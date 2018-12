Elecciones en Andalucía 2018 Vox advierte de que si PP y Cs le desprecian puede haber repetición de elecciones andaluzas La formación de Santiago Abascal reclama su puesto en la Mesa del Parlamento y que el PSOE no lo presida

Romualdo Maestre

Los contactos entre el Partido Popular de Andalucía y Vox no se produjeron. Este pasado jueves se esperaba un encuentro entre sus representantes de una mesa en la que no se encontraban ninguno de sus aspirantes a presidir la Junta, ni Juanma Moreno ni Francisco Serrano. Y las dos únicas condiciones que puso la formación de la nueva derecha para apoyar inicialmente al PP eran tener un miembro de Vox en la Mesa del Parlamento —como le avala el reglamento de la Cámara al tener grupo propio— y que el PSOE no la presidiera. Pero la llamada no llegó. Desde Vox no entienden como estas dos medidas tan lógicas encontraron el escollo de Ciudadanos, que habiendo apoyado al gobierno de Susana Díaz, ahora no quieran pactar esto como primer paso para dar un cambio radical en el color político de la Junta de los últimos 36 años. «El maltrato de Cs y el desprecio del PP a los 400.000 andaluces de Vox podría abocar a Andalucía a nuevas elecciones. Dijimos que no seríamos un obstáculo para el cambio, pero tampoco un felpudo para la soberbia de nadie o la continuidad del socialismo con otras siglas», fue la reacción de Santiago Abascal en las redes sociales. Abascal además puso por la mañana en duda que Ciudadanos sea un partido que «tenga clara» la idea de España y criticó duramente que se acerque al PSOE para buscar una investidura en Andalucía. Nada se sabía entonces del acuerdo programático con el PP.

«Nada que pactar con el PSOE»

Para Abascal «con este PSOE no hay nada que pactar», en referencia al acercamiento de la formación de Albert Rivera a PSOE, al que Ciudadanos pide abstenerse para facilitar un Gobierno de cambio en Andalucía comandado por la derecha. El dirigente de Vox subrayó en una entrevista de esRadio que el PSOE es el partido que ha trasladado el «golpe de Estado desde la Generalitat a la Moncloa». Frente a Pedro Sánchez, al que acusa de asociarse con golpistas y proetarras en un Frente Popular, Abascal propuso una «alternativa nacional», aunque duda del compromiso de los de Albert Rivera.

«Yo ni siquiera hablo de bloque de centro derecha. Tiene que haber una alternativa nacional que fundamentalmente crea en la nación y en el imperio de la ley, y me preocupa que Ciudadanos no tenga claro ese elemento», señaló el dirigente de Vox.

Según Abascal sería una «mamarrachada» que Ciudadanos pueda pactar con los socialistas dejar la presidencia de la Mesa del Parlamento, a cambio de que éstos apoyen una investidura de un Ejecutivo de PP y Ciudadanos. «Sabemos a qué se conduce: no se abren las ventanas, ni se levantan las alfombras. No se haría una auditoría sobre la corrupción», indicó sobre un posible pacto con el PSOE que pondría en peligro la investidura del Gobienro del cambio.

El presidente de Vox insistió además en sus peticiones para un gobierno de derechas en Andalucía, en el que no pide entrar, pero sí reclama rebaja de impuestos, acabar con «organismos superfluos» o derogar las leyes de Memoria Histórica y Violencia de Género. Con respecto al cierre de Canal Sur, una de las primeras cuestiones que saltó a la palestra tras las elecciones y que el PP recordó que está blindado en el Estatuto de autonomía, Abascal ha insistido en que se puede «desmontar».

«Es posible transformar Canal Sur en algo que no sea tan gravoso», declaró. «Se pueden quedar los toros y el programa de Juan y Medio», ironizó.

Cambio seguro

Ciudadanos, muestra su preferencia por una Mesa del Parlamento sin representación de Vox y Adelante Andalucía, pero recalca que ante todo trabaja para hacer efectivo el cambio de Gobierno en Andalucía.

El secretario de Comunicación de Ciudadanos (Cs), Fernando de Páramo, en una entrevista insistió en que habrá cambio en Andalucía y que esto «es lo que más interesa a miles de andaluces que han votado eso», de modo que la presidenta de la Junta en funciones y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, dijo, «se va a ir a su casa, el PSOE-A va a pasar a la oposición y tiene que asumir que ha perdido, que tras 40 años ya está bien».