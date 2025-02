Melendo y su etapa en el Cádiz CF: «Ahora vuelvo a ser yo, pero he jugado con mucho dolor»

Apenas hace falta un par de minutos para saber que Óscar Melendo es una persona noble, educada, de esas que hacen buen vestuario. Por eso sabe mal ver que un jugador de su talento ha sufrido tanto desde su llegada a La Tacita de Plata.

Natural de Sant Adriá de Besós (Barcelona), a Melendo le corre la sangre blanquiazul por sus venas. No es para menos, pues ha sido un claro ejemplo del trabajo hecho a conciencia en el fútbol base del Espanyol, lugar desde el que dio el salto a una elite en la que ha competido durante varios años. Algo nada sencillo teniendo al lado al transatlántico llamado FC Barcelona.

Puro talento en corta estatura que ahora espera recuperar en el Cádiz CF aquella esencia que dejó a su paso por Cornellá y Los Cármenes. Uno de esos futbolistas que en frascos pequeños atesora una gran calidad.

- ¿Cómo se encuentra, qué tal va la experiencia en el Cádiz CF?

- Ahora estoy bien, aunque no puedo decir lo mismo del principio porque tenía una fractura en el peroné cuando llegué. Fue difícil para mí, pues tardé más en reaparecer de lo que se esperaba. Ahora me encuentro como quería encontrarme en estos meses anteriores y me toca ayudar desde fuera porque el equipo está muy bien. Mientras, trabajo para tener mi oportunidad y jugar los minutos que me dé el míster. Estoy totalmente preparado para afrontar el reto. Estoy muy contento ahora mismo.

- Ahora parece que empieza a ver la luz al final del túnel. ¿Se ha llegado a desesperar en algún momento con las lesiones?

- Ha sido un tiempo difícil. Nada más que había tenido una lesión en el Granada antes de sufrir las de esta temporada, por lo que es un proceso en el que se aprende, pero también se sufre.

Al llegar nuevo y ver al equipo dónde estaba y cómo estaba en estos meses anteriores, pues dolía. Por eso apretaba para llegar antes, pero la decisión no fue la mejor. Esas prisas me hicieron empeorar y volver a recaer de esa lesión.

- Es cierto que llegó lesionado de Granada, pero el de Ipurua fue un varapalo importante, ¿verdad? Ahí se le vio hundido. Era como volver a la casilla de salida sin haber empezado.

- Así es. En el campo del Eibar sentí un golpe en el mismo sitio y fue como volver a la casilla de salida de nuevo. Entrenaba pero con mucho dolor, uno o dos días a la semana, y apenas jugaba diez o quince minutos al no permitirme más la pierna. Me lo tomo como un proceso de aprendizaje.

Melendo se marchó muy tocado física y emocionalmente de Eibar. ARABA PRESS

- Y después de la cita ante el Dépor, otra vez. Ahí la mente también sufre, ¿no es así?

- Totalmente. Se trata de aprender de estas cosas, ya que en el fútbol moderno no puedes jugar si no estás al cien por cien. Hay que recuperarse totalmente.

Es un palo y ya no por no jugar, también porque no puedes estar en la dinámica del día a día y entrenar con normalidad con tus compañeros. Todo se resumía en entrenar un par de días por semana y jugar diez o quince minutos con mucho, mucho, mucho dolor. Era muy duro y sentía miedo a recaer. No sabes cómo reaccionar, cómo volver al equipo.

«No me planteé mi salida en enero»

- ¿Pudo salir en el mercado de invierno?

- Yo siempre he tenido claro que quería estar aquí. Quiero triunfar, jugar y disfrutar aquí. No tenía ninguna duda, ni me lo planteé.

- Ahora parece que empieza a tener minutos. Esa asistencia a Gonzalo Escalante ante el Cartagena, los minutos finales en Santander… Falta la titularidad.

- Falta eso. Ahora tengo que coger ritmo de competición y habituarme a los movimientos y desmarques de mis compañeros. Eso te lo dan los partidos. Pude disfrutar ante el Cartagena, cuando recibí el apoyo de todos. Después ante el Racing. Lo importante es jugar, sea el tiempo que sea, y ayudar al equipo.

- Si algo ha demostrado Gaizka Garitano es que da oportunidades a todos. Ha rescatado a Sobrino, De la Rosa, Fali... Le ha dado galones a Mario Climent, Moussa Diakité...

- Estoy de acuerdo. Todos estamos teniendo opciones y eso se agradece.

- ¿Cuándo veremos al mejor Melendo?

- Esperemos que el próximo domingo ante el Castellón. Ahora me siento como si no hubiese tenido la lesión y eso es lo más importante. En los seis meses anteriores no se ha podido ver el jugador que soy, pero hay tiempo para demostrar que puedo ser importante en el Cádiz CF.

- ¿En qué ha cambiado el Cádiz CF de Paco López al Cádiz CF de Gaizka Garitano? La plantilla es prácticamente la misma.

-Pues sí. El fútbol al final son rachas, aunque es cierto que ahora somos un equipo más sólido. El mensaje del míster lo hemos entendido a la perfección y estamos muy contentos con su trabajo. Estamos en el mejor momento de la temporada y hay que aprovecharlo.

Óscar Melendo durante la entrevista en El Rosal. NACHO FRADE

«A Paco López siempre le estaré muy agradecido»

- Usted subió a Segunda con el Granada siendo Paco López el entrenador. ¿Qué pudo pasar para que aquí no triunfara?

- Pues que el fútbol es como es. Paco López hacía muchas cosas buenas que no se han podido ver por equis circunstancias. No todo se da como se quiere. Me sabe mal por él porque es un gran entrenador.

- ¿Cómo le sentó su destitución? Usted llegó con el visto bueno del entonces entrenador. Es más, que estuviese aquí él fue importante para su llegada al Cádiz CF.

- Entiendo que así es el fútbol y ya no se puede volver atrás. Siempre le agradeceré lo que ha hecho por mí. En esta profesión vamos de un sitio a otro. Al final se trata de cambiar el chip cuando viene otro entrenador.

- Vamos un poco atrás en el tiempo. ¿Cuándo se enteró de su fichaje por el Cádiz CF? Aquí su nombre empezó a salir tras un programa de El Partidazo en El Puerto... Causó ilusión su llegada.

R- No recuerdo exactamente el día, pero hablé con el cuerpo técnico de Paco López y me comentaron su deseo. Luego hablé con el presidente y todo fue relativamente sencillo, aunque era al final del mercado. Yo a partir de ahí nada más que tenía ojos para venir aquí porque siempre me han hablado muy bien de la ciudad, del club, de la afición... Alberto Perea siempre me hablaba fenomenal del Cádiz CF.

- Y viene del Granada, que era un teórico rival directo. Otro recién descendido desde Primera.

- Me dejaron marchar y al Granada le deseo todo lo mejor. Allí fue muy feliz.

- ¿Cómo se siente más cómodo, con uno o dos delanteros?

- Siempre me siento cómodo en el terreno de juego y hago lo que me pidan, ya sea como mediapunta o partiendo desde la banda y metiéndome hacia el interior. El míster decide.

- También es consciente que con Ontiveros jugando en su posición y a ese nivel, la titularidad es más difícil. Pero también se decía lo mismo con Ontiveros y Brian Ocampo. Se trata de encajar las piezas. Los buenos jugadores siempre juegan.

- Se trata de disfrutarlo. Ahora bien, somos compatibles. Podemos participar los dos juntos, como ya hicimos ante el Cartagena. Es una pasada de jugador y en los entrenamientos disfruto mucho a su lado. También espero hacerlo en los encuentros.

- Enumero: Brian Ocampo, Ontiveros, Álex, Carlos Fernández, Chris Ramos... Así es más sencillo entenderse arriba.

- Es una pasada. Ya sabía lo que había aquí porque he jugado frente a muchos de ellos. Hay mucha calidad y era raro que el equipo no funcionara. Ahora se empieza a ver que el equipo disfruta sobre el terreno de juego y así se puede ver la mejor versión.

- ¿Es hora de pensar en algo más que en alejarse del descenso? Con Gaizka Garitano todavía no ha perdido el Cádiz CF.

- Vamos en buena dinámica, pero nuestro objetivo es ir domingo a domingo, partido a partido. Luego ya se verá. Tenemos que seguir mejorando.

- Antes había jugado dos temporadas en Segunda y había ascendido dos veces a Primera con Espanyol y Granada. ¿No hay dos sin tres?

- Ojalá. Seguro que sí.

- Ahora llega el Castellón, que es un equipo atrevido, diferente, aunque ya no está Dick Schreuder.

- El Castellón es un equipo alegre y atrevido, que va al duelo en cada parte del campo. Trabajaremos cómo hacerles daño de cara al domingo. Iremos a por todas. Es un encuentro complicado en el que esperamos el apoyo de la afición. El ambiente es bueno.

En deuda con la afición

- ¿Qué le parece el cadismo?

- Cuando venía de visitante, y lo he hecho con Espanyol y Granada, puedo decir que es de los estadios más jodidos cuando vienes con el rival. Con el Espanyol cada córner se celebraba como un gol y eso al rival le hace pequeño, le molesta. Es una pasada.

Y eso que el equipo esta temporada no ha estado bien, pero nos han llevado en volandas. Es más, las críticas que sufrimos han sido merecidas. No dimos el nivel. Tenemos que devolver esa alegría que ellos contagian.

Melendo junto a Carlos Fernández. CCF

- Aquí es diferente, ¿verdad? Viene de Barcelona donde lo complicado es ser del Espanyol. Esa 'maravillosa minoría' de la que hablan.

- Cádiz CF y Espanyol tienen también muchas semejanzas. Aquí he notado mucha humildad y trabajo, y eso también se da en el Espanyol. Aquí el grupo humano es increíble, es una familia, y eso también se sentía allí.

- Con Sergio González no ha coincidido, pero Sergio es un referente en el Espanyol y también en el Cádiz CF.

- No he podido coincidir con él. No es casualidad su éxito. Muchos compañeros me han hablado muy bien de él en uno y otro lugar.

- Y ya esto le queda más alejado aún. Usted era pequeño, pero Arteaga salió de aquí y dejó huella allí. Hay vínculos, hay vínculos.

- Eso me pilla más lejano. Lo poco que he visto ha sido por vídeos, pero sé que fue un referente en el Espanyol y me hubiese gustado verlo más.

- Usted estuvo en Los Cármenes, con el Espanyol, cuando el Cádiz CF se salvó en Mendizorroza en la temporada 2021/2022. Y después acabó con el Granada en Segunda y ahora en el Cádiz CF.

- Descender es jodido y yo lo he sufrido con el Espanyol y con el Granada. Esa temporada sabía que quedaba libre y no iba a renovar con el Espanyol. En mi último partido hice un favor al Cádiz CF y fue un momento durísimo para el Granada, donde acabé meses después. Es lo que tiene el fútbol. Son momentos y etapas de las que se aprenden.

El Cádiz CF se salvó en Mendizorroza gracias a la ayuda del Espanyol de Melendo. LOF

- ¿Con qué se da por satisfecho esta temporada? A nivel colectivo y personal.

- En esta competición hay que ser humilde porque ningún equipo regala nada. Hay grandes equipos y jugadores muy buenos. Nos hemos dado cuenta algo más tarde de lo esperado, pero ahora estamos en muy buen camino y existe un buen equipo y una buena familia. Me encantaría conseguir cosas muy bonitas con el Cádiz CF.