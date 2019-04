Las ardillas gigantes multicolor existen, pero solo en esta parte del mundo

No es una ardilla teñida o producto del «Photoshop». Las ardillas multicolor existen, son «gigantes» y recorren libres los bosques del sur de la India. Aunque normalmente sus tonos varían entre tonos cobrizos, algunas pocas nacen con el pelaje morado y azul, lo que las convierte en un espectáculo, tal y como han demostrado las imágenes publicadas por el fotógrafo aficionado Kaushik Vijayan, que han corrido como la pólvora por internet ante la incredulidad de muchos usuarios.

La Ratufa indica o ardilla gigante de Malabar es una de las cuatro especies de los roedores más pesados de su familia, que pueden llegar a medir un metro de largo y a pesar dos kilos. Junto a esta vistosa ardilla, sus «familiares» no tienen unos abrigos tan vistosos: la Ratufa affinis, que se encuentra en Tailandia, Malasia, Singapur e Indonesia, tiene un color marrón o canela; por su parte, la Ratufa bicolor, como su nombre indica, es principalmente negra y blanca; por otro lado, la Ratufa macroura, también conocida como la ardilla gigante de Sri Lanka, tiene dos tonos de negro y gris. Todos estos parientes son más conocidos que la ardilla Malabar, de ahí la sorpresa al difundirse las fotografías.

Incredible #pictures of giant multi-coloured squirrels set #social media alight!#Photographer Kaushik Vijayan snapped the animals in their native habit. The Malabar Giant #squirrel - double the size of their grey relatives - live deep in the #forests of #India. pic.twitter.com/BLFRZf6VHy