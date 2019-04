La NASA confirma el accidente de la nave Crew Dragon, poniendo en peligro los viajes tripulados

Space X y la NASA investigan las causas de la «anomalía» registrada durante unas pruebas de motor de la cápsula Crew Dragon, que complica la vuelta de Estados Unidos a los vuelos espaciales tripulados.

SpaceX está probando la Crew Dragon antes del primer vuelo de prueba de la cápsula con astronautas a finales de este año, tras una exitosa misión de demostración no tripulada a la Estación Espacial Internacional a principios de marzo.

SpaceX confirmó el accidente, reportado por primera vez por Florida Today, en un comunicado el sábado por la noche. No se reportaron heridos. «Anteriormente, SpaceX realizó una serie de pruebas de motor en un vehículo de prueba Crew Dragon en nuestro banco de pruebas en la Zona de Aterrizaje 1 en Cabo Cañaveral, Florida», dijo un portavoz de la compañía. «Las pruebas iniciales se completaron con éxito, pero la prueba final resultó en una anomalía en el banco de pruebas».

El administrador de la NASA, Jim Bridenstine, tuiteó que la agencia espacial fue notificada del accidente. «Los equipos de la NASA y Space X están evaluando la anomalía que ocurrió hoy durante una parte de la prueba de fuego estático de los motores Super Draco de la cápsula Dragon en la zona de aterrizaje 1 de Space X en Florida», dijo Bridenstine en una declaración escrita. «Es por eso que probamos. Aprenderemos, haremos los ajustes necesarios y avanzaremos de manera segura con nuestro Programa de Tripulación Comercial».

NASA has been notified about the results of the @SpaceX Static Fire Test and the anomaly that occurred during the final test. We will work closely to ensure we safely move forward with our Commercial Crew Program. pic.twitter.com/yE2J5yGzA7