Moisés Nieto inaugura la semana de la moda madrileña

Mañana arranca oficialmente la 73 edición de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid , la pasarela de moda internacional de Madrid y lo hace adelantándose a las demás capitales y manteniendo desfiles presenciales, aunque con una disminución importante en el número de asistentes por la pandemia. Una lástima que el gran trabajo de los diseñadores no se vea arropado por un público entusiasta, que siempre es de agradecer.

Moises Nieto muestra un abrigo de paño y una gabardina

Y antes de que Madrid se engalane de moda por todas partes, el diseñador Moisés Nieto nos sirve uno de los mejores aperitivos: su colección. Fuera ‘teóricamente’ del calendario oficial de Madrid Capital de Moda , que abarca la pasarela MBFWMarid y también Madrid Es Moda , que transcurrirá desde el 8 al 15 de abril, el diseñador jienense nos cita en pleno barrio de Salamanca, la calle Villanueva, para mostrarnos sus propuestas para el otoño invierno 2021/2022. «Así, colección otoño/invierno 21/22, sin nombre. Desde hace más de ocho años mis colecciones no tienen nombre. Eso lo dejo para las canciones, los libros… pero no las colecciones», nos comenta mientras nos muestra sus prendas expuestas en maniquís . Una exposición que nos lleva a cómo se mostraban las colecciones a principios de siglos. No había modelos, no había espectáculo, no había show.

Sastre en denim de su colaboración con Tejidos Royo © De San Bernardo

De los 24 propuestas destacamos la sencillez, tanto en patronaje como en estampados. Son colores sencillos, monocolor, salvo la utilización de antiguos tapices, que ha convertido en falda pañuelo, sencillez pura, y el resto del tapiz lo ha utilizado para unas botas espectaculares y ocho bolsos. «Lo que dio el tapiz», nos muestra.

Villacís entrega el premio Madrid es Mokda a Moisés Nieto © De San Bernardo

Con tan solo diez años en el mundo de la moda, el modisto ha conseguido ser reconocido nacional e internacionalmente. Valorado con premios desde sus inicios, ayer, sin ir más lejos, recogió de manos de la vicealcaldesa, Begoña Villacís , el premio que por la pandemia quedó aplazado desde septiembre del año pasado, el premio Madrid es Moda . En sus estanterías cuelgan los mejores reconocimientos del mundo de la moda, pero uno que le marcó, o puede que ya antes del galardón lo llevara en la sangre, ha sido el de Laboratorio MFShow by Ecoembes . El mundo del reciclaje, de la moda sostenida, de la no contaminación es una lucha en la que se ha subido «y no pienso bajarme», nos dice.

En primer plano, botas hechas con un tapiz antiguo © De San Bernardo

Su planteamiento es un fondo de armario importante y no el consumismo a lo loco y contaminante. Estamos viviendo tiempos pretéritos, de los años 50 , por culpa de la pandemia y estamos trabajando duro para salir adelante, “así que esta colección es una colección de reutilización. Prendas mías las he modificado, les he dado un toque diferente. Blusas de algodón, sastrería de inspiración postguerra, blazer sin hombreras, monos de trabajo, gabardinas, abrigos de lana y de pelo sintético y mucho tejido vaquero".

Abrigo de pelo sintético © De San Bernardo

Ha sido una colaboración con Tejidos Royo , tejido vaquero en negro y azul, pero que es ecológica, no contamina. El agua de lavado de estas prendas tan contaminantes se ha eliminado. Y con él ha elaborado pantalones, faldas plisadas, camisas… Una revolución del tejido denim que parece que llega para quedarse.