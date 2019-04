Siete mujeres matemáticas asombrosas que no deben ser olvidadas Algunas de ellas desarrollaron sus carreras de forma autodidacta o a la sombra de su colegas masculinos Han hecho aportaciones fundamentales a las ciencias exactas sin que apenas se sepa

La gente tiende a pensar que no ha habido muchas mujeres dedicadas a la ciencia, en particular a las matemáticas. Sin embargo, muchas más de las que pensamos han realizado aportaciones importantes a esta disciplina, a pesar de que tuvieran que aprender de manera autodidacta o con mentores privados. Recuperar la figura de estas pioneras nos devuelve una parte de la historia no aprendida que es necesario conocer tanto por justicia como para tener referentes de mujeres matemáticas inspiradoras.

Estas son las breves historias de siete de las trece mujeres protagonistas del libro «Mujeres matemáticas. Trece matemáticas, trece espejos». Son siete perfiles diversos, elegidos con dificultad porque es difícil seleccionar solo una parte de biografías tan interesantes. Ellas son Carolina Herschel, Sophie Germain, Ada Lovelace, Sofia Kovalevskaya, Katherine Johnson, María Wonemburger y Maryam Mirzhakani.

Recordar a estas mujeres es una cuestión de justicia. Además, nos devuelve esa historia no contada que también forma parte de nuestra herencia.

Caroline Herschel: de pulir espejos a descubrir un cometa Caroline Herschel - Wikipedia De pequeña, a Caroline Herschel (1750-1848), su padre la enseñó a observar las estrellas. Su vida transcurrió supeditada a la de su hermano, el reconocido astrónomo William Herschel. Muchos de los éxitos del científico se deben al constante apoyo de Caroline, quien tenía como tareas desde esmerilar y pulir espejos, pasando por realizar cálculos algebraicos, hasta establecer distancias astronómicas. Fue la primera mujer en descubrir un cometa, pero tuvo que esperar hasta 1835 para ser reconocida como miembro de honor de la Royal Astronomy Society: tenía en ese momento 85 años. Sophie Germain: la mujer que falta en la Torre Eiffel Sophie Germain - C.C. Sophie Germain (1776-1831) estudió y aprendió matemáticas de manera autodidacta a pesar de la oposición de su familia. Realizó importantes contribuciones en campos tan dispares como la teoría de números o la teoría de la elasticidad. Sus matemáticas no consiguieron su pleno desarrollo al haber carecido de una educación formal y organizada. Tuvo que trabajar en solitario, porque la autoridad científica de su época la excluía por ser mujer. Gustave Eiffel –quien realizó su famosa construcción gracias, entre otros, a los aportes en teoría de la elasticidad de Germain– hizo grabar en la torre los apellidos de 72 'sabios', todos varones: Sophie, evidentemente, no aparece. Ada Lovelace: la primera programadora Ada Lovelace - Wikipedia Ada Lovelace (1815-1852), hija de Anna Isabella Milbanke –la princesa de los paralelogramos– y de Lord Byron –el poeta maldito– heredó la brillantez de su madre y de su padre. Fue una matemática visionaria, con una imaginación desbordada. Se la considera como la primera persona programadora de la historia: creó un algoritmo para calcular los números de Bernoulli en una máquina analítica que el ingeniero Charles Babbage debía construir… aunque no se hizo realidad por falta de financiación. Sofia Kovalévskaya: poeta del alma Sofia Kovalévskaya - Wikipedia Sofia Kovalévskaya (1850-1891) ha pasado a la historia fundamentalmente por el conocido como teorema de Cauchy-Kovaleskaya. Pero también investigó, entre otros, sobre los anillos de Saturno. Su mayor éxito matemático fue su investigación sobre la rotación de un sólido alrededor de un punto fijo por el que obtuvo el Premio Bordin de la Academia de Ciencias de París en 1888. Es imposible ser matemático sin ser un poeta del alma, afirmaba Sofia. De hecho, ella también se dedicó a la literatura. Katherine Johnson: el cálculo del cohete Katherine Johnson - Wikipedia Katherine Johnson (1918) fue una niña prodigio, conocida por su gran precisión en los cálculos necesarios para la navegación aeronáutica. Se le deben desde los cálculos de las trayectorias de los primeros vuelos espaciales de Estados Unidos hasta los que llevarían al hombre a la Luna. Su pasión por la ciencia se resume en estas bellas palabras: Algunas cosas desaparecerán de nuestra vista, pero siempre habrá ciencia, ingeniería y tecnología. Y siempre, siempre, habrá matemáticas. María Josefa Wonenburger: el mérito en la sombra María Josefa Wonenburger - Wikipedia María Josefa Wonenburger Planells (1927-2014) se enamoró desde niña de las matemáticas, para las que tenía especiales habilidades. Desde su Galicia natal viajó a Estados Unidos gracias a las primeras becas Fullbright. Sin oportunidades para prosperar en España, investigó en Canadá y Estados Unidos junto a los mejores especialistas en álgebra, dirigiendo varias tesis doctorales. A pesar de sus grandes éxitos en teoría de grupos clásicos y álgebras de Clifford, su vida académica se vio truncada en 1983 cuando su madre enfermó y ella regresó a España para cuidarla. Maryam Mirzakhani: la primera Medalla Fields Maryam Mirzakhani - EFE Maryam Mirzakhani (1977-2017) saltó a la fama en 2014 cuando fue galardonada con la Medalla Fields. Fue la primera mujer en recibirla, además de la primera persona iraní. Ingrid Daubechies –primera mujer en presidir la Unión Matemática Internacional que concede este galardón– decía de ella al serle otorgada la Medalla: Ella encarna una rara combinación de habilidad técnica, gran ambición, una visión a largo plazo, una curiosidad profunda. Ninguna otra mujer ha recibido de nuevo este galardón. Marta Macho Stadler es matemática e investigadora. Ha coordinado el libro «Mujeres matemáticas. Trece matemáticas, trece espejos».