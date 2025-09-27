El posible once del Cádiz contra el Ceuta

El Cádiz busca la cuarta victoria consecutiva como local ante el Ceuta y el partido no será sencillo a pesar de la condición de recién ascendido que tiene el conjunto caballa. Los amarillos quieren prolongar la buena racha que están protagonizando en este arranque liguero y para ello Gaizka Garitano quiere dar en el clavo a la hora del planteamiento del partido, consciente de los problemas de los caballas en el aspecto defensivo y, al mismo tiempo, con la precaución de poder frenar las armas ofensivas de un equipo que cuenta con dinamita arriba.

Garitano cuenta con las bajas de Joaquín González, Fali, José Antonio de la Rosa y David Gil, que está cerca de volver aunque no está disponible para este encuentro. La incógnita la pone Efe Aghama, que es duda tras sufrir un esguince. Por otro lado, el técnico recupera a Alfred Caicedo y a Javier Ontiveros, que ha completado la semana de trabajo y podría volver a tener minutos. Con todo esto, se esperan pocos cambios en el once del Cádiz CF contra la Agrupación Deportiva Ceuta. Vamos con la apuesta de CANAL AMARILLO.

Portería

Víctor Aznar continuará siendo una semana más el portero del Cádiz. El guardameta brasileño está completando buenos encuentros y está ganando en seguridad en las últimas actuaciones. Viene de hacer un gran partido contra el Eibar y también de transmitir mucha fiabilidad en la Rosaleda contra el Málaga. Eso sí, ya dijo Gaizka Garitano que David Gil es uno de los mejores porteros de la categoría. Por lo tanto, habrá que ver qué ocurre cuando el guardameta getafense esté al cien por cien. Hasta ese momento, el brasileño es indiscutible.

Defensa

Hay pocas dudas en la línea defensiva. Iza Carcelén será lateral derecho después del gran partido completado en La Rosaleda en la victoria contra el Málaga. En el eje de la zaga, una semana más, la pareja de centrales será la de Iker Recio junto a Bojan Kovacevic. Ambos están creciendo con el paso de las jornadas y transmiten solvencia, entendimiento y contundencia en defensa. Y como lateral izquierdo, tampoco hay dudas, Mario Climent.

Centro del campo

En la medular, Gaizka Garitano apostará una jornada más por Moussa Diakité y por Sergio Ortuño. El centrocampista valenciano fue titular en Málaga y dio el gol de la victoria. Además, parece que se entiende bien junto al maliense. En el centro del campo, el africano es fundamental e imprescindible para este Cádiz y aporta equilibrio y cohesión a un bloque que necesita de su figura para el bienestar colectivo.

Ataque

Es en la zona ofensiva donde encontramos modificaciones en el once debido a esa situación de Efe Aghama. Gaizka Garitano dijo que era duda para el encuentro así que su lugar en el once lo ocuparía Yussi Diarra, un movimiento que desplazaría por un lado a Suso a la banda derecha y a Iuri Tabatadze a la banda izquierda. El maliense, por lo tanto, se quedaría con la mediapunta y Álvaro García Pascual sería el delantero centro. La máxima referencia ofensiva del Cádiz contra el Ceuta el domingo.