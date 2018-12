Elecciones en Andalucía 2018 La economía y la regeneración serán las bases del nuevo Gobierno andaluz Juanma Moreno y Juan Marín dejan claro que la negociación se «circunscribe» al PP y Ciudadanos

Stella Benot

El pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos para gobernar la Junta de Andalucía tras más de 36 años de hegemonía socialista está ya hecho aunque no decidido al detalle porque quedan muchas dudas por resolver y una negociación que no será fácil aunque hay «clara voluntad de acuerdo» por ambas partes. La primera duda es si se ha negociado realmente en la reunión que este martes mantuvieron las cúpulas de ambos partidos en el Parlamento de Andalucía o si ya la habían cocinado Teodoro García Egea y José Manuel Villegas, los secretarios generales de PP y Ciudadanos, respectivamente, en Madrid. Resulta curioso destacar que ambos se escurrieron de la prensa al terminar el encuentro dejando todo el protagonismo a Juanma Moreno y Juan Marín, respectivamente.

Es más, Juan Marín respondió airadamente cuando se le preguntó si se sentía tutelado, «esta negociación la lidero yo», mientras que Juanma Moreno no paraba de repetir que las negociaciones se producen entre Ciudadanos Andalucía y el PP andaluz. Y no sólo eso. «Se circunscriben al PP y a Ciudadanos», dejando fuera a Vox, un partido con el que se entendería sólo Juanma Moreno en el caso de ser necesario. La formación naranja no quiere saber nada de sus doce diputados, a pesar de que pueden ser clave para que el Gobierno del cambio salga adelante. Pero ellos, desde luego, no van a negociar nada. O eso defienden al menos.

La segunda incógnita que todavía no han querido despejar es quién será el presidente de la Junta. Pero una cosa es la información oficial que trasladaron ambos partidos y otra la realidad porque será Juanma Moreno quien se siente en el sillón principal de San Telmo mientras que Juan Marín será el vicepresidente; además, Ciudadanos tendrá la Presidencia del Parlamento de Andalucía. ¿Marta Bosquet? es más que probable que ese honor le corresponda a la diputada por Almería que, además, forma parte de la dirección nacional de Ciudadanos. Es abogada y lleva tres años y medio en el Parlamento, donde ha participado en la comisión de investigación de los cursos de formación.

Porque ambas formaciones políticas están muy interesadas en la liturgia de este pacto que seguirá una ruta predeterminada que se va a desarrollar en varios pasos. Empezando por este miércoles cuando se van a sentar las comisiones negociadoras del acuerdo programático que ya han empezado a escribir y que tiene tres patas. La economía y la bajada de impuestos; la regeneración democrática y la transparencia; y los servicios públicos, sobre todo la sanidad (con una reforma del SAS), la educación y los servicios sociales.

Pero aquí todo está por escribir. La negociación en estos aspectos «será dura y difícil», mucho más teniendo en cuenta que quienes llevan la manija, Teodoro García Egea (PP) y José Manuel Villegas (Ciudadanos) reconocen en privado que Andalucía es como un país y que la Junta es una enorme maquinaria de dimensiones de las que todavía no se hacen ni una idea.

Los plazos marcados por ambos partidos señalan el lunes 17 de diciembre como fecha tope para el cierre de esta negociación política y así dar paso a la siguiente fase. Ese día volverá a verse la comisión política.

El Parlamento

Una vez aclarado el qué, será el momento de decidir el quién. Y la negociación se centrará entonces en los nombres del nuevo Gobierno andaluz y también en la Mesa del Parlamento, un órgano crucial en esta XI Legislatura con una Cámara tan fragmentada. Así, el PP y Ciudadanos se repartirán cuatro puestos de la Mesa (incluyendo la Presidencia), dejando tres libres para el resto de los partidos.

Una opción es que se los ofrezcan al PSOE, a cambio claro de su abstención ante la propuesta de PP y Ciudadanos, mientras que el resto de partidos (Adelante y Vox) se queden sólo con vocalías y sin voto, y otra diferente es que ocupe uno cada uno de los tres partidos restantes, PSOE, Adelante Andalucía y Vox.

Para la primera opción, será necesaria la intervención del Letrado del Parlamento ya que el reglamento de la Cámara establece que todos los partidos deben estar representado en este órgano de Gobierno. Pero en la X Legislatura que acaba de terminar la parlamentaria popular Patricia del Pozo reclamó ante el Tribunal Constitucional que le dio la razón: estará en la Mesa del Parlamento aquel diputado que haya obtenido más votos, al margen del partido al que pertenezca.

Para no dejar entonces fuera a IU de este órgano de Gobierno de la Cámara, se acordó concederle un puesto sin voz y sin voto pero que, al menos, permitiera a este grupo estar informado de lo que sucedía en el Parlamento.

Hay todavía una variante más. Si pactan el PSOE y Adelante Andalucía, podrían lograr hasta la Presidencia del Parlamento porque sumarían 50 diputados frente a los 47 de PP y Cs. Entonces sí que PP y Ciudadanos necesitarían de los apoyos de los 12 diputados de Vox.