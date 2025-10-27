Suscríbete a
UCAM - Cádiz

Precios de las entradas y cómo comprarlas para ver en directo el UCAM - Cádiz de la Copa del Rey

COPA DEL REY. PRIMERA RONDA

El equipo gaditano se juega el pase a la siguiente ronda en una eliminatoria a partido único frente a la escuadra universitaria

El UCAM, primer obstáculo del Cádiz CF en la Copa del Rey

El UCAM gana 2-0 al Estepona y llega pletórico a su cita copera ante el Cádiz CF

El Cádiz CF también estará arropado en Murcia.
El Cádiz CF también estará arropado en Murcia. ARABA PRESS
Antonio Valimaña

Antonio Valimaña

Cádiz

El Cádiz CF afronta este martes a las 19.30 horas la primera ronda de la Copa del Rey. Será a partido único ante el UCAM Murcia en La Condomina. Allí también se darán citas seguidores cadistas, algunos desplazados desde tierras gaditanas y otros que acudirán al estadio al encontrarse en la capital murciana o en localidades cercanas.

Ya se pudo comprobar una vez más esta pasión por el Cádiz CF el pasado sábado en Los Cármenes, donde muchos seguidores amarillos presenciaron el encuentro liguero ante el Granada.

De cara a este encuentro los abonados universitarios podrán acceder de manera gratuita al encuentro presentando su carné de la presente temporada. De esta manera pretenden asegurarse un buen ambiente para que el UCAM se sienta arropado en la Copa del Rey.

Los precios generales para el público son los siguientes:

- Tribuna: 15 euros.

- Grada Lateral: 10 euros.

- Fondo: 5 euros.

- Entrada infantil: 5 euros para menores de 16 años de edad. Esta entrada solo se podrá adquirir el mismo día del encuentro, presentando el DNI de la persona en las taquillas del estadio.

Para comprar las entradas, que ya están disponibles, se puede hacer desde la página web compralentrada.com, aunque también de forma presencial en las oficinas del Estadio La Condomina de 9.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 18. 30 horas.

