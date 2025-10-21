El desplazamiento a Granada contará con su pachanga previa al derbi

La buena marcha del Cádiz CF, a pesar de la última derrota en casa frente al Burgos y que lo ha sacado de los puestos de ascenso directo, ayuda a que el desplazamiento a Granada de este próximo fin de semana tenga garantizado un pleno de animación y cadismo.

Así, la Federación de Peñas Cadistas, con su 'Marea Amarilla on tour' tiene ya en marcha dos autobuses para el desplazamiento a la cidad de Granada para los cadistas que hayan conseguido su entrada en taquilla; además, un gran numero de cadistas que no ha podido acceder al paquete de entradas del sector visitante del estadio Nuevo Los Cármenes está comprando entradas a través de la taquilla del club nazarí y también viajan en los autobuses fletados por la Federación de Peñas.

El derbi tendrá un color especial porque, con motivo de la celebración del partido, la federaciones de futbol de ambos equipos, G19 del Granada CF y FPC están organizando una pachanga matinal donde peñistas de ambas federaciones, con componentes de la Peña Exilio Cadista de Sevilla, fomentarán el buen ambiente entre ambas aficiones.

Este partido se jugará en las instalaciones deportivas de Aynadamar a partir de las 12 horas, iniciativa creada con el fin de reforzar al excelente relación que mantienen ambos colectivos mas allá de la rivalidad en el césped.

Desde la FPC se ha querido mostrar el agradecimiento a la Fundación Cádiz CF y al Ayuntamiento de Granada por la colaboración prestada para la realización de este evento.

Como no puede ser de otro modo, la Federación de Peñas Cadistas invita a todos los cadistas desplazados a que se junten en esta celebración.