subió a las redes sociales un instructivo vídeo haciendo torrijas durante el confinamiento en la pandemia. El candidato de la formación naranja estuvo al quite y apostilló: «Por cierto, las hago buenísimas». « Guárdame unas poquitas pa'l Kichi », intervino Teresa Rodríguez esbozando una sonrisa.

[A Olona] «Ha hecho usted lo mismo que el señor Sánchez. Anuncia, pero no hace nada»

«Ya vemos lo que pasa cuando se deciden las cosas desde Madrid, que Vox y PSOE se ponen de acuerdo, como pasó con la pinza en el Parlamento andaluz. Yo apuesto por que los andaluces vean la verdad».

«Seguro que la inauguración del Hospital Militar la ha hecho usted, señor Espadas». El citado hospital sevillano lo abrió el Gobierno del PP y Ciudadanos tras años en el más absoluto abandono, le recordó al dirigente socialista.

[A Espadas] «¿Va a mantener usted el cuponazo y los fueros vasco y navarro? Porque ustedes [por el PSOE] tienen otro discurso fuera de Andalucía».

Juan Espadas vs. Macarena Olona

Espadas: «Todo lo que se ha construido en Andalucía lo hemos hecho nosotros». La candidata de Vox, Macarena Olona, lo rebate: «No, todo no, no han devuelto el dinero robado, los 679 millones de euros [del fraude de los ERE]». El candidato socialista le apostilla que «son ayudas que están cobrando trabajadores andaluces». Olona insiste: «Pero si tenemos a dos expresidentes de la Junta de Andalucía condenados [en referencia a Manuel Chaves y José Antonio Griñán]. ¿A qué trabajadores se refiere? ¿A las prostitutas de los burdeles?» La candidata de Vox trata de meter a Moreno en la discusión: «¿Por qué no pregunta usted por la corrupción en Andalucía?». «Señora Olona, yo hago mi debate, haga usted el suyo», le contesta el candidato del PP a la reelección.

Inmaculada Nieto (Por Andalucía)

[A Moreno] «Encontrar a un pediatra en la sanidad pública en Andalucía es encontrar al santo grial y la Salud Mental la han descuidado. Lo que había en la puerta de Canal Sur no era una romería. Son bomberos forestales, personal de la dependencia maltratado y le están pidiendo que cumpla la ley (de estabilización de interinos)». Se refiere a la protesta de trabajadores públicos a la llegada de los candidatos a la sede de Canal Sur.

«Las políticas que hace mi compañera Yolanda Díaz (ministra de Trabajo) han traído alegría».

[a Moreno] Citando a la cantante Shakira: «Me viene una canción a la cabeza: 'Le felicito, qué bien actúa».

«Señor Moreno, a usted se le está poniendo toda la cara de la señora Susana Díaz , esa prepotencia, ese vivir por encima de la realidad... Y ya sabe usted dónde está Susana Díaz».

[A Moreno] «Deje usted de esconderse detrás de la herencia o de alguien que pasa».

«Señor Moreno, ven ustedes una hormigonera y se vuelven locos».

«Usted, señor Moreno Bonilla, lo siento mucho, es un muy mal gobernante».

[A Moreno] «A usted le viene bien esta espectacularización porque así parece moderado»

Macarena Olona versus Juanma Moreno

La dirigente de la formación de Santiago Abascal exhibe varios libros de texto escolares: «Está muy feo lo que han hecho esta semana. Han intentando desacreditar mis palabras cuando saqué [en el anterior debate] un libro en el que criminalizaban a los cazadores, acudiendo ustedes a Newtral, de Ana Pastor, un satélite de La Sexta». Se pone a leer uno de los libros escolares que trae, aunque reconoce que le da «vergüenza»: « ¿Qué es la masturbación? Esto, enseñándoselo a los niños de diez años... ¿Quiere leerlo? Si un hombre se acerca a mi hijo hablando de masturbación en el parque llamaré a la Policía. Ustedes [a Moreno], han metido a las personas del parque en las aulas». «La señora Olona me ataca con libros de texto de hace una década que descontextualiza y la izquierda también me ataca», se quejó el presidente andaluz.

[A Moreno] «Deje de hablar en 'politiqués' y conteste: ¿Va a ser mi vicepresidente en la Junta de Andalucía», le desafía Olona. «Eso es un delirio», le responde el candidato de PP a la reelección.

Teresa Rodríguez vs. Macarena Olona

La portavoz de Adelante Andalucía defiende que los niños tengan educación sexual frente a la portavoz de Vox: « Decía Woody Allen que masturbarse es hacer el amor con la persona que más quieres. Los niños y niñas empiezan a tener relaciones a esa edad. Si no hay educación sexual en valores en los colegios, luego tenemos colegios de curas en los que dicen que masturbarse te deja ciego. Eso parecer ser que es lo que quiere Vox y no puede ser«, replica Rodríguez a Olona.

Sobre las acciones que tiene la candidata de Vox en la eléctrica Iberdrola a cuenta del cambio climático: «Seguramente a la señora Olona, no le interesa esto porque van a reducir los beneficios de sus acciones que tiene en Iberdrola. 'Iberdrolona' podemos llamarla a partir de hoy ». La portavoz de Vox no se calló: «Como es la segunda vez que alude a mis acciones en Iberdrola, como miles de hogares españoles, 700 euros de mis ahorros, estoy segura de que Kichi se ha gastado en comilonas mucho más, y con dinero público».

Olona recriminó a Rodríguez que había boicoteado la huelga del metal en Puerto Real, Cádiz, al enviar tanquetas. La candidata de Adelante Andalucía salió al contraataque: «Los que tiraban las bolas desde la tanqueta eran de su partido, ponían en las pelotas Viva España y viva Vox».

Macarena Olona (Vox)

«Hoy la Junta de Castilla y León ha anunciado un recorte del 50% en las subvenciones a patronal y sindicatos [...] Se deben disolver UGT y CCOO después de devolver la pasta que recibieron porque prostituyen la acción sindical»

«El problema, Juanma, es que os habéis tragado la bazofia ideológica que impuso (el socialismo). Y no han devuelto el dinero robado»

«Los políticos progres son los nuevos señoritos que vienen a mirar por encima del hombro a los trabajadores andaluces».

«Los andaluces tienen la oportunidad de darle una patada a Pedro Sánchez en el trasero de Juan Espadas».

«Tienen mi compromiso de que los extraordinarios profesionales de Canal Sur van a mantener sus puestos, pero los enchufados, activistas y amiguetes no van a durar ni un telediario».

[Sobre los pactos] « Señor Moreno, si tan solo necesita una sola abstención para ser presidente no lo va a ser si Vox no está en el Gobierno. Yo aquí, ante toda Andalucía, le ofrezco ser mi vicepresidente».

«Sólo he recibido mofas. Prometí que Vox iba a ser muy honesto. Yo amo Andalucía y por ello le propongo al señor Moreno gobernar juntos. Yo tengo tan poquitas ganas como el señor Moreno de gobernar juntos . Vengo con hambre de prosperidad y esperanza».

Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía)

«Hoy se están desmayando niños en los centros escolares y profesores» por la falta de climatización. Marín defendió las inversiones en equipamiento que ha realizado el exconsejero Javier Imbroda, ya fallecido, y recordó a Teresa Rodríguez que « hasta 2018 los padres iban a los colegios con un ventilador ».

«Señor Moreno, garantice los derechos de las personas LGTBI, que ninguna persona en Andalucía tenga que volver al armario en su puesto de trabajo, su equipo de fútbol o en su cofradía»

«Los andaluces no podemos confiar en las formaciones con sede en Madrid, que responden a los intereses de su partido. Enfocan esto como una antesala de otra cosa. Pero esto no es un granero de votos.... Eso es una falta de respeto a las andaluces».