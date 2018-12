China lanza la primera misión a la cara oculta de la Luna

La sonda espacial china Chang E-4 ha despegado de la Tierra este 7 de diciembre para realizar el primer aterrizaje de la historia en la cara oculta de la Luna, previsto a principios de enero, según informa el medio chino «Global Times».

La nave, que lleva el nombre de la mítica Diosa de la Luna, alunizará en la cuenca de Aitken, donde tomará imágenes de la superficie y muestras del suelo. La nave despegó con la ayuda de un cohete Larga Marcha 3B desde el centro de lanzamiento de satélites de Xichang a las 18.23 GMT del viernes. La misión está compuesta por un orbitador y un aterrizador, que desarrollará diferentes experimentos en una región de la superficie lunar que permanece prácticamente virgen a la exploración humana.

Watch the video that shows China's #ChangE4 lunar probe blasted off early Saturday local time, which is expected to explore the far side of the Moon. (Video: CCTV News) pic.twitter.com/QZc9DV1Mua