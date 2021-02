Hoy aterriza el rover 'Perseverance' en Marte La misión 'Mars 2020' se enfrenta a uno de sus momentos más críticos: posarse sobre suelo marciano tras los temidos «siete minutos de terror»

Patricia Biosca SEGUIR Madrid Actualizado: 18/02/2021 01:19h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hoy, jueves 18 de febrero, viviremos una jornada histórica: si todo va según lo previsto, el rover 'Perseverance' de la NASA, el más avanzado de todos los vehículos enviados a Marte, se posará esta noche, a las 21:55 (hora española) en el cráter Jézero, donde intentará encontrar signos de vida pasada. Jezero es una cuenca donde los científicos creen que un antiguo río desembocaba en un lago y depositaba sedimentos en forma de abanico, como los deltas que se forman en la Tierra. Los científicos sostienen que la geología del planeta probablemente haya conservado restos de cualquier tipo vida que se afianzara allí hace miles de millones de años. Pero Jezero también es un lugar peligroso: tiene acantilados escarpados, dunas de arena y campos de rocas. Y tan solo el hecho de aterrizar en Marte es toda una proeza, ya que aproximadamente la mitad de las misiones ha fracasado en el intento. Estamos, por tanto, ante una gesta complicada.

Aún así, desde la NASA se muestran muy optimistas: «Los datos que nos llegan hasta ahora confirman que todo va según lo esperado. La nave está lista y el equipo también. Todo el trabajo una década se va a poner a prueba en este aterrizaje», explicaba en una rueda de prensa online este miércoles Matt Wallace, director adjunto de la misión 'Mars 2020'. Detrás queda un viaje de 470 millones de kilómetros y casi siete meses de duración. Y el éxito de las sondas china y emiratí, que conseguían sus objetivos de encaramarse a la órbita marciana hace apenas unos días, marcando el principio de lo que han sido días históricos en la exploración espacial. Ahora, la NASA está llamada a poner la guinda del pastel a un febrero histórico y la antesala de toda una nueva ciencia que quién sabe qué nuevos secretos nos revelará de nuestro vecino cósmico.

«Los informes indican un clima favorable para las operaciones», explicaba por su parte Al Chen, ingeniero de entrada, descenso y aterrizaje del JPL de la NASA. «Los cielos parecen estar claros, pero eso no nos garantiza el éxito». En efecto, se trata de una maniobra complicada: entrará en la atmósfera marciana a unos 20.000 kilómetros por hora y, en menos de siete minutos, la sonda tendrá que frenar hasta los 2,7 kilómetros por hora. Y todo ello superando temperaturas de 1.300 grados y las características de un mundo bastante desconocido. «Es muy difícil dar un porcentaje concreto de probabilidades de éxito -indicaba Wallace-, porque intervienen muchos factores y hay muchas cosas que aún no entendemos de Marte».

Fases del aterrizaje del 'Perseverance' en Marte - NASA

Experiencias y pandemias

Sin embargo, el 'Perseverance' cuenta con algo que no tenían sus predecesores: más experiencia que nunca. Todo lo aprendido con los anteriores rover se aprovechará para este nuevo hito. «Ningún aterrizaje en Marte está garantizado, pero nos hemos estado preparando una década para poner las ruedas de este rover en la superficie de Marte y ponernos manos a la obra», afirmaba Jennifer Trosper, subdirectora de proyectos de la misión en JPL. Sin embargo, los ponentes resaltaban que sí que había habido una cuestión con la que nadie contó al principio. Una pandemia. «Es cierto que la crisis por el covid-19 nos ha obligado a trabajar de forma diferente a lo que estábamos acostumbrados, pero el equipo ha hecho un enorme esfuerzo y esperamos que todo salga a la perfección», apuntaba Wallace.

«Esto no es el final de la misión, tan solo es el principio», aseveraba por su parte Trosper, que explicaba que unas horas después del aterrizaje, si todo va bien, llegarían las primeras imágenes desde el 'Perseverance' en su nuevo hogar, donde intentará encontrar restos de antigua vida. Pero, ¿y si no encuentra nada? La directora de la División de Ciencias Planetarias de las Misiones Científicas de la NASA, Lori Glazer, sentenciaba: «Eso no significa que no haya huellas de vida en otros sitios de Marte, o incluso en otros planetas, por lo que tendremos que trabajar más duro aún para encontrarlos. Y, en el caso de que confirmemos este punto, todavía el planeta rojo nos puede dar muchas claves sobre los orígenes del universo y sobre nosotros mismos». Se acercan tiempos interesantes, sin duda.

Hoy aterriza el rover 'Perseverance' en Marte es un contenido original de ABC.es