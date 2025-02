Por Andalucía pide el voto de los socialistas desencantados para «hacer frente a las derechas»

En la recta final de la campaña electoral, Inmaculada Nieto, candidata de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, ha protagonizado un acto en Jerez acompañada de Alberto Garzón , ministro de Consumo, y Juan Antonio Delgado , cabeza de lista por la provincia de Cádiz de la confluencia de izquierdas.

El mitin contó con una gran afluencia de público, que entre los distintos turnos de palabras jaleaban cánticos de «¡Sí se puede!» y «¡Estas elecciones, las vamos a ganar!». Una intérprete de lengua de signos, a quien Nieto ha agradecido su trabajo en el inicio de su intervención, trasladaba los diferentes discursos a la asociación de personas sordas, presente en el acto.

También intervinieron Martina Velarde , secretaria general de Podemos Andalucía; Esperanza Gómez , cabeza de lista por Sevilla; José Antonio Jiménez , de Iniciativa del Pueblo Andaluz; Alba Zambrano , número dos por la lista de Cádiz.

En busca del voto socialista desilusionado

Durante el mitin, los diferentes integrantes de la confluencia han incidido, principalmente, en tres mensajes de cara al próximo 19-J. En primer lugar, y como ha venido ocurriendo en actos anteriores, l os candidatos de Por Andalucía han pedido el voto a los socialistas desencantados. Nieto ha solicitado a «quienes se sienten socialistas pero no se ven representados en este momento por el PSOE» que no se queden en casa y apuesten por el «bloque progresista» que ella lidera.

Asimismo, el ministro de Consumo ha solicitado a los socialistas indecisos «un voto de confianza» en favor de Por Andalucía para «hacer frente a las derechas» . Ha opinado Garzón que «Andalucía no se ha vuelto de derechas», sino que lo que ha ocurrido es que «mucha gente de izquierdas y progresistas ha perdido la fe con los gobiernos socialistas».

En este mismo sentido, la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía por el conglomerado de partidos de izquierdas ha descalificado al candidato socialista, Juan Espadas . Nieto lo ha definido como «un candidato soso, serio y formal» y le considera «un poco antiguo» , aunque ha afirmado que le ha dedicado estos calificativos «con el mismo cariño y afecto» con el que Espadas se ha estado refiriendo a ellos «con lo del voto útil».

El segundo de los mensajes trascendentales de la campaña de Por Andalucía, que tampoco es novedoso, es la negación a facilitar un gobierno de derechas . El cabeza de lista por Cádiz, Juan Antonio Delgado, ha incidido de nuevo en que la confluencia de izquierdas «no va a facilitar ni por activa ni por pasiva un gobierno de las derechas» por tener «conciencia de clase».

Por último, otra de las consignas ha sido deslegitimar las encuestas y hacer hincapié en que aún no se han abierto las urnas, por lo que «el guion no está escrito», tal y como ha afirmado Delgado. Por ello, los intervinientes animaron a los congregados a que fuesen a votar el domingo y a que no se resignen ni den por perdidos los comicios.

«¿Quién va a votar a Moreno Bonilla?»

Inmaculada Nieto, en base a su propia experiencia, no se explica los resultados que adelantan las encuestas . La candidata de Por Andalucía ha asegurado que en todos los rincones de la región ha recibido quejas y ha percibido el descontento con el Gobierno de PP y Ciudadanos de colectivos como los autónomos, gente del campo, los trabajadores de la Junta, SAS y Canal Sur, las AMPAS de los centros escolares y otros que ha mencionado., etc. «¿Quién va a votar a Moreno Bonilla? Si está todo el mundo perjudicado por las políticas del PP», ha reflexionado Nieto.

Inmaculada Nieto, durante su intervención en el mitin Miguel Guerrero

La líder de Por Andalucía ha defendido que mientras que el candidato del Partido Popular ha rehuido de los problemas de los andaluces durante la campaña, su confluencia ha hablado «de vivienda, empleo, fondos europeos, industrialización, pobreza infantil, sanidad, educación, emergencia climática...». Todo aquello que, opina, no se ha gestionado bien durante la legislatura y de lo que Juanma Moreno no ha hablado porque quería «hacer campaña en romerías y ferias».

«En Andalucía hay una mayoría de gente damnificada por las políticas del Partido Popular y una minoría que se beneficia», ha asegurado Nieto. Una idea que comparte Garzón. El ministro de Consumo ha defendido que «a las élites les interesa que la gente humilde y sencilla no vaya a votar ni se meta en política». Asimismo, ha alertado de que hay fuerzas políticas -en clara alusión a los partidos de derechas- que desean volver a «los viejos tiempos, a las desigualdades y a que gobiernen los señoritos».

En su intervención, el cabeza de lista por Cádiz también se ha referido a los partidos de derechas. Delgado ha equiparado a las formaciones lideradas en Andalucía por Moreno y Olona al considerar a «Vox igual que el Partido Popular pero sin filtros» . «PP y Vox comparten una agenda política que no puede consolidarse en el Gobierno de la Junta», ha incidido Inmaculada Nieto, quien ha colocado a su confluencia de izquierdas como alternativa.

Los servicios públicos, principal vitola

Nieto y Garzón han criticado las políticas del Partido Popular y han situado los servicios públicos, los derechos y la igualdad de oportunidades en el otro lado de la balanza. El ministro de Consumo ha criticado que Juanma Moreno «baje los impuestos a los más ricos», porque entiende que de esta forma hay menos dinero para los servicios públicos , que ha definido como «el mejor mecanismo de igualación».

Alberto Garzón arropa la candidatura de Por Andalucía en Jerez Miguel Guerrero

Por su parte, Nieto se ha referido «al sufrimiento» de los ciudadanos a la hora de criticar las gestión del Gobierno andaluz en cuestiones como las listas de espera para la atención sanitaria, los despidos de docentes y sanitarios, la privatización de la formación profesional y universitaria, etc.

«No queremos ser una oposición perfecta», sino que la candidata de Por Andalucía sueña con gobernar y con «un BOJA cargado de decisiones para nuestra gente» . Entre ellas, ha mencionado la contratación de más sanitarios, «cortar el paso» a las universidades privadas y la privatización de la FP, desplegar la agenda feminista o luchar contra el cambio climático, entre otras.

Un Gobierno para Andalucía como el de España

La alternativa a PP y Vox que propone la confluencia de izquierdas es reeditar el Gobierno central. «El Gobierno útil que ya tenemos en España puede tener su réplica en Andalucía», ha asegurado la candidata de Por Andalucía.

Y, dentro de esa idea, otro de los mensajes principales de los intervinientes es que los grandes logros del Ejecutivo se han obtenido gracias a Podemos, que ha tenido que «llevar un poco a rastras al PSOE para tomar esas decisiones» , según Nieto.

Precisamente, Alberto Garzón ha reivindicado que las consecuciones del Gobierno central de coalición, como el cerco a las casas de apuestas que ha ejecutado desde su ministerio o la reforma de la Ley Laboral llevada a cabo por Yolanda Díaz, las han protagonizado miembros de Podemos. «Ampliamos los derechos desde la izquierda», ha sostenido el ministro de Consumo.

Por todo ello, ha señalado Garzón que la candidatura liderada por Inmaculada Nieto «no solo tiene puesto los ojos en el próximo 19-J», sino en lo que se desea construir a partir del día siguiente. «Somos seis organizaciones muy distintas, con gente distinta, por eso estamos en formaciones diferentes, pero sabemos qué tenemos en común y en qué lado de la trinchera estamos», ha señalado el ministro de Consumo como la razón de ser de Por Andalucía.

Los saludados por Delgado agradecen el gesto al candidato de Por Andalucía Miguel Guerrero Uno de los momentos más aplaudidos Lo primero que hizo Juan Antonio Delgado, cabeza de lista por Cádiz, al llegar al atril fue saludar a dos «compañeros de la penúltima fila» que se encontraban entre el público con la frase «¡Viva el Sáhara libre!». Los aludidos se levantaron y agradecieron el gesto, y el resto de los asistentes aplaudieron durante medio minuto.